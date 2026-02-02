日本のシンジケートローンエージェント業務を刷新 帳票共有の“手作業・メール・FAX”から脱却

株式会社共同オリジナルデータ（本社：東京都港区、代表取締役：三土正司）と、SS&Cイントラリンクス（本社：米国ニューヨーク州、日本オフィス代表：ミシャ モルガン）は、銀行のシンジケートローン業務（以下、シローン業務）における業務効率化・セキュリティ強化・ガバナンス高度化を目的とした協業パートナーシップを2026年1月31日に締結しました。

本協業により、共同オリジナルデータが提供するシンジケートローン管理システム「FinSync Coordinator（以下、FinSync）」と、イントラリンクスが提供する情報共有基盤「Intralinks VDRPro」がAPI連携。

シローン業務で日常的に発生する帳票類の作成から共有までを完全自動化し、銀行業務の在り方を根本から変革します。

________________________________________





両社の提携合意会合にて

株式会社共同オリジナルデータ 三土正司代表取締役（左側）と

SS&Cイントラリンクス ミシャ モルガン日本オフィス代表（右側）

●背景：なぜ今、シンジケートローン業務のDXなのか

シローン業務では、契約書、査定資料、報告書など多数の機密文書を関係金融機関と共有する必要があります。

しかし現場では、いまだにメール・FAX・手作業によるアップロードが多く、

•手動操作に起因する誤送信、誤交付

•監査・内部統制対応の煩雑化

•人員不足、担当者への業務集中

といった課題が深刻化しています。

金融機関に求められるガバナンス水準が年々高まる中、業務の安全性や標準化に加え、業務履歴を適切に記録・確認できる仕組みの整備が重要になっています。

________________________________________

●協業の内容：帳票共有を“自動化・標準化・安全化”

今回の協業では、「FinSync」と「Intralinks VDRPro」をAPIで連携。

「FinSync」上で作成された帳票類は、人手を介さず自動的に「Intralinks VDRPro」へアップロードされ、関係者間で安全に共有されます。

これにより、銀行は以下を同時に実現できます。

•事務工数の大幅削減

帳票アップロード・共有作業を自動化し、担当者の負荷を軽減

•ガバナンス・内部統制の強化

業務プロセスを標準化し、監査対応や証跡管理を高度化

•セキュリティレベルの飛躍的向上

メール・FAX依存から脱却し、情報漏えいリスクを最小化

________________________________________

●今後の展開：AI活用による業務のさらなる効率化と高度化

両社は本連携を基盤として、AIやデータ活用の可能性を検討しながら、シローン業務の効率化および業務品質の向上に資する取り組みを、段階的に進めていく予定です。

共同開発ロードマップ

•AIによる文書要約、文書種別・案件情報の自動タグ付与

•契約変更点の自動抽出機能

•案件分析、審査支援、営業支援へのデータ活用

•帳票の電子化・最新版管理による、シンジケート参加金融機関間の連携強化







共同オリジナルデータとSS&Cイントラリンクスは、本協業を通じて、シンジケートローン業務におけるデジタル活用の可能性を広げ、金融機関の業務運営や信頼性向上に貢献できるよう取り組んでまいります。

【株式会社共同オリジナルデータ】

共同オリジナルデータは、株式会社共同通信社と株式会社オリジナルソフトが共同出資し、主に金融機関向けの情報システムやソフトウェアパッケージの開発・販売・保守サービスを行っています。代表的な商品に、シンジケートローン管理システム、公社債管理システム、貸倒引当金算定支援システム、高速検索システムがあり、地方銀行、信用金庫を中心に多くの金融機関との取引実績があります。新たな事業として、ＡＩを活用したサービスを展開しています。

【SS&Cイントラリンクス】

SS&Cイントラリンクスは、業界で初めてバーチャルデータルーム（VDR）を開発し、市場に革新をもたらしました。現在も、AIの活用、堅牢なセキュリティ、そして専門性の高いソリューションを組み合わせた世界最先端の金融テクノロジー・エコシステムを通じて、ファンド、M&A、銀行関連の各種ソリューションを提供し、業界をリードし続けています。

Intralinks詳細はこちら





● お問い合わせ

【株式会社共同オリジナルデータ】

久保、乙竹（おとたけ）

E-mail：fsc-sales@ml.kyodo-org.co.jp

TEL：03-5405-7481

【SS&Cイントラリンクス】

吉村彩希

E-mail： saki.yoshimura@sscinc.com

TEL：03-4588-8537