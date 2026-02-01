Sugar(ハート)Holic、初の東名阪ツアー開幕
「カワイイが過ぎる、中毒ガーリー。」を掲げる王道ガーリーアイドルグループ Sugar(ハート)Holic が、
自身初となる東名阪ツアー
「Sugar(ハート)Holic 1st Tour『SUGAR INVATION 東名阪』」 をスタートした。
その初日となる東京公演が、
2026年2月1日（日）に恵比寿CreAtoにて開催され、チケットはSOLD OUT。
甘く華やかな世界観あふれるステージで、会場を大いに盛り上げた。
OP映像から一気に広がるSugar(ハート)Holicの世界観
開演を告げるOP映像が流れると、会場の期待感は一気に最高潮へ。
そのまま突入した1曲目は 「しゅがぴぽほりぴぽ」。
続く 「しゅがしゅが中毒(ハート)」 では、グループ名の通り“甘さ”と“中毒性”を存分に詰め込んだパフォーマンスで、観客を一瞬でSugar(ハート)Holicの世界へと引き込んだ。
王道ガーリーな魅力が詰まった前半パート
MCを挟み披露された 「☆SWEET PARTY☆」、
「好き、はじまったみたいです。」 では、
王道アイドルらしいキラキラとした可愛さと、観る者を自然と笑顔にする多幸感あふれるステージを展開。
デビューから着実に積み重ねてきた経験が、
楽曲表現やパフォーマンスの完成度にも表れていた。
甘さの中に“ちょいくせ”を感じさせる中盤戦
ライブ中盤には 「Amai(ハート)Wana」 を披露。
可愛さの中にほんのりと大人びた表情ものぞかせ、
Sugar(ハート)Holicが持つ“王道×ちょいくせガーリー”な魅力を印象づける一幕となった。
続くMCではメンバーそれぞれの個性が際立ち、
会場全体が温かい空気に包まれていく。
本編ラストは エンディングMCでは、
メンバーそれぞれの想いが語られ、会場は大きな拍手と歓声に包まれながら、
ツアー初日にふさわしい温度感で本編を締めくくった。
アンコールでも止まらない熱狂
鳴り止まぬアンコールに応え、再びステージへ登場したSugar(ハート)Holic。
アンコールでも勢いは衰えることなく、
SOLD OUT公演ならではの一体感と熱狂の中、東京公演は大盛況のうちに幕を閉じた。
東京公演SOLD OUTを受け、大阪・名古屋公演にも注目
東京公演SOLD OUTという好スタートを切ったSugar(ハート)Holic。
デビューから間もない“今”だからこそ体感できるフレッシュさと勢いは、
これから開催される大阪・名古屋公演の大きな見どころとなりそうだ。
今後のツアースケジュール
大阪公演
2026年2月14日（土）
会場：梅田BANGBOO
▼大阪公演 チケット購入はこちら
https://ticketdive.com/event/Bj9hCZUlNftHH2310lZc
名古屋公演
2026年2月28日（土）
会場：名古屋 Sound Space DIVA
▼名古屋公演 チケット購入はこちら
https://ticketdive.com/event/YkIEK2ss3vl4YYKwvwby
現在チケットは好評販売中。
東京公演SOLD OUTを受け、他公演への注目度も高まっている。
気になる方は早めのチェックがおすすめだ。
⸻
Sugar(ハート)Holicについて
Sugar(ハート)Holic（シュガーホリック） は、
「カワイイが過ぎる、中毒ガーリー。」をメインコピーに掲げる王道ガーリーアイドルグループ。
2025年11月22日にデビューし、王道アイドルらしい可愛さの中に、
ほんの少し“ちょいくせ”を効かせた世界観と、
一度聴いたら耳に残る中毒性のある楽曲・ライブパフォーマンスで注目を集めている。
