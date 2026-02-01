「Bitfan」にて、3人組ポップグループ・シクラメンのオフィシャルサイト・ファンクラブをリニューアルオープン！
クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年2月1日（日）にシクラメンのオフィシャルサイト・ファンクラブ「シクラメン Official FanClub」（URL：https://shikuratown.bitfan.id/ ）をリニューアルオープンしました。
シクラメンは東京都大田区蒲田で結成された、DEppa（リーダー、作詞作曲）、肉だんご、電球（トラックメイカー）の3人からなる2MC+1トラックメイカーのポップグループです。2008年からインディーズで活動を開始し、2011年にはシングル「僕の宝物」（オリコン最高19位）でメジャーデビュー。数々のタイアップも獲得しており、その"聴けば聴くほど味が出る"スルメサウンドをテーマとしたストレートな歌詞と心のど真ん中に届くメロディーから紡がれる歌メロラップに魅了されるファンが続出。ホールワンマンライブを皮切りにメジャーデビュー15周年イヤーとなる2026年も全力で駆け抜ける彼らのさらなる活躍に期待が高まっています。
今回リニューアルオープンしたのはシクラメンのオフィシャルサイト・ファンクラブです。
ここでしか楽しむことのできないブログや動画・ライブ配信に加えて、リアルタイムでの交流が楽しめるグループチャットなどの限定コンテンツを各種ご用意しています。
当サイトの詳細は下記URLよりご確認ください。
【オフィシャルファンクラブ詳細】
■オフィシャルファンクラブ名
シクラメン Official FanClub [シクラタウン]
■URL
https://shikuratown.bitfan.id/
■月額会費
web入会：720円（税込）
アプリ入会：1,200円（税込）
※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」「Apple / Google決済」をご利用いただけます。
■無料コンテンツ
NEWS、SCHEDULE、PROFILE、DISCOGRAPHY
■有料ファンクラブコンテンツ
BLOG、MOVIE、WALLPAPER、GROUP CHAT、LIVE STREAMING、デジタル会員証発行、バースデーメッセージの配信
SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。
【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】
「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。
