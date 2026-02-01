日本製水素吸入器「Suilive」を用いた水素吸入療法を複数の大型病院（京都府）と共同臨床研究へ。

株式会社SUISO JAPAN

株式会社SUISO JAPAN（本社：大阪府高槻市、代表取締役：稲石 陽）は、医療機関専用モデルの水素吸入器『Suilive SS-700M』を用いた水素吸入療法について、京都済生会病院および京都第二赤十字病院をはじめとする京都府内の複数の大型医療機関と共同で、脳卒中患者および頭部外傷患者を対象とした有効性・安全性の検証を実施することを決定しました。

水素ガス吸入療法をめぐる医療的背景

Suiliveで共同研究に着手する京都済生会病院Suiliveで共同研究に着手する京都第二赤十字病院

近年、日本国内外の医療分野において、水素ガス吸入療法が虚血／再灌流障害の軽減や神経障害の抑制に寄与する可能性が報告されています。

2016年には、日本において水素ガス吸入療法が先進医療Bとして認定された実績もあり、臨床応用に向けた研究が進められてきました。

また、海外で実施された多施設共同臨床研究では、心停止後患者に水素吸入を行った群において、90日後の生存率が61％から85％へ改善し、重篤な副作用が確認されなかったとの報告もあります。

順天堂大学病院との共同研究で神経再生メカニズムを解明

さらに、2025年10月には、順天堂大学医学部整形外科学講座（内藤聖人 准教授、鈴木崇丸 先生）との共同研究により、水素が神経再生を促進する新たな作用メカニズムを解明しました。

本研究成果は、国際学術誌Molecular Medicine Reports（SPANDIDOS PUBLICATIONS）

に掲載され、水素医学分野における新たな知見として高い評価を受けています。

研究の背景と目的

脳卒中および頭部外傷は、脳細胞の虚血・再灌流障害や活性酸素の過剰生成によって、重篤な後遺症や生命予後の悪化を招くケースが少なくありません。そのため、既存の標準治療を補完する新たな治療補助手段の確立が求められています。

本共同研究では、医療機関専用モデルの水素吸入器

『Suilive SS-700M』を用い、

・ 治療補助としての有効性

・ 安全性の検証

・ 臨床現場に即した治療プロトコルの最適化について検証を行います。

■ 共同検証の実施体制

参加医療機関（2026年1月時点）

・ 京都済生会病院（京都府京都市）

・ 京都第二赤十字病院（京都府京都市）

※その他の参加医療機関については、順次発表予定

・研究代表者

吉浦 徹 医師

（社会福祉法人恩賜財団 京都済生会病院 脳神経外科）

・対象

急性期の脳卒中患者および頭部外傷患者

・検証内容

標準治療との併用による症状改善、予後改善効果、安全性評価

医療機関専用モデル『Suilive SS-700M』について

医療機関専用水素吸入機 Suilive SS-700M

『Suilive SS-700M』は、医療機関向けに開発された水素吸入器で、特許庁認定技術を採用しています。医療現場で求められる以下の要件を満たす設計とし、日本国内の厳格な品質・安全管理体制のもと製造されています。

・ 高濃度ガスを安定性して出力

・ 高い安全性と耐久性

・ 医療機関での長時間使用を想定した設計

・鼻腔内の優位性を高めるための適温冷却水素ガスの生成技術（特許庁認定技術）

今後の展望

本共同研究によって得られる臨床データは、水素吸入療法の有効性と安全性の確立に向けた重要なエビデンスとなることが期待されます。

株式会社SUISO JAPAN代表取締役の稲石は「国内外での臨床研究を通じて水素医学の確立に貢献し、水素療法の標準化とガイドライン整備を進めることで、水素吸入療法を新たな治療補助手段として社会に実装していくことを目指しています。」

と強く意気込んでいます。

■ 会社概要

会社名：株式会社SUISO JAPAN

所在地：大阪府高槻市天神町1-6-24 2F

代表者：代表取締役 稲石 陽

事業内容：高濃度水素吸入器および関連機器の研究・開発・製造・販売

公式サイト→https://suilive-suisojapan.com(https://suilive-suisojapan.com/)