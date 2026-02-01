【岡山大学】岡山大学女子アイスホッケー部が「日本学生女子アイスホッケー大会」で6年ぶりの準優勝！

国立大学法人岡山大学

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の女子アイスホッケー部が2025年10月31日～11月3日にテクノルアイスパーク八戸・FLAT HACHINOHE（青森県）で開催された「第13回日本学生女子アイスホッケー大会」に出場し、6年ぶりの準優勝に輝きました！昨年の3位奪還からさらにジャンプアップです。また、ベストFWに西嶋海樹さん（経済学部4年）、ベストDFに澤田まりあさん（GDP1年）が選ばれました。



本大会には15チーム、総勢224人の選手が出場。3チームでの予選リーグで1位となったチームが決勝トーナメントに進みます。同部は2年連続のベスト3を目標に戦ってきましたが、目標を上回る準優勝でインカレを終えました。



チームキャプテンの櫻井まみさん（教育学部3年）は「チーム目標を上回る準優勝という結果を収めることができ、大変うれしく思います。学生主体で活動する中でつまずくこともありましたが、仲間同士で励まし合いながら取り組んできました。チームキャプテンとして運営に携わる中で、多くの方々に支えられて活動できていることに気づき、この一年を乗り越えることができました。連盟関係者の皆さまやOGの方々をはじめ、支えてくださった全ての方々に、感謝の気持ちでいっぱいです。今回の経験を糧に、今後もチーム一丸となって挑戦を続けていきたいと思います」、ゲームキャプテンの河合美乃さん（工学部3年）は「6年ぶりに準優勝を果たすことができ、非常にうれしいです。これまで越えられなかった準優勝の壁は非常に厚いものでしたが、日々の厳しい練習について来てくれた部員一人ひとりの努力、そしてOGの皆さまから受け継いできた知識や経験があったからこそ、この結果につながりました。今後もさらなる高みを目指して練習に取り組みます」と話しました。



昨年に続く大活躍を見せた岡山大学女子アイスホッケー部の今後の活躍にもご期待ください！

本情報は、2026年1月28日に岡山大学から公開されました。

得点の瞬間

4年生の集合写真

集合写真

◆参 考

・岡山大学女子アイスホッケー部

https://support.st.okayama-u.ac.jp/clubs/club/96

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学女子アイスホッケー部が日本学生女子アイスホッケー大会で3位奪還！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002785.000072793.html

・【岡山大学】女子アイスホッケー部「第10回日本学生女子アイスホッケー大会」でベスト4！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001086.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区

