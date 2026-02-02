ニューヨークのマーチャントバンク、ブロード・ストリート・キャピタル・グループ（以下「ブロード・ストリート」）と、東京の戦略コンサルティング会社アド・アストラ・キャピタル株式会社（以下「アド・アストラ」）は、このたび日本企業のナスダックおよびNYSE上場に向けて独占的パートナーシップ契約を締結したことを発表いたします。この提携により、日本発のイノベーションとグローバル資本を結ぶ「ジャパン・トゥ・ナスダック（Japan-to-Nasdaq/NYSE）」回廊を構築します 。

本パートナーシップは、ディープテック、航空宇宙、バイオテック分野における日本の高成長企業を対象に、SPAC（特別買収目的会社）との合併を通じた米国市場への上場準備を包括的に支援するものです。両社は、米国資本市場のコンプライアンスに準拠した「シャペロニング（付き添い・伴走型）」のフレームワークを活用することで 、日本企業が米国公開市場の高い流動性と適正な企業評価を獲得するための道筋を提供します。

本提携を通じて、アド・アストラは、日本における「ターゲット・デベロッパー」（上場候補企業の開拓・育成役）として包括的な支援とコーディネーションを担います。これには、米国会計基準（US-GAAP）への転換やPCAOB監査準備から、弁護士、投資銀行、保険専門家、エグゼクティブ・サーチ（人材紹介）、IR専門家、監査法人を含む最適な「De-SPAC合併チーム」の組成・管理までが含まれます。

Broad Street Capital Group LLCについて：1996年に設立されたニューヨークを拠点とするブティック型マーチャントバンク。プロジェクト・ファイナンス、リスク軽減、およびクロスボーダーの市場参入を専門とし、35億ドル（約5,200億円）を超えるプロジェクト・ファイナンス、De-SPAC、および政治リスク保険のポートフォリオを管理しています。

アド・アストラ・キャピタル株式会社について：東京・大手町に本社を置く戦略コンサルティングおよびビジネスマッチング企業。SPAC、および航空宇宙・テクノロジー・グローバルインフラ分野の輸出金融（Export Finance）に関する戦略的アドバイザリーを通じて、日本企業とグローバル資本の架け橋となります。

ブロード・ストリート・キャピタル・グループ 共同創設者アレクサンダー・ゴーディン氏のコメント：

「今回の提携は、複雑な開発金融とリスク管理に強みを持つ当社にとって、極めて自然な進展です。私たちは厳格な規制基準を遵守しつつ、アド・アストラ・キャピタルと共に、世界屈指のイノベーションの可能性を秘めた日本で、機関投資家レベルの高品質なサービスを提供してまいります。」

アド・アストラ・キャピタル株式会社 代表取締役社長デニス・ショムコ博士のコメント：

「現在、日本の航空宇宙、バイオテック、半導体、ロボティクス等の『ニュー・エコノミー』分野はかつてない活況にありますが、多くの企業が資金調達や商業化の壁に直面しています。国内市場の現状がベンチャー企業の求める成長スピードや規模感と合致しないケースが多く、大規模資本へのアクセス不足によって成長の機会が失われています。

私たちは、規制対応への明確な道筋を構築し、グローバル市場への移行を効率的に管理することで、これらの課題克服を支援します。

高い専門性を持つブロード・ストリート社との提携により、意欲的な日本企業の成長を支え、日本経済を前進させる新たな章をスタートできることを光栄に思います。」