Esports World Cup Foundation（EWCF）、初回eスポーツ・ネイションズカップ（Esports Nations Cup）2026でプレイヤー、クラブ、代表チームに4500万ドル出資を決定





ENCはプレイヤー、クラブ、代表チームをサポートする構造化された国別エコシステムを確立することで、世界的なeスポーツを促進します。16本のゲームソフトで画期的な開発資金、Clubインセンティブ、全プレイヤーへの同額の報酬によって支援されます。

ENC 2026、11月2日～29日サウジアラビアのリヤドで初開催

[メディアキット]

リヤド、サウジアラビア、2026年1月30日 /PRNewswire/ -- 本日、Esports World Cup Foundation（EWCF）は代表チーム、国の誇り、象徴的なライバル関係を中心に企画された新たな世界的なeスポーツ大会であるeスポーツネイションズ・カップ（Esports Nations Cup、ENC）2026の大会日程と賞金モデルを発表しました。ENCは2026年11月2日から29日までサウジアラビアのリヤドで初開催されます。



The Esports World Cup Foundation will commit a total of $45 million to the esports ecosystem through the 2026 Esports Nations Cup, set to debut in November in Riyadh, Saudi Arabia, including a $20 million prize pool, Club incentives and support for the development of national teams.



eスポーツネイションズ・カップ（Esports Nations Cup）は、世界のeスポーツカレンダーに国別のレイヤーを追加します。プレイヤーが国を代表するチャンスを与え、アイデンティティ、誇り、共有される瞬間を通じてファンがエリート競技に直接アクセスできる方法を提供することで、Clubベースのeスポーツ・ワールドカップ（Esports World Cup） を補完します。

ENC 2026は3部構成で総額4500万ドルの資金で支援され、プレイヤーやコーチの賞金、Clubリリースのインセンティブ、代表チームの育成を通じてeスポーツのエコシステムをサポートする仕組みを採用しています。

ENC 2026には、16本のゲームソフトでプレイヤーとコーチに直接支払われる2000万ドル分の賞金が含まれています。さらに、EWCFはプロのプレイヤーをENCに出場と参加させるeスポーツクラブに対し、500万ドルのClubインセンティブを提供します。賞金は、イベントに参加したプレイヤーの成績に直接関連して授与されます。

EWCFは、前回発表されたENC Development Fundを通じて2,000万ドルも提供し、Official National Team Partnersのロジスティクス、旅行、プログラム運営、代表チームのマーケティング、代表チームの進路における長期的な成長を支援します。

「代表チームはeスポーツに強力で新たなレイヤーをもたらし、アクセス可能かつ直感的で、アイデンティティとプライドに根ざしています」とEsports World Cup Foundationの最高経営責任者であるRalf Reichert氏が述べました 。「クラブはeスポーツの文化的バックボーンです。国ベースの競技はステージを広げ、新たなライバル関係を生み出し、初日からより多くのファンに注目されるきっかけになります。私たちの賞金モデルは、公平で持続可能な競技を維持し、選手、クラブ、国のプログラムの長期的な発展を支援しながら、成績を賞賛するように設計されています」

ENCは、すべてのゲームタイトルに適用される配置ベースの賞金フレームワークを導入し、明確でプレイヤー中心を実現するように策定されました。参加資格を持つプレイヤー全員が賞金を獲得し、最低3試合の出場が保証されます。同じ配置には同じ報酬が支払われます：同じ順位で終了すれば、すべてのタイトルで1名のプレイヤー当たりの報酬が同額になり、コーチは選手と同じ配置で一緒に報酬が支払われます。

1位の場合、ソロやチームでのプレイを問わず、1名のプレイヤー当たり5万ドル授与されます。2位には1名のプレイヤー当たり30,000ドルで、3位には1名のプレイヤー当たり15,000ドル授与されます。チーム制のゲームソフトの場合、報酬はプレイヤー数に応じて増減するため、出場するプレイヤー全員に一貫性かつ透明性のある結果がもたらされます。

ENCは2026年11月にリヤドで開幕し、開催都市のローテーション制に移行し、国ベースのeスポーツを世界中の主要都市で開催します。プレイヤー、パートナー、国のプログラムの長期的な計画をサポートする信頼できる構造を実現するため、同イベントは2年ごとに開催されます。

モバイルの名作：ENC 2026ではBang Bang、Trackmania、Dota 2がすでに決定しており、今後追加のゲームソフトが発表される予定です。

eスポーツネイションズ・カップ（Esports Nations Cup）に関する追加情報は、今後の数週間のうちに発表されます。最新情報についてはesportsnationscup.comをご覧いただき、X、Facebook、Instagram、TikTok、YouTubeでENCをフォローし、LinkedInでEsports World Cup Foundationをフォローいただけます。

eスポーツネイションズ・カップ（Esports Nations Cup）について

eスポーツネイションズ・カップ（Esports Nations Cup、ENC）は、Esports World Cup Foundation（EWCF）が2年に1度開催する世界的なeスポーツ競技で、国の誇りを世界のステージで披露します。2026年にサウジアラビアのリヤドで開幕されるENCでは、世界最強のプレイヤーたちが所属クラブのためでなく、国や地域を代表して主要なeスポーツのゲームソフトのラインナップで競い合います。ゲームのパートナー、クラブ、eスポーツ団体との協力のもとで発足されたENCは、eスポーツの代表チーム向けに初の定期的で大規模なプラットフォームを確立します。競技だけでなく、ファンダムを促進し、名人プレイヤーを励まし、国、プレイヤー、パートナーがグローバルなeスポーツのエコシステム内で成長するための持続可能な道を提供することを目指しています。esportsnationscup.com

Esports World Cup Foundationについて

Esports World Cup Foundation（EWCF）はサウジアラビアのリヤドを拠点とする非営利団体であり、世界中のeスポーツ産業の発展とプロ化を目指すことに取り組んでいます。毎年開催されるeスポーツ・ワールドカップ（Esports World Cup、EWC）と2年に1度開催されるeスポーツネイションズ・カップ（Esports Nations Cup、ENC）を通じて、EWCFは世界のトッププレイヤー、主要クラブ、数百万人のファンを競技ゲームにおける最大級のステージに集結させています。大会の開催だけでなく、当財団はeスポーツのエコシステムを拡大させ、人材育成を支援し、世界中のプレイヤー、チーム、パートナーのために永続的な機会を創出するため、年中に活動しています。

写真 -https://mma.prnasia.com/media2/2872629/ENC_2026_Funding_Hero_Image.jpg?p=medium600

ロゴ -https://mma.prnasia.com/media2/2695442/5740832/Esports_World_Cup_Foundation_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com