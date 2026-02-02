株式会社紀伊國屋書店（代表取締役会長 高井 昌史）はこのたび、紀伊國屋書店グループのスタッフが全力でおすすめする 児童書・えほんベスト10「キノベス！キッズ2026」を発表いたします。

2022年に始まった「キノベス！キッズ」は、過去1年間に出版された新刊児童書・えほんを対象に、紀伊國屋書店グループのスタッフが「新人作家さんや、埋もれがちな新刊を応援し、大人の方にも気軽に手に取ってもらえる機会を創出する」という趣旨のもと実施している企画です。

今年は14名の選考委員が、紀伊國屋書店グループ各店のスタッフから寄せられた推薦コメントをもとに、ベスト10を決定いたしました。

当社のスタッフが自信を持っておすすめする本。店頭で、ぜひお手に取ってご覧ください。

◆「キノベス！キッズ2026」紀伊國屋書店グループのスタッフが全力でおすすめ 児童書・えほんベスト10

◆「キノベス！キッズ2026」フェアは、2026年2月1日（日）より、全国の紀伊國屋書店グループ店舗およびウェブストアにて開催しております。スタッフが各作品に寄せたコメントを掲載した小冊子を店頭にて配布しております。

※特設ページはこちら→ https://store.kinokuniya.co.jp/event/kino-best-kids-awards/

