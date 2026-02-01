Sugar(ハート)Holic、初の東名阪ツアー開幕

株式会社SVC

「カワイイが過ぎる、中毒ガーリー。」を掲げる王道ガーリーアイドルグループ Sugar(ハート)Holic が、

自身初となる東名阪ツアー

「Sugar(ハート)Holic 1st Tour『SUGAR INVATION 東名阪』」 をスタートした。

その初日となる東京公演が、

2026年2月1日（日）に恵比寿CreAtoにて開催され、チケットはSOLD OUT。

甘く華やかな世界観あふれるステージで、会場を大いに盛り上げた。

OP映像から一気に広がるSugar(ハート)Holicの世界観

開演を告げるOP映像が流れると、会場の期待感は一気に最高潮へ。

そのまま突入した1曲目は 「しゅがぴぽほりぴぽ」。

続く 「しゅがしゅが中毒(ハート)」 では、グループ名の通り“甘さ”と“中毒性”を存分に詰め込んだパフォーマンスで、観客を一瞬でSugar(ハート)Holicの世界へと引き込んだ。

王道ガーリーな魅力が詰まった前半パート

MCを挟み披露された 「☆SWEET PARTY☆」、

「好き、はじまったみたいです。」 では、

王道アイドルらしいキラキラとした可愛さと、観る者を自然と笑顔にする多幸感あふれるステージを展開。

デビューから着実に積み重ねてきた経験が、

楽曲表現やパフォーマンスの完成度にも表れていた。

甘さの中に“ちょいくせ”を感じさせる中盤戦

ライブ中盤には 「Amai(ハート)Wana」 を披露。

可愛さの中にほんのりと大人びた表情ものぞかせ、

Sugar(ハート)Holicが持つ“王道×ちょいくせガーリー”な魅力を印象づける一幕となった。

続くMCではメンバーそれぞれの個性が際立ち、

会場全体が温かい空気に包まれていく。

本編ラストは エンディングMCでは、

メンバーそれぞれの想いが語られ、会場は大きな拍手と歓声に包まれながら、

ツアー初日にふさわしい温度感で本編を締めくくった。

アンコールでも止まらない熱狂

鳴り止まぬアンコールに応え、再びステージへ登場したSugar(ハート)Holic。

アンコールでも勢いは衰えることなく、

SOLD OUT公演ならではの一体感と熱狂の中、東京公演は大盛況のうちに幕を閉じた。

東京公演SOLD OUTを受け、大阪・名古屋公演にも注目

東京公演SOLD OUTという好スタートを切ったSugar(ハート)Holic。

デビューから間もない“今”だからこそ体感できるフレッシュさと勢いは、

これから開催される大阪・名古屋公演の大きな見どころとなりそうだ。

今後のツアースケジュール

大阪公演

2026年2月14日（土）

会場：梅田BANGBOO

▼大阪公演 チケット購入はこちら

https://ticketdive.com/event/Bj9hCZUlNftHH2310lZc

名古屋公演

2026年2月28日（土）

会場：名古屋 Sound Space DIVA

▼名古屋公演 チケット購入はこちら

https://ticketdive.com/event/YkIEK2ss3vl4YYKwvwby

現在チケットは好評販売中。

東京公演SOLD OUTを受け、他公演への注目度も高まっている。

気になる方は早めのチェックがおすすめだ。

⸻

Sugar(ハート)Holicについて

Sugar(ハート)Holic（シュガーホリック） は、

「カワイイが過ぎる、中毒ガーリー。」をメインコピーに掲げる王道ガーリーアイドルグループ。

2025年11月22日にデビューし、王道アイドルらしい可愛さの中に、

ほんの少し“ちょいくせ”を効かせた世界観と、

一度聴いたら耳に残る中毒性のある楽曲・ライブパフォーマンスで注目を集めている。

Official Links

OFFICIAL SITE

https://sugarholic-official.com

Instagram

https://www.instagram.com/sgrholic_info/

X（旧Twitter）

https://x.com/sgrholic_info

YouTube

https://www.youtube.com/@sgrholic_info

TikTok

https://www.tiktok.com/@sgrholic_info

各種サブスクリプション配信

https://linkco.re/25CVrDdH