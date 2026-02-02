「紀伊國屋じんぶん大賞2026　読者と選ぶ人文書ベスト30」を発表

株式会社 紀伊國屋書店（代表取締役会長 高井 昌史）はこのたび、「紀伊國屋じんぶん大賞2026 読者と選ぶ人文書ベスト30」を発表いたします。

2010年に始まった「紀伊國屋じんぶん大賞」は、「読者の皆さまと共に優れた人文書を紹介し、魅力ある『書店空間』を創出したい」との思いから立ち上げた企画です。

本年も多くのご応募と推薦コメントをお寄せいただき、読者の皆さまからの投票結果をもとに、紀伊國屋書店社員16名の選考委員による持ち点評価を加え、事務局にて集計のうえベスト30を選定いたしました。

◆「紀伊國屋じんぶん大賞2026」 読者と選ぶ人文書ベスト30

※2024年11月以降に刊行された人文書を対象とし、2025年11月1日～11月30日の期間に読者の皆さまから投票を募りました。本企画における「人文書」とは、「哲学・思想、心理、宗教、歴史、社会、教育学、批評・評論」のジャンルに該当する書籍（文庫・新書を含む）を指します。

◆「紀伊國屋じんぶん大賞2026」フェアは、2026年2月1日（日）より全国の紀伊國屋書店グループ店舗およびウェブストアにて開催しております。各作品に寄せられたコメントを掲載の小冊子も店頭にて配布しております。

※特設ページはこちら→ https://store.kinokuniya.co.jp/event/kinokuniya-jinbun-humanities-awards/

