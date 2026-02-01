【TGC AUDITION 2026】大手芸能プロダクション6社が公開ドラフト会議に参戦！阿部一二三が絶賛！笑顔溢れる後藤まなさん(熊本県/14歳)が約6,000人の頂点に立つ！

株式会社W TOKYO

東京ガールズコレクションを企画・制作する株式会社W TOKYO（本社：東京都渋谷区／代表取締役：村上範義）は、史上最大級のファッションフェスタ「東京ガールズコレクション（以下、TGC）」がプロデュースする、日本最大級のガールズオーディションプロジェクト「TGC AUDITION 2026」の選択指名制度を導入した、公開ドラフト会議を2026年2月1日（日）、ベルエポック美容専門学校 第二校舎で開催しました。

（左から）阿部一二三、グランプリ 後藤まな、準グランプリ 石井仁菜、上重聡

モデル、タレント、女優、アーティスト、インフルエンサーを目指す9歳以上の女性（2025年9月時点で小学4年生以上の方）で、特定の芸能プロダクションに所属していないアマチュアの方を対象に、今年は約6,000人もの応募の中から1次審査～3次審査を通過した27名が最終審査に挑みました。そして、公開ドラフト会議で各事務所から1位指名を受けたファイナリスト6名から、見事グランプリに後藤まなさん（14）、準グランプリに石井仁菜さん（13）が輝きました。

また、特別賞にはKannaさん（14）が選ばれ、この3名は、2026年3月14日（土）に開催する『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』の出演が決定。プレゼンターの阿部一二三さんは、「今からが本当に苦しいことや大変なことが多いと思うのですが、僕自身、今までしてきた努力は1つも無駄になったことはないと思っているので、これからも努力をして、その努力を自分の自信に変えて頑張ってください。」と熱い気持ちを語り、MCの上重聡さんは、「基本中の基本なのですが、挨拶が大事かなと思います。元気よく、【今日もよろしくお願いします】と言えば、皆さん心よく迎えてくださると思うので、しっかり挨拶をしましょう。」とアドバイスをしました。

＜質疑応答＞阿部一二三、グランプリ後藤まな 、準グランプリ 石井仁菜、上重聡

＜質疑応答＞アソビシステム株式会社1位指名：後藤まな、立花琴未（CANDY TUNE）、株式会社N.D.Promotion1位指名：石井仁菜、莉子、株式会社オスカープロモーション1位指名：くるみ、鶴嶋乃愛

＜質疑応答＞株式会社スターレイプロダクション1位指名：瑞月桃、くれいじーまぐねっと、seju1位指名：伊藤希羽、なえなの、株式会社VAZ1位指名：あゆ、おさき

（左から）アソビシステム株式会社1位指名：後藤まな、立花琴未（CANDY TUNE）、株式会社N.D.Promotion1位指名：石井仁菜、莉子、株式会社オスカープロモーション1位指名：くるみ、鶴嶋乃愛、株式会社スターレイプロダクション1位指名：瑞月桃、くれいじーまぐねっと、seju1位指名：伊藤希羽、なえなの、株式会社VAZ1位指名：あゆ、おさき

＊指名結果

＜アソビシステム株式会社＞

1位：後藤まな ○ / 2位：戸田椿 ○ 選択終了

＜株式会社N.D.Promotion＞

1位：石井仁菜 ○ / 2位：宇都木桜香 × → 水谷紗菜 ○ 選択終了

＜株式会社オスカープロモーション＞

1位：くるみ ○ / 2位：夏碧 ○ 選択終了

＜株式会社スターレイプロダクション＞

1位：瑞月桃 ○ / 2位：Kanna ○ 選択終了

＜seju＞

1位：伊藤希羽 ○ / 2位：宇都木桜香○ 選択終了

＜株式会社VAZ＞

1位：後藤まな× → あゆ ○ / 2位：松田瑠莉 ○ 選択終了

【TGC AUDITION 2026とは？】

史上最大級のファッションフェスタ「東京ガールズコレクション」がプロデュースする、次世代のスター発掘オーディションプロジェクト。約6,000名の中から選出された候補者はプロ野球さながらの選択指名制度にて、大手プロダクションとの優先交渉権を獲得します！さらに東京ガールズコレクションの出演や、人気ファッション誌や人気番組への出演権など活躍の幅を拡げる様々な支援をいたします。見事、グランプリ・準グランプリ・特別賞を受賞した方々は2026年3月14日(土)に開催する『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』のステージに登場します。

【審査スケジュール】

1次審査/書類選考：2025年9月6日（土）～2025年11月30日（日）

2次審査/実技選考：2025年9月20日（土）～2025年12月1日（月）

3次審査/実技・面接選考：2025年12月20日（土）～2025年12月21日（日）

【応募対象】

募集期間：2025年9月6日（土）～2025年11月30日（日）

応募内容：モデル、タレント、女優、アーティスト、インフルエンサー

応募対象：

・9歳以上の女性（2025年9月時点で小学4年生以上の方）

・アマチュア（特定の芸能プロダクションに所属していない方）

※ミクチャ枠を除く

・国籍、身長不問

【副賞】

１.大手芸能プロダクションとの所属契約交渉権（1年）

２.TGC 2026 S/S「TGC AUDITIONステージ」出演権