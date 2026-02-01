【一宮の皆さまへ感謝を込めて】先着100組・一宮市民限定のグランピング《宿泊》割引、一宮市民割を2026年も実施
一宮市民の皆さまへ、ありがとうの想いをお届けします。
日頃より当施設をご利用いただいている一宮市の皆さまへ、感謝の気持ちを込めて。
2026年も、一宮市民限定の特別な宿泊割引企画を実施いたします。
本企画は、先着100組限定。
予約時に市民割を選択いただいた方から順に適用となり、上限に達し次第、期間内であっても受付を終了いたします。
自然に囲まれた非日常のグランピング体験を、
いつもより少し身近に、少し特別にお楽しみいただける機会です。
自然に囲まれた空間で、日常を離れるひとときを。
企画の背景
当施設は、一宮の皆さまに支えられながら運営を続けてまいりました。
日常の延長にある「少し特別な時間」を、もっと気軽に楽しんでいただきたい--
そんな想いを紡ぐ、一宮市民の皆さま限定の宿泊割引企画を実施します。
2026年も、これまでのご愛顧への感謝を形にし、
地域の皆さまに還元できる機会としてお届けします。
宿泊・体験内容
対象となるのは、当施設のグランピング宿泊プラン。
自然に囲まれた環境の中で、テント泊ならではの非日常感と、快適な設備を両立した滞在をお楽しみいただけます。
夕食にはBBQのほか、冬限定のもつ鍋を、朝はゆったりとした時間の中で朝食を。
アウトドア初心者の方や、グランピングが初めての方でも安心してご利用いただけます。
グランピングならではの食事と、ゆったりと流れる時間。
割引内容・先着条件
本企画では、宿泊料金が最大20％オフとなる一宮市民限定の割引を適用いたします。
対象：一宮市在住の方（代表者）
条件：予約時に市民割クーポンを選択
上限：先着100組
備考：上限到達次第、期間内でも受付終了
※チェックイン当日は、住所確認ができるものをご提示ください。
残数には限りがあるため、希望日程が決まっている方は早めのご予約をおすすめします。
サウナご利用の方にオロポサービス。
施設情報
運営：ウッドデザインパーク株式会社
施設名：ウッドデザインパークいちのみや 紡（つむぎ）
所在地：〒494-0018 愛知県一宮市冨田砂原2120-1
TEL：0586-63-1120
電話受付：11:00~17:00
公式HP：https://wood-designpark.jp/ichinomiya/
最後に
これからも、地域の皆さまにとって
「また来たい」「誰かに勧めたい」と思っていただける場所であり続けられるよう、
心を込めた施設運営を続けてまいります。
一宮市民の皆さまにとって、
身近で特別な体験となれば幸いです。