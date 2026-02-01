歌役者 9Lana、2026年初の新曲ヨフケノパレエドを2月4日（水）にリリース決定!

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ配信ジャケット

歌役者9Lanaが、2026年初となる新曲「ヨフケノパレエド」を2月4日（水）に配信リリースすることを発表した。

先日、楽曲解禁に先駆けてMusic Videoのティザー映像が公開されると、サプライズ発表にSNS上では多くの反響が寄せられた。

ヨフケノパレエド ティザー映像 → https://youtube.com/shorts/K-5QU-w8YlY?si=lCb-WZx0S3Pib9ei

2025年は「プロポーズ」のスマッシュヒットを皮切りに、国内外でリスナーを拡大。

前作では自身初となる作詞・作曲にも挑戦するなど、リリースのたびに新たな一面を提示し続けている9Lana。本作でも、その進化はさらに加速している。

「ヨフケノパレエド」は、9Lana自身も作詞に参加。周囲の声に惑わされることなく「自分が好きなことを貫く」というストレートなメッセージを軸に、夜な夜な人形たちがひそかに踊り狂うミステリアスな物語が描かれる。

そこに9Lanaの遊び心あふれる歌声とラップが重なり、妖しくも中毒性の高いダンスチューンへと昇華された。

海外でも高い評価を受ける9Lanaのラップスキルに加え、

センテンスごとに180度表情を変える変幻自在なボーカル表現も本作の大きな聴きどころとなっている。

なお、本日よりPre-Add / Pre-Saveがスタート。配信予約をした人にはオリジナル壁紙がプレゼントされる。

※オリジナル壁紙は2月3日より配布予定。

Pre-add / Pre-save：https://9lana.lnk.to/MidnightParade_PAPS

▼ヨフケノパレエド

2026.2.4 Wed. Digital Release

Lyrics：9Lana／Tana.H

Music：Tana.H／Marchin

Pre-add / Pre-save：https://9lana.lnk.to/MidnightParade_PAPS

▼Discograhy

【MV】Only Way / 9Lana

https://www.youtube.com/watch?v=TGowEYYtKII

【MV】九尾 / 9Lana

https://www.youtube.com/watch?v=l70B7oRYKoo

【MV】 BALALAIKA/9Lana

https://www.youtube.com/watch?v=S2Xu6_XWy4M&list=RDS2Xu6_XWy4M&start_radio=1(https://www.youtube.com/watch?v=S2Xu6_XWy4M&list=RDS2Xu6_XWy4M&start_radio=1)

【MV】プロポーズ/9Lana

https://www.youtube.com/watch?v=XPLkkdMFmco

【MV】チンチロリズム / 9Lana

https://youtu.be/RqK3bGxeH98

『Let me battle』9Lana (Prod.Giga & TeddyLoid) Music Video

https://www.youtube.com/watch?v=whTcBozYrOo

9Lana

歌役者9Lana。

9つの声質を操るカメレオンボイスの持ち主。

まるで楽曲の主人公が憑依したと思わせるほどの、“声”のコントロールは絶品。」。その中でも９Lana特有の「がなり声」は特に定評がある。2023年から自身オリジナル曲「右ポケット」「BALALAIKA」「GAME」の3曲を立て続けに配信リリースし2024年4月に大人気アニメのエンディングテーマを担当する形でメジャーデビューを果たす。その後着実にリリースを重ね、2025年3月には韓国の歌い手「AKUGETSU」とのコラボ楽曲「MONOLOG」をリリースし活動の幅を世界に広げつつある。特に、内緒のピアスのカバー曲「プロポーズ」ではビルボードジャパンソングスにランクインするなど海外で高い評価を受けている。

▼9Lana Official

HP：https://www.sonymusic.co.jp/artist/9Lana/

TikToK：tiktok.com/@9lana_2?is_from_webapp=1&sender_device=pc

X：https://x.com/9Lana2?s=20

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC7z-RiUCCbQqZPlqRgJtkPw

Ingtagram：https://www.instagram.com/9lana_staff/

9Lana Official Online Store：https://9lana-officialonlinestore.com/