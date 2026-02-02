株式会社福井銀行と株式会社福井新聞社の共同出資会社である株式会社ふくいのデジタル（本社：福井県福井市、代表取締役社長：細川達矢）は2026年2月2日、株式会社福井新聞社、福井銀行グループのふくいヒトモノデザイン株式会社、学研グループの株式会社学研ロジスティクスと株式会社ジープラスメディア、株式会社ホリプロの5社と、地方創生事業推進で連携することを目的とした多社間業務提携を締結しましたのでお知らせいたします。

業務提携契約を締結した6社（細川達矢・ふくいのデジタル代表取締役社長＝写真右から2番目）

地域の金融機関と報道機関が連携しながら主体的に進める全国でも珍しいさまざまな取り組みに、出版、エンターテインメント各業界の大手各社が有するサービス、知見を組み合わせることで、自治体や企業に対して観光やインバウンド、商業、プロモーションなど各分野での施策でよりきめ細やかに伴走してまいります。

業務提携した当社含む6社は、会員数20万人以上、加盟店数4500店舗以上を有する当社のスマートフォンアプリ「ふくアプリ」（https://fukuappli.jp/）のほか、福井新聞社の各種媒体に加え、学研グループのサブスクリプション型インターネット映像配信サービス「学研TV」（https://www.gakkentv.jp/）、国内有数の英字オンラインメディアである「Japan Today」(https://japantoday.com/）、外国人向けコミュニケーションメディアである「GaijinPot」（https://gaijinpot.com/）など、地域内外にリーチ可能なIP（知的財産）メディアを数多く有しています。

これに、ホリプロのエンターテインメント関連サービス、ふくいヒトモノデザインの観光産業支援サービス、福井新聞社、福井銀行グループが従来から提供している全方位的な事業伴走機能を組み合わせることで、自治体や民間企業のさまざまな課題解決を支援いたします。

6社が有するメディア力、企画制作力、地域ネットワーク、デジタル技術、海外発信力を結集し、地方創生および日本文化の再発掘を目的とした多社間業務提携によって、「創る/Create・届ける/Deliver・回す/Scale」の循環を基とする持続可能なCDSモデルを確立。地方創生を理念に留めず、経済性と公共性を両立した持続可能な取り組みとして成立させることを目指してまいります。

細川達矢・ふくいのデジタル代表取締役のコメント

弊社は、「デジタルトランスフォーメーションを通して、福井に暮らす人、福井を訪れた人のウェルビーイングを高めていく。」をパーパスに掲げ、地域版スーパーアプリ「ふくアプリ」の提供等を通じたふくいモデルのデジタル社会の実現を目指しています。「ふくアプリ」は会員数が約20.6万人（2025年12月末現在）に達し、県内外の多くの皆さまにご利用いただいております。

この度は、地域創生に資する豊富な知見・アセットを有する5社と業務提携を開始出来ましたことを大変嬉しく思います。本提携を通して、自治体・民間企業・ユーザーの皆さまへの課題解決力・伴走支援力を高め、福井県の更なる活性化ならびに魅力度向上を目指してまいります。

■株式会社ふくいのデジタル概要

社名：株式会社ふくいのデジタル（英語表記：Digital for Fukui co.,Ltd.）

設立：2022年9月5日

代表者：細川達矢（代表取締役社長）

所在地：〒910-0023 福井県福井市順化1丁目1番1号 福井銀行本店ビル内

事業内容：スマートフォンアプリサービス「ふくアプリ」事業／マーケティングリサーチ事業／コンサルティング事業 等

■ ふくアプリについて

ふくアプリは「使った人に『幸福』が訪れる」をコンセプトに、福井に暮らす人、福井を訪れる人に地域ならではのお得や情報をお届けするスマートフォンアプリとして2022年10月にローンチしました。これまで、国の全国旅行支援クーポンの福井県版「ふくいdeお得クーポン（電子）」や地元大規模イベントにおけるプレミアム付デジタル商品券を展開したほか、2023年11月からは福井県のデジタル地域通貨「ふくいはぴコイン」を運営しております。