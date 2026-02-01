ClariS、パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載の新曲「Trigger」の配信リリースが決定！同じく搭載の新曲2曲「タカラモノ」「Radiant」も配信リリース決定！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

昨年 1月にエリー、アンナを新メンバーとして迎えることが発表され、クララ、エリー、アンナの３人組ユニットとして新体制の活動を本格的にスタートした、ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」の意味を持つアーティストClariS。

現在、「魔法少女まどか☆マギカ」リンクスパートナーも務め精力的に活動中だが、本日、4月にホール導入を控えるパチンコ「リコリス・リコイル」にClariSの新曲「Trigger」「タカラモノ」「Radiant」の3曲が搭載されることに加え、さらに「Trigger」が本日24時から配信リリースされることが発表された。

TVアニメ「リコリス・リコイル」のオープニングテーマ「ALIVE」を担当したClariSが、4月にホール導入のパチンコ、さらに今後導入予定のパチスロのために新たに制作した新曲3曲ということで、「Trigger」は新体制での初ライブの際にサプライズで披露され、ファンからもリリースを望む声が多かった話題の楽曲だ。

本日24:00からの配信リリースに伴い、リリックビデオも公開されているので、是非併せてチェックしてほしい。

★新曲「Trigger」配信はこちら

https://claris.lnk.to/Trigger

※URLは2/2(月)0時以降に有効となります。

また新曲「Trigger」配信を記念して、素敵なプレゼントがもらえるLINE MUSICキャンペーンも開催されるとのことで、ぜひこちらのキャンペーンにも奮ってご参加いただきたい。

なお、新曲「タカラモノ」は3/1(日)から、新曲「Radiant」は3/15(日)からそれぞれ配信がスタートするとのこと。

ぜひ新曲3曲をお聴きいただき、幅広いClariSの音楽性を改めて体感してほしい。

ClariSは本日、幕張メッセイベントホールで開催された「リスアニ！LIVE 2026」に出演。最新曲「リンクス」をはじめ代表曲「コネクト」「CLICK」に加え「Trigger」も披露し、会場を大いに盛り上げた。4月には新体制で初となるワンマンライブ「「ClariS -03- 1st TOUR 2026 ~Trigger Anthem~」を東京、大阪で控えている。2026年も精力的に活動の幅を広げるClariSに大注目してほしい。

【最新ニュース情報】

■2/2(日)0:00より新曲「Trigger」配信スタート

パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲

▽配信はこちら

https://claris.lnk.to/Trigger

※URLは配信後に有効

■新曲「Trigger」リリックビデオ公開

https://youtu.be/Ozoqf7AL8EY

■パチンコ「リコリス・リコイル」告知PV

https://www.youtube.com/watch?v=cF2ZcOBYajU

■新曲「タカラモノ」「Radiant」の配信も決定！

パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲

▽配信日時

3/1(日)0:00～「タカラモノ」配信スタート

3/15(日)0:00～「Radiant」配信スタート

★新曲「Trigger」LINE MUSIC キャンペーン開催決定！

LINE MUSICで「Trigger」を

(1) 合計50回以上再生で

【ClariSスペシャルボイスメッセージ】をもれなくプレゼント！

(2) 合計500回以上再生で

【ClariS直筆サイン色紙】を抽選で5名様にプレゼント！

※応募条件に満たない場合は無効となりますので、予めご了承ください。

＜対象楽曲＞

新曲「Trigger」

2月2日(月)0時配信スタート！

＊配信先一覧

https://claris.lnk.to/Trigger

※配信時間はストアによって多少前後する可能性がございます。

＜LINE MUSICで「Trigger」を聴くにはこちら＞

https://ClariS.lnk.to/Trigger_LM

＜LINE MUSICプレゼントキャンペーン応募ページはこちら＞

https://www.sonymusic.co.jp/event/105377

▽詳細はClariS公式HPをチェック！

https://www.clarismusic.jp/news/

【ClariSライブ情報】

「ClariS -03- 1st TOUR 2026 ~Trigger Anthem~」



【日時・会場】

■2026年4月17日(金)

会場：Zepp Haneda(東京)

開場17:30／開演 18:30

お問い合わせ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/



■2026年4月26日(日)

会場：Zepp Osaka Bayside(大阪)

開場 17:00／開演 18:00

お問い合わせ：キョードーインフォメーション

0570-200-888(平日12:00～17:00）

▽詳細はこちら

https://www.clarismusic.jp/news/archive/?580583

【ClariS Profile】

ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」の意味を持つ、アーティストClariS。

現在までに、29枚のシングルと4枚のミニアルバム、2枚のEP、7枚のオリジナルアルバム、またベストアルバムリリースと精力的に

活動し、多くのアニメタイアップ作品を担当している。

アニメ専門音楽雑誌「リスアニ！」がClariSの楽曲を付録CDとした特集を敢行。それを見た「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」のアニメプロデューサーが目をつけ、TVアニメオープニングテーマに新人ながら大抜擢され2010年10月にシングル「irony」(TVアニメ「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」OP)でメジャーデビュー。以降「学業優先」]を理由に、素顔を公開せずに活動を行う。

2011年2月にリリースされた2ndシングル「コネクト」では、強力なTV アニメ「魔法少女まどか☆マギカ」のOPテーマを担当し、

後にストリーミング再生8,500万回を突破し、海外でも絶大な人気を誇るClariSの代表曲となる。2014年6月にリリースとなった3rdアルバム「PARTY TIME」をもってメンバーのアリスが卒業。

2014 年11月 アニメ専門音楽雑誌「リスアニ！」vol.19 で新メンバーにカレンを迎えることが発表され、ClariS は新たな一歩を踏み出す。

2020年10月には、メジャーデビュー10周年を迎え、謎のベールに包まれていたClariSがキャリア初の配信ライブで素顔を明かすと大きな話題を呼んだ。2022年には、6枚目となるフルアルバム「Parfaitone」(パルフェトーン)の他、TVアニメ「リコリス・リコイル」OPテーマとなったシングル「ALIVE」をリリース。さらに初の冠番組「ClariS新章」のO.Aに加え、THE FIRST TAKEへも初出演(「コネクト」「ALIVE」を披露)し、SNSでトレンド入りを果たす等、ClariSにとって飛躍的な1年となった。

2023年6月にはWinkの名曲をカバーした初のコンセプトEP「淋しい熱帯魚」をリリースし、積極的にメディアにも出演、更なる活動の場を広げる。2024年５月には、28thシングル「アンダンテ」(TVアニメ「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」EDテーマ)、約２年振りとなる7thアルバム「Iris」を発売。さらに14周年を迎えた10月には、ミニアルバム「AUTUMN TRACKS ー秋のうたー」、BESTアルバム「ClariS ～SINGLE BEST 2nd～」の２作品を立て続けにリリース。

10月からは３都市(全５公演)を巡るライブツアー「ClariS AUTUMN TOUR 2024 ~Via Fortuna~」が開催され、

当ツアーをもってカレンがClariSから卒業。

2025年1月25日にはイベント「リスアニ！LIVE 2025」(日本武道館)にて、新体制での初パフォーマンスを行い、エリー、アンナを新メンバーとして迎えることが発表され、クララ、エリー、アンナの３人組ユニットとしてClariS第３章の活動が本格的にスタート。8月には、新体制で初となるシングル「Umitsuki」(TVアニメ「彼女、お借りします」第4期OPテーマ)を発売。

9月には「魔法少女まどか☆マギカ」リンクスパートナーに就任が発表され、12月10日に「魔法少女まどか☆マギカ」をコンセプトにしたEP「リンクス」を発売。

