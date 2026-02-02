くら寿司×「mofusand」初のコラボキャンペーン　2月6日（金）から全国のくら寿司で開催

描き下ろしのラバーチャームやクッションチャームが手に入る

くら寿司×「mofusand」初のコラボキャンペーン

ビッくらポン！®のゲームにもmofusandのにゃんこたちが登場！

～2月6日（金）から全国のくら寿司で開催～

回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役社長：田中邦彦、所在地：大阪府堺市）は、2月6日（金）から期間限定で、人気キャラクター「mofusand」とコラボしたキャンペーンを全国のくら寿司で開催します。





「mofusand」は、イラストレーター・ぢゅのが手がけるキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いたイラストシリーズです。SNSを中心に人気を集め、もふもふで愛らしいにゃんこたちの姿が多くのファンから親しまれています。

初のコラボキャンペーンでは、「mofusand」のにゃんこたちをモチーフとした全5種のコラボメニューを発売します。商品にはにゃんこのピックが付いていたり、ナゲットが猫の形になっていたりと、見た目でも楽しめる内容となっています。

また、期間中に店舗の各テーブルにある皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！®」のゲーム動画がコラボ仕様となり、可愛いにゃんこたちが登場。くら寿司でしか見られないオリジナルアニメーションをお楽しみいただけます。さらに、その「ビッくらポン！®」で当たりが出ると、くら寿司限定の特別な景品がもらえます。キーホルダーとしてお使いいただけるラバーチャームは、にゃんこたちがくら寿司の人気商品「熟成まぐろ」や「サーモン」、「えび天手巻き（一貫）」などのコスチュームを着た描き下ろしの限定デザインです。その他にも、可愛くデザインされたアクリルステッカーや、くら寿司の商品と一緒ににゃんこたちが描かれている缶バッジなどオリジナルグッズがもらえます。

加えて、第1弾＜2月6日（金）～＞、第2弾＜2月20日（金）～＞の計2回にわたり、税込2,500円（※1）のお会計ごとに、キャラクターのイラストをあしらったクリアファイルや、描き下ろしの限定デザインのクッションチャームをプレゼント（※2）します。

「mofusand」のにゃんこたちをモチーフにした期間限定メニューや、「mofusand」仕様の「ビッくらポン！®」のゲームでドキドキを味わえるこの機会に、ぜひくら寿司へお越しください。

（※1）お持ち帰りを含む （どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでのご注文は対象外）

（※2）数量限定のため、無くなり次第終了となります。

くら寿司×「mofusand」コラボメニュー

※一部店舗では価格が異なります。

※数量限定につき、予定数量に達し次第、販売終了となります。

にゃんこカップ寿司 400円

販売期間：2月6日（金）～3月5日（木）

※お持ち帰り不可

“細巻きに巻かれたにゃんこ”をイメージ。人気のマグロと、食感のアクセントとなるきゅうり、華やかさをプラスするためイクラをトッピング。淡い色合いのカップと、寿司にゃんがデザインされたピックを用いて、見た目もかわいい一品です。



にゃんごろスシサンド 250円 販売期間：2月6日（金）～3月5日（木） ※お持ち帰り不可

にゃんこが包まれている様子をイメージし、シャリ・ランチョンミートカツ・マヨネーズ・だし巻きたまごを海苔で包みました。ランチョンミートを自社セントラルキッチンで衣付けしてカツにすることで、たまごとマヨネーズのまろやかさと合わさり、バランスのとれた味わいに仕上げています。





ポテにゃげコンボ 530円

販売期間：2月6日（金）～3月5日（木）

※お持ち帰り不可

サメにゃんとアザラシがイラストされたかわいい容器には、猫型ナゲットとポテトが入っています。ナゲットには大豆ミートを使用（※）しており、まるでお肉のような食感、風味に仕上げています。ケチャップを添え、お一人ではもちろん、シェアしてお召し上がりいただくこともできます。

（※）大豆由来の原材料を使用しています。

くろにゃんチョコケーキ 480円

販売期間：2月6日（金）～3月5日（木）

※お持ち帰り不可

mofusandのキャラクター“くろにゃん”をイメージした商品。サクサク食感のクランブルの上にキャラメルムースがあり、表面はショコラでコーティングしたドーム型ケーキです。ケーキに三角のチョコをトッピングすることで、猫の形を再現しました。

にゃんにゃんチョコミルク 480円 販売期間：2月6日（金）～3月5日（木） ※お持ち帰り不可

チョコミルクとホイップの上には、にゃんこたちがマフラーをつけて寄り添いあっているかわいいイラストがデザインされた食べられるシートを飾り、バレンタインの時期にぴったりなチョコレートドリンクです。

「ビッくらポン！®」のゲームに全3種のコラボ動画が登場！

店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れると「ビッくらポン！®」のゲームに挑戦でき、「mofusand」とコラボしたオリジナル動画がお楽しみいただけます。「待望の新しいサメスーツ」「ワクワクふくびき」「天空のくら寿司」の3つのアニメーションで、あたり・はずれのドキドキ、ハラハラ感をぜひお店でお楽しみください。

実施期間：2月6日（金）～2月28日（土） ※「スマホで注文」のゲーム動画は「mofusand」ではございません。





「ビッくらポン！®」で当たる！くら寿司×「mofusand」オリジナルグッズ

「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！®」をお楽しみいただけます。

・実施期間：2月6日（金）～2月28日（土） ※無くなり次第終了いたします。

【ラバーチャーム】 ＜全6種＞





【アクリルステッカー】 ＜全6種＞





【缶バッジ】 ＜全10種＞





くら寿司×「mofusand」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

税込2,500円のお会計ごとに、オリジナルグッズをプレゼント！

※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでのご注文は対象外）

【第1弾】クリアファイル

・実施期間：2月6日（金）～無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着30万名様限定





【第2弾】クッションチャーム

・実施期間：2月20日（金）～無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着30万名様限定





「mofusand」とは

もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た『サメにゃん』をはじめ、とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」。

手がけるのはInstagramやXなどのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅのです。

グッズ展開、企業コラボなど幅広く展開しており、小学館クリエイティブから書籍「サメにゃん」が2巻まで発売中。

2026年1月7日(水)より、アニメ「mofusand」がYouTube＆各配信プラットフォームにて配信中！

〇関連サイト

mofusand公式総合情報サイト「mofusandインフォ」：https://mofusand-info.jp

ぢゅの

X：https://x.com/mofu_sand

Instagram：https://www.instagram.com/mofu_sand/