【岡山大学】TCカレッジ医工系コース中級カリキュラム「生物系透過型電子顕微鏡（基礎）」を実施 ～技術職員における高度専門人材の育成を目指して～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 2月 1日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の技術統括監理本部を構成する総合技術部は、2026年1月9日、TCカレッジ医工系コースの中級カリキュラム「生物系透過型電子顕微鏡（基礎）」を本学鹿田キャンパスの医学部共同実験室で実施しました。総合技術部では技術職員の「高度専門人材養成」の強化促進を目指し、東京科学大学の「TCカレッジ」サテライト校として、令和5年度から「医工系コース」を開講しています。



本カリキュラムでは講義、実習共に対面＆オンラインによるハイブリッド形式で実施し、対面により本コースの学内受講生2人に加えて、オンラインでは本コースの学外受講生1人と聴講生3人が参加しました。



昨年12月15日に実施した「生物系走査型電子顕微鏡（基礎）」に引き続き、今回も協力企業である株式会社日立ハイテクに講師を依頼し、コアテクノロジー＆ソリューション事業統括本部CTシステム製品本部CTソリューション開発部ナノ構造解析グループの和久井亜希子技師が講師として来学しました。



午前の部では「TEMの原理・構造について」および「TEMの観察条件・最新のTEM」をテーマに、TEM（透過型電子顕微鏡）の原理を中心に、コントラストや非点収差といった基礎的事項のほか、各種レンズ、デジタルカメラ、真空ポンプの構造について解説がありました。



午後の部は実技実習となり、本学医学部共同実験室に設置している透過型電子顕微鏡（HITACHI H-7650）を使用して、軸調整や絞りの選択などの説明を受け、受講生自身による観察試料セッティングおよび鏡体内への挿入、フォーカスおよび非点補正調整などを実施しました。さらに、受講生の関心に応じて、さまざまな組織や培養細胞などの試料について観察を行い、活発な質疑応答が交わされました。



受講した総合技術部の井澗美希技術専門職員は「細胞内小器官などが実際にどのように見えるのか知りたい、という申し出に快く試料を用意してくださいました。また、丁寧にご指導いただき、とても充実したカリキュラムでした。感謝しております」とコメント。また藤井匡寛技術専門職員は「前回受講したSEMに引き続きTEMも未経験でしたが、丁寧な解説で電子顕微鏡についての理解が深まりました。実習では像の観察を体験し、貴重な経験を積ませていただきました」とコメントしました。萩原技術専門職員（群馬大学）は「研究支援に欠かせない専門技術の一端を学ぶことができました。今回の学びを基に、電顕装置の自動化が進む中で単なるオペレータに留まるのではなく、研究者の意図を的確に反映できる高度な専門知識による機械操作および課題解決能力を備えた技術職員を目指し、研究力強化に貢献する所存です」とコメントしました。



今回のカリキュラムについて、本学総合技術部の本部長である佐藤法仁副理事・副学長・技術副総監・上級URAは、「今回も和久井技師のご指導を賜りましたこと、厚く御礼申し上げます。機器を設置した後も、日進月歩で技術は進みます。機器を使いこなす、使い倒すという点、そして今回のように、メーカーの方からご教示いただく場を設けることで、実は現場の技術職員とメーカーとの相互理解や新たな視点が生まれることもあります。この点は研究開発の進展等にとって極めて重要であり、かつそのような対応ができる技術職員へと高度化していくことも大切です。引き続き、産学連携による場を積極的に活用していきたいと思います」とコメントしました。



岡山大学総合技術部は、全学の技術職員の連携を深めるとともに、多様な研修プログラムを通して技術職員のスキルアップを図ることにより、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の研究・教育・臨床活動などのパートナーとして取り組みの強化を推進していきます。



今後も「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の採択大学であり、地域と地球の未来を共創し、社会変革を実現させる研究大学：岡山大学の絶え間ない変化と挑戦と、それを担う技術職員の活動にどうぞご期待ください。

本情報は、2026年1月29日に岡山大学から公開されました。

座学の様子

実習の様子

技術指導を受ける井澗技術専門職員

技術指導を受ける藤井技術専門職員

◆参 考

・TCカレッジ（東京科学大学）

https://www.ofc.titech.ac.jp/tc-college/

・岡山大学総合技術部

https://www.okayama-u.ac.jp/user/techall/

・岡山大学医学部共同実験室

https://www.okayama-u.ac.jp/user/crl/

・コアファシリティポータル

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

・【岡山大学】岡山大学技術統括監理本部を設置～「技術」から科学技術・イノベーション、社会変革の更なる強化促進のため、我が国の大学初の取り組みを始動～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002222.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学広報「いちょう並木」Vol.104を発行～岡山大学総合技術部 始動～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001868.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

◆参考情報

・【岡山大学】TCカレッジ医工系コース中級カリキュラム「生物系走査型電子顕微鏡（基礎）」を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003751.000072793.html

・【岡山大学】TCカレッジ医工系コースで研究室見学を実施～今年度は新たにクライオ電子顕微鏡の見学も！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003640.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学総合技術部がTCカレッジ医工系TCコース中級カリキュラム『3Dプリンタ（基礎）』を開講

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003553.000072793.html

・【岡山大学】TCカレッジ医工系コース上級カリキュラム「令和7年度医工講究（第1回）」を開催～技術職員の高度化に向けて～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003505.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学TCカレッジ医工系コース中級カリキュラム「フローサイトメーター（基礎）」を実施～技術職員の知識・技能修得により、研究支援力の向上を目指す～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003377.000072793.html

・【岡山大学】令和7年度岡山大学TCカレッジ医工系コース中級カリキュラム「生物系各種光学顕微鏡（基礎）」を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003280.000072793.html

・【岡山大学】令和6年度TCカレッジ認定式および技術・研究支援発表会表彰式に総合技術部の技術職員が参加～医工系TCコース開講以来、初のテクニカルマスター（TM）に認定！岡山大学職員の「高度化」を推進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003077.000072793.html

・【岡山大学】TCカレッジ医工系コース上級カリキュラムを株式会社日立ハイテクで開催～産学連携推進、総合技術部の技術・知識向上を目指す～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002947.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学総合技術部の阿部匡史課長が「第39回国立大学法人生命科学研究機器施設協議会」に登壇～岡山大学TCカレッジ医工系コースでの技術職員の高度化の取り組みを紹介～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002764.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学TCカレッジ医工系コース「マウス・ラット実技講習会」中級カリキュラムを開催～技術職員の動物実験における知識・技術の習得と向上を目指す～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002654.000072793.html

・【岡山大学】TCカレッジ岡山大学サテライト校 医工系コース 中級カリキュラム「生物系透過型電子顕微鏡（基礎）」を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002038.000072793.html

・【岡山大学】TCカレッジ医工系コース 中級カリキュラム「3Dプリンタ実習（基礎）」を実施 ～技術職員の能力・技術向上の強化としての医工連携カリキュラム第二弾～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001955.000072793.html

・岡山大学総合技術部 研究現場の生の声を聞き技術職員のスキルアップを図るTCカレッジ「医工系コース」での研究室見学第2弾を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001937.000072793.html

・岡山大学総合技術部 研究現場の生の声を聞き技術職員のスキルアップを図るTCカレッジ「医工系コース」での研究室見学を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001918.000072793.html

・【岡山大学】TCカレッジ岡山大学サテライト校医工系コース中級カリキュラム「生物系走査型電子顕微鏡（基礎）」を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001927.000072793.html

・岡山大学総合技術部 研究現場の生の声を聞き技術職員のスキルアップを図るTCカレッジ「医工系コース」での研究室見学を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001918.000072793.html

・【岡山大学】TCカレッジ岡山大学サテライト校「医工系コース」開講 ～技術職員の「高度専門人材養成」を強化促進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001518.000072793.html

・【岡山大学】地域中核・特色ある研究大学 岡山大学を支える技術職員の「高度専門人財養成」に向けて -令和5年度「TCカレッジ」に岡山大学技術職員が参加-

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001436.000072793.html

・【岡山大学】総合技術部の堀格郎課長がテクニカルマスターに認定 ～東京工業大学以外ではTCカレッジ開校以来初！岡山大学における職員の「高度化」を推進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002136.000072793.html

・【岡山大学】「岡山大学TCカレッジ医工系コース」2024年度カリキュラムを始動～技術職員の知識・技術力の向上を目指し「高度専門人材養成」を強化促進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002269.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学TCカレッジ「医工系コース」2024年度カリキュラム医工講究（第2回）を実施～技術職員の知識・技術力の向上を目指し「高度専門人材養成」を強化促進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002526.000072793.html

岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学総合技術部 技術主幹（TCカレッジ医工系コース担当） 阿部匡史

E-mail：tabe◎md.okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えてください

https://techall.okayama-u.ac.jp/

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15034.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)