「ととのう。整える」堀田湯×BROSHコラボイベント開催！

沸かす株式会社（本社：東京都）は、東京・足立区西新井で80年以上続く老舗銭湯 「堀田湯」 と、世界中のBARBERに愛用される日本発高品質ポマードブランドとして人気の「BROSH」によるコラボレーションイベントを企画・プロデュースいたしました。

本イベントは、「ととのう。整える」をコンセプトに、堀田湯のお風呂やサウナで“ととのう”体験と、男の身嗜みを “整える” バーバーのカルチャーが交わる特別な4日間です。

【日時】

・2月12日（木）メンズデー先行体験（要予約）

・2月13日（金）～15日（日） 一般開放（予約不要）

【堀田湯×BROSHイベント内容】

○ 堀田湯初のメンズデー開催

今回のコラボイベントの幕開けは、堀田湯として初の試みとなる「メンズデー企画」。

2月12日（木）に、60名様限定の特別先行体験イベントを開催します。

この日は、特別にMr BROTHERS CUT CLUB（ミスターブラザーズ・カットクラブ）によるシェービング体験をお楽しみいただけます。

人気のバーバーによる本格シェービングが、“街の銭湯”で体験できる。

湯上がりの“ととのった”身体や肌に、プロの技により“整う”男の身嗜み。そんな体験はこのイベントだからこそ実現しました。

さらに当日は、来場者特典として、T字剃刀＆コラボタオルもプレゼント。

ぜひ、この機会に堀田湯×BROSHの「ととのう、整う」体験をお楽しみください。

【メンズデー申込方法】

開催日：2月12日（木）

定員：60名様限定

参加費：2000円

申込開始：2月1日（日）より専用フォームにて受付開始

※定員になり次第受付終了

詳細は堀田湯インスタグラム（＠hottayu_nishiarai(https://www.instagram.com/hottayu_nishiarai/)）をご確認ください。

○2月13日（金）～15日（日）は予約不要！一般開放コラボイベント

2月13日から15日までは、どなたでも気軽に参加できる一般開放イベントを開催。

仕事帰りに、週末に、ふらっと立ち寄れるコラボ体験です。

期間中は、堀田湯のお風呂やサウナを楽しみながら、

BROSHの新商品「シェービングジェル＆ビアードバーム」 が試せる無料体験をご用意しております。

湯上がりの整えや、サウナ後のスキンケアとしてご利用いただけます。銭湯というリラックス空間だからこそ、新しいグルーミング体験をお楽しみください。

さらに、この日もご来店いただいた方にはT字剃刀の無料配布や、コラボタオル（数量限定）もプレゼント！身も心もかっこよくととのえる４日間。この冬だけの特別な体験をご体感ください。

堀田湯【堀田湯】

堀田湯は、創業昭和17年（1942年）、80年以上続く歴史を持つ銭湯です。

東武伊勢崎線・西新井駅から徒歩7分、下町情緒が色濃く残る商店街の一角に佇み、長年にわたり地域の暮らしに寄り添ってきました。

2022年には大規模リニューアルを実施。伝統ある銭湯文化を大切にしながらも、現代のニーズに応える温浴体験へと進化しました。館内には、本格的な香りを楽しめる薬草サウナや水深160cmの水風呂、風情ある露天風呂を備え、“ととのう”体験を追求した設備が充実しています。

その空間づくりはサウナファンからも高く評価され、近年では若い世代やクリエイティブ層の来訪も増加。昔ながらの銭湯でありながら、新しいカルチャーが自然と集まる“進化する銭湯”として注目を集めています。

堀田湯公式サイト(https://www.4126.tokyo/)

堀田湯インスタグラム(https://www.instagram.com/hottayu_nishiarai/)

【BROSH】

2017年、BROSH誕生。

当時日本で流通しているポマードは輸入品が主であり、使い心地や香りなどの点で好みが分かれ、万人にオススメできるものではなかった。 そこで、無数の試行と改良を重ね日本特有の厳しい基準をクリアし2017年「純日本製」の看板を片手に、BROSHの代表作であるBROSH ORIGINAL POMADEは誕生しました。そして、世界進出へ。

現在ではこれぞポマードというようなアイテムから、マットタイプのものまで、ヘアスタイルやシーンに合わせたレギュラーアイテム全6種類を展開。 さらにコームやクロス、オリジナルのアパレルなど、ポマード以外にも日本のバーバームーブメントを広めるプロダクトを取り扱い、日本のみならず "世界中のBARBERに愛用される、日本発高品質ポマードブランド" として世界50カ国での流通を果たした。

BROSH公式サイト(https://brosh.jp/)

BROSHインスタグラム(https://www.instagram.com/brosh.jp/)

【MR.BROTHERS CUT CLUB】

MR.BROTHERS CUT CLUBは2015年2月、東京・原宿に第1号店をオープン。現在、日本国内6店舗（東京3店舗 / 大阪2店舗 / 福岡1店舗）、海外2店舗（アメリカ1店舗 / シンガポール1店舗）を展開。さらに、アフリカ・ガーナでの就労支援となるバーバーアカデミーを開校するなど、バーバーカルチャーの普及と発展に貢献してまいりました。

MR.BROTHERS CUT CLUBインスタグラム(https://www.instagram.com/mr.brothers_cutclub/?hl=ja)