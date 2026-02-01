【すとふぇす】東京ドーム公演を楽しみ尽くす！7つの企画をご紹介！

株式会社STPR(本社：東京都渋谷区、代表：柏原真人、以下「STPR」)は、2026年2月7日(土)・8日(日)に東京ドームで開催する大型ライブイベント『STPR Family Festival!! 2026』（通称：すとふぇす）に合わせ、東京ドームや周辺エリアで実施する7つの企画についてお知らせいたします。




■『すとふぇす』東京ドーム公演を楽しみ尽くす7つの企画概要

１．東京ドームスペシャルコラボ4企画


１.東京ドーム場内売店でのコラボドリンク販売＆オリジナルコースタープレゼント


２.東京ドームシティ内でのお買い物条件達成でオリジナルステッカープレゼント


３.『東京ドームシティ ウィンターイルミネーション』が『すとふぇす』仕様に！


４.東京ドームシティ アトラクションズとSTPR Familyがコラボ



２．『苺の秘密計画』から生まれたオリジナル苺『すとぷり』の直売所が期間限定オープン！



３．『すとふぇす』仕様のアドトラックが東京ドーム周辺を駆け巡る！



４．会場周辺の「赤から」と『すとふぇす』がコラボ！




■各企画詳細

詳細URL：https://festival.stpr.com/2026/371/260201_01/(https://festival.stpr.com/2026/371/260201_01/)



１．東京ドームスペシャルコラボ4企画

実施期間： １.２.３.2026年2月7日(土)～8日(日)


　　　　 ４.東京ドームシティ アトラクションズコラボは、2026年2月3日(火)～8日(日)



１.東京ドーム場内売店でのコラボドリンク販売＆オリジナルコースタープレゼント


場内売店で「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」をイメージしたコラボメニューを販売！ご購入の方限定で、オリジナルコースターをプレゼント！



― コラボメニュー ―


すとぷり・・・ピンクソーダ


騎士X - Knight X -・・・ブラックソーダ


AMPTAKxCOLORS・・・オレンジソーダ


めておら - Meteorites -・・・バイオレットソーダ


すにすて - SneakerStep ・・・ブルーソーダ


※数量限定のため、無くなり次第終了となります。


期間： 2026年2月7日(土)～8日(日) 開場～開演まで


売店： 1階コンコース/2階コンコース/4階コンコース/外野コンコース



２.東京ドームシティ内でのお買い物条件達成でオリジナルステッカープレゼント


東京ドームシティ内の対象店舗にて1会計につき1,000円以上お買い物し、【STPR Familyグッズor公演チケットをご提示】すると、その場で『STPR Family Festival!! in 東京ドーム オリジナルステッカー』をプレゼント！



期間： 2026年2月7日(土)～8日(日)


対象店舗：東京ドームシティ公式サイトで近日中にお知らせいたします


＜注意事項＞


・販売開始時間は店舗により異なります


・ステッカーは1,000円（税込）以上かつ1会計につき1枚の配布となります


・数量限定のため、無くなり次第終了となります。



３.『東京ドームシティ ウィンターイルミネーション』が『すとふぇす』仕様に！


TOKYO SNOW DOME CITYのシンボルである、高さ約15mの輝くツリーとSTPR Familyがコラボ！15分に1度の光とシャボン玉の特別演出では、周囲のビジョンと連動し、まるでSTPR Familyとスノードームの中に入り込んだかのような空間を体験できます。



開催日時： 2026年2月7日(土)～8日(日)


●2026年2月7日(土)


19:00／19:15／19:30／19:45／20:00／20:1522:00／22:15／22:30／22:45


●2026年2月8日(日)


19:00／19:15／19:30／19:45／20:00／20:15／20:30／20:45／21:00／21:15／21:30／21:45／22:00／22:15／22:30／22:45


場所：東京ドームシティ セントラルパーク「WONDER SNOW TREE」


※天候や混雑状況により、予告なく中止および演出内容や時間の変更をさせていただく場合がございます。また、コンサートの終演時間の前後は一定時間演出を中止させていただきます。



４.東京ドームシティ アトラクションズとSTPR Familyがコラボ

東京ドームシティ アトラクションズのノベルティ付きコラボアトラクションチケットの販売や、STPR所属グループの楽曲・オリジナルメッセージを楽しめるコラボアトラクション、フォトパネル展示など、東京ドームシティアトラクションズならではの企画を実施！



実施期間：2026年2月3日(火)～2月8日(日)


営業時間：11:00～19:00　


※2月7日(土)・8日(日)は10:00より営業開始


※コラボレーション詳細・営業状況・アトラクション運行状況は東京ドームシティ アトラクションズ公式情報をご確認ください


https://www.at-raku.com/attractions/


※悪天候やシステム調整等により、予告なく運休・営業時間変更となる場合があります


※運休予定は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください



(１)ノベルティ付コラボチケット


【チケット内容・価格】


●STPR Family Festival!! 2026　ノベルティ付きアトラクション1回券


価格：2,300円(税込)


内容：デザインチケット＋クリアブックマーカー1枚（全6種より選択）


●STPR Family Festival!! 2026　ノベルティ付きアトラクション5回券


価格：4,800円(税込)


内容：デザインチケット＋クリアブックマーカー6枚（コンプリートセット）



【引き換え期限・使用期限】


　・ノベルティのお引き換えは 2026年2月3日(火)～2月8日(日) まで


　・アトラクションチケットは2月28日(土)までご使用いただけます



【チケット販売場所/販売期間】


アトラクションズチケットカウンター


販売期間：2026年2月3日(火)～2月8日(日)


※販売時間は東京ドームシティ アトラクションズの営業時間に準じます。


※アトラクションズチケットカウンターでの事前販売はございません。


TOKYO DOME CITY e-Ticket Store


販売期間：2026年1月30日(金)12:00予定～2月8日(日)19:00まで


※ノベルティのお引き換えは対象期間中にアトラクションズチケットカウンターまでお越しください。期間外のお引き換えはいたしかねます。



(2)コラボアトラクション




対象アトラクションでは、STPR所属グループの楽曲と、ここでしか聴けないオリジナルメッセージをお楽しみいただけます。ライブイベントとあわせて、東京ドームシティならではの特別な体験をお届けします。



【コラボアトラクション一覧】


ビッグ・オー × すとぷり/ヴィーナスラグーン × 騎士X - Knight X -/バックダーン × AMPTAKxCOLORS/ピクシーカップ × めておら - Meteorites -/ブンブンビー × すにすて - SneakerStep



(3) フォトパネル


設置場所：各コラボアトラクションの近くに設置予定



２．『STPR PARADISE』のスペシャルプロジェクト、『苺の秘密計画』から生まれたオリジナル苺『すとぷり』の直売所が期間限定オープン！



『Strawberry Prince Forever』や『ぴゅあぴゅあいちご』など、ビニールハウスの中で「すとぷり」の苺にまつわる楽曲を聞きながら、大切に育てられた苺が収穫の時期を迎えました。 メンバーの歌声をあびて育ったオリジナルブランド苺『すとぷり』がついに皆さまのもとへ…。すとふぇす開催を記念して、後楽園駅改札外「メトロ・エム後楽園」に2日間限りの直売所をオープン！数量限定で、すとぷり (ひとりじめいちご)やアイシングクッキーを販売いたします。



販売日時：2026年2月7日(土)～8日(日)　10:00～18:00


販売場所：メトロ・エム後楽園 (1階入口外催事スペース)


　　　　　東京メトロ(丸ノ内線・南北線) 後楽園駅直結　※改札外※詳細につきましては、SNSや公式サイトでお知らせいたします。


販売方法：混雑時は整理券を配布します。数量限定のためなくなり次第終了となります。



＜注意事項＞


・建物への直接のお問い合わせはご遠慮ください。


・店舗は通常営業されておりますので、他のお客様へのご配慮をお願いいたします。



３．『すとふぇす』仕様のアドトラックが東京ドーム周辺を駆け巡る！



走行場所：東京ドーム周辺


走行スケジュール：2026年2月2日(月)～8日(日)


<注意事項>


※交通状況によって場所や時間を変更する場合がございます。


※ご覧になる際は、周囲の安全に十分ご注意いただき、交通の妨げにならないようご協力ください。



４．会場周辺の「赤から」と『すとふぇす』がコラボ！

「赤から」水道橋駅前店と秋葉原中央通り店では、すとふぇす限定ポストカードをプレゼント！税抜き1,000円以上のお食事をお楽しみのうえ、SNSで専用ハッシュタグをつけて投稿すると先着でオリジナルポストカードがもらえます。


※ポストカードはなくなり次第終了となります。


※鍋のご注文がない場合お席は60分制となります。



実施期間：2026年2月6日(金)・2月7日(土)・2月8日(日)


実施店舗：赤から 水道橋駅前店 / 赤から 秋葉原中央通り店






■『STPR Family Festival!! 2026』 公演情報



【公演タイトル】STPR Family Festival!! 2026


【開催日】


- 2026年2月7日(土) 開場 16:00/開演 18:00


- 2026年2月8日(日) 開場 13:00/開演 15:00


【会場】東京ドーム 〒112-0004　東京都文京区後楽1-3-61


【特設サイト】https://festival.stpr.com/2026　


【主催】東京メトロポリタンテレビジョン株式会社(TOKYO MX)・株式会社STPR・株式会社東京ドーム



■出演者 Profile

― STPR Family ―


STPR Familyは、株式会社STPRに所属する2.5次元アイドルや歌い手グループ、クリエイター。


2025年11月現在、「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の5グループが所属し、YouTubeチャンネル登録者数の累計は3,088万800名を超える。


動画配信サイトでの生配信をはじめ、企画動画、歌ってみた、ゲーム実況、ASMRなど多彩なコンテンツでリスナー（ファンの呼称）を魅了。音楽やアニメ、ライブ、イベント、映画、グッズなど幅広いエンターテインメントを通じて、世代や性別を越えて“楽しい”を届け続けている。2025年4月、東京ドーム、ベルーナドームにて5日間連続でのライブイベントを初開催。2026年2月には、東京ドームにて2度目のライブイベントを開催。



すとぷり


動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。


公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/　


公式X：https://twitter.com/StPri_info　


公式YouTube：https://www.youtube.com/@StrawberryPrince/



騎士X - Knight X -


“声”とビジュアルを武器に独自の世界観で魅せる、ビジュアル系2.5次元歌い手グループ。


公式サイト：https://knight-x.stpr.com/　


公式X：https://twitter.com/Knight_A_info　


公式YouTube：https://www.youtube.com/@Knight_X_info



AMPTAKxCOLORS


ゲーム実況、歌ってみた、ASMR台詞など、動画配信サイトを中心に様々な活動を行う、超多才2.5次元歌い手グループ。


公式サイト：https://amptak-colors.com/　


公式X：https://twitter.com/ampxtak　


公式YouTube：https://www.youtube.com/@AMPTAKxCOLORS



めておら - Meteorites -


数々の「歌い手史上最速」記録を更新し続ける新進気鋭の2.5次元歌い手アイドルグループ。


公式サイト：https://stprcorp.com/meteorites/　


公式X：https://x.com/mtor_info　


公式YouTube：https://www.youtube.com/@mtor_info



すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC


テレビ番組と「STPR BOYS PROJECT」が連動した企画から誕生した2.5次元歌い手アイドルグループ。


公式サイト：https://sneaker-step.com/　


公式YouTube：https://youtube.com/@Sneaker_Step　


公式X：https://x.com/Sneaker_Step　


■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。

現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。
2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。

会社名：株式会社STPR
所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F
設立：2018年6月
代表者：柏原 真人
URL：https://stprcorp.com/