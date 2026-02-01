Sugar(ハート)Holic、初の東名阪ツアー開幕

写真拡大 (全5枚)

株式会社SVC


「カワイイが過ぎる、中毒ガーリー。」を掲げる王道ガーリーアイドルグループ Sugar(ハート)Holic が、
自身初となる東名阪ツアー
「Sugar(ハート)Holic 1st Tour『SUGAR INVATION 東名阪』」 をスタートした。


その初日となる東京公演が、
2026年2月1日（日）に恵比寿CreAtoにて開催され、チケットはSOLD OUT。
甘く華やかな世界観あふれるステージで、会場を大いに盛り上げた。




OP映像から一気に広がるSugar(ハート)Holicの世界観


開演を告げるOP映像が流れると、会場の期待感は一気に最高潮へ。
そのまま突入した1曲目は 「しゅがぴぽほりぴぽ」。
続く 「しゅがしゅが中毒(ハート)」 では、グループ名の通り“甘さ”と“中毒性”を存分に詰め込んだパフォーマンスで、観客を一瞬でSugar(ハート)Holicの世界へと引き込んだ。



王道ガーリーな魅力が詰まった前半パート


MCを挟み披露された 「☆SWEET PARTY☆」、
「好き、はじまったみたいです。」 では、
王道アイドルらしいキラキラとした可愛さと、観る者を自然と笑顔にする多幸感あふれるステージを展開。



デビューから着実に積み重ねてきた経験が、
楽曲表現やパフォーマンスの完成度にも表れていた。



甘さの中に“ちょいくせ”を感じさせる中盤戦


ライブ中盤には 「Amai(ハート)Wana」 を披露。
可愛さの中にほんのりと大人びた表情ものぞかせ、
Sugar(ハート)Holicが持つ“王道×ちょいくせガーリー”な魅力を印象づける一幕となった。



続くMCではメンバーそれぞれの個性が際立ち、
会場全体が温かい空気に包まれていく。



本編ラストは エンディングMCでは、
メンバーそれぞれの想いが語られ、会場は大きな拍手と歓声に包まれながら、
ツアー初日にふさわしい温度感で本編を締めくくった。




アンコールでも止まらない熱狂


鳴り止まぬアンコールに応え、再びステージへ登場したSugar(ハート)Holic。



ENCORE
SE
Amai(ハート)Wana
SWEET PARTY
エンディングMC



アンコールでも勢いは衰えることなく、
SOLD OUT公演ならではの一体感と熱狂の中、東京公演は大盛況のうちに幕を閉じた。


東京公演SOLD OUTを受け、大阪・名古屋公演にも注目


東京公演SOLD OUTという好スタートを切ったSugar(ハート)Holic。
デビューから間もない“今”だからこそ体感できるフレッシュさと勢いは、
これから開催される大阪・名古屋公演の大きな見どころとなりそうだ。




今後のツアースケジュール




大阪公演
2026年2月14日（土）
会場：梅田BANGBOO



▼大阪公演 チケット購入はこちら
https://ticketdive.com/event/Bj9hCZUlNftHH2310lZc



名古屋公演
2026年2月28日（土）
会場：名古屋 Sound Space DIVA



▼名古屋公演 チケット購入はこちら
https://ticketdive.com/event/YkIEK2ss3vl4YYKwvwby



現在チケットは好評販売中。
東京公演SOLD OUTを受け、他公演への注目度も高まっている。
気になる方は早めのチェックがおすすめだ。




Sugar(ハート)Holicについて


Sugar(ハート)Holic（シュガーホリック） は、
「カワイイが過ぎる、中毒ガーリー。」をメインコピーに掲げる王道ガーリーアイドルグループ。
2025年11月22日にデビューし、王道アイドルらしい可愛さの中に、
ほんの少し“ちょいくせ”を効かせた世界観と、
一度聴いたら耳に残る中毒性のある楽曲・ライブパフォーマンスで注目を集めている。


Official Links


OFFICIAL SITE
https://sugarholic-official.com



Instagram
https://www.instagram.com/sgrholic_info/



X（旧Twitter）
https://x.com/sgrholic_info



YouTube
https://www.youtube.com/@sgrholic_info



TikTok
https://www.tiktok.com/@sgrholic_info



各種サブスクリプション配信
https://linkco.re/25CVrDdH