実世界におけるAIの初披露：今年3月に上海でAWE 2026開幕

SHANGHAI、2026年1月31日 /PRNewswire/ -- 国際的なステージで長年にわたって世界的な注目を浴びてきた中国のAI駆動型家電・消費者エレクトロニクスのリーダーたちは、今年3月に地元で舞台の中心になります。AWE 2026では、世界のトレンドをリードする最新作を発表する。

AWE 2026は「スマートなAI、よりスマートな未来」（Smart AI, Smarter Future）をテーマにし、2026年3月12日～15日の期間に2つの会場で開催されます：上海新国際博覧中心（SNIEC）と上海東部ハブ国際ビジネス協力区（Eastern Hub IBCZ）の展示エリア。AWE 2026は170,000平方メートルの広さを持ち、1,200以上のブランドが出展されて20万人以上の来場者を迎えることが予想され、現在は世界中から登録受付を行なっています。



AWE



AIは研究室やプロトタイプの域を超え、家庭、公共スペース、都市システムなどの実世界のシナリオ進出し、プロフェッショナル向け器具から大衆市場向け製品へと進化しています。同時に、デバイスメーカー、部品サプライヤー、AI開発者間の境界線が再形成され、物理的AIの実世界への展開が加速化し、急速かつ多様な形状で展開しています。中国が家電と消費者エレクトロニクスの世界的なイノベーションの中心として台頭するなか、AWE 2026はAIと実世界が融合する画期的な展示場の位置付けになります。

SNIECでの盛大な展示会を乞うご期待ください！Haier社、Huawei社、Hisense社、TCL社、Sony社、Bosch社、Siemens社、Panasonic社、LG社、Fisher & Paykel社、ASKO社、Gorenje社、Whirlpool社、Hitachi社、Philips社、Gree社、Skyworth社、Changhong社などの最大手ブランドは、新型エネルギー車両、最先端テクノロジー、AI、スマート生活のイノベーターと提携します。これにはBYD社、Unitree社、Segway-Ninebot社、iFLYTEK社、Shokz社、Sonos社、HiSilicon社、NAVEE社、ECOVACS社、Dreame社、Roborock社、MOVA社、iRobot社、TEMPUR社、EZVIZ社があります。Fotile社、Robam社、Westinghouse社、Thomson社、Morphy Richards社、Thermos社、Tiger社といった中核企業もステージに立ち、人・車両・家のエコシステムやスマート生活のシナリオによってイノベーションの魅力的な領域を披露します。

東部ハブIBCZ（Eastern Hub IBCZ）の展示エリアの様子：ステージには最強イノベーターが立ちます。出展が確定している出展者には、Huawei社、JD.com社、Lenovo社、Sony社、Hisense社、TCL社、BOE社、Xiaomi社、ZTE社、SenseTime社、MINIMAX社、UNISOC社、UBTECH社、Unitree社、AGIBOT社、XREAL社、Quark社、ARIDGE社、BrainCo社、Stonehill社、Autel Robotics社、DEEP Robotics社、VERTAXI社、Spacesail社、Antigravity社、Bambu Lab社、Creality社、Anker Innovations社などがあります。本展示会にはAIスマートフォンやスマートグラス、具現化ロボットやコンパニオンロボット、消費者向けドローン、eVTOL、モジュール式空飛ぶクルマ、衛星インターネット端末、XRデバイス、超高解像度AVシステム、GPUチップ、巨大AIモデル、3D印刷などの最先端テクノロジーが紹介され、次世代の消費者向けエレクトロニクスの無限の可能性が初めて披露されます。

（日本語リリース：クライアント提供）

