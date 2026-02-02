スポーツ庁「スポーツエールカンパニー2026」 Silver（シルバー）に認定

オムロン ヘルスケア株式会社（本社所在地：京都府向日市、代表取締役社長：岡田 歩、以下当社）は、従業員の健康増進のためにスポーツ活動の支援や促進に向けた積極的な取り組みを実施している企業として、スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー2026」に認定されました。また当社は今回の受賞で認定8年目となり、認定回数が7回以上の企業として「Silver（シルバー）」に認定されました。





当社は2015年7月に健康経営方針を制定し、全社員の心身の健康保持・増進や元気でいきいきと働ける環境づくりに継続して取り組んでいます。また、オムロングループでは健康増進を推進するための具体的な指標として運動、睡眠、メンタルヘルス、食事、禁煙の5項目を健康経営目標「Boost 5」として定め、それぞれの目標達成に向けた施策を実施しています。

2025年度の主な取り組み

当社では、従業員の健康増進と社内コミュニケーション活性化を目的に、2009年度より全社員に通信機能付き活動量計を配布し、ウォーキング推進活動を継続しています。国内外の拠点を巻き込み、チーム対抗戦を実施しているほか、終業後に地域をウォーキングするイベントを開催する取り組みなどを通じて社員間の交流を促進し、ウォーキングを日常の話題とする文化を醸成しています。また2020年度からは、オムロングループの運動推進全社施策としてラジオ体操を展開するなど、社員が日常的に運動に取り組める環境を整備し、社員の健康増進を支援しています。

当社は、これからも企業ミッションである「地球上の一人ひとりの健康ですこやかな生活への貢献」を目指し、社員の健康維持・増進に向けて積極的に取り組んでいきます。

その他の健康経営の取り組みについて

URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/corp/health-and-productivity.html

「スポーツエールカンパニー認定制度」とは

「働き盛り世代」のスポーツ実施を促進し、スポーツに対する社会的機運の醸成を図ることを目的として、従業員の健康増進のためにスポーツ活動の促進に積極的に取り組む企業を「スポーツエールカンパニー」として認定する制度です。今年は1,635団体が受賞し、そのうち通算して７回以上認定を受けた「Silver（シルバー）」は252団体でした。

スポーツ庁「スポーツエールカンパニー」ページ

URL：https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/houdou/jsa_00226.html?_fsi=pEPgnJ08





