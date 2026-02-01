出雲の老舗菓子メーカーと人気VTuberが“共につくる”お菓子 販売開始

津山屋製菓株式会社

津山屋製菓株式会社（本社：島根県出雲市、代表取締役社長：川田康二）が運営するいづも寒天工房（島根県出雲市）は、 VTuber「杏戸ゆげ」「瑚白ユリ」と共に企画・開発した限定コラボお菓子セット2種の販売を開始いたします。

本取り組みは、キャラクターを起用した一般的なタイアップやPR施策ではなく、VTuber本人が商品開発の初期段階から参加し、味の組み合わせや世界観までを共に作り上げた“共同開発プロジェクト”です。

いづも寒天工房の代表商品である「雪ふわり」「琥珀糖」をベースに、VTuber自らが実際に各フレーバーを味見し、自らの好みや個性を反映した組み合わせを採用。

「雪ふわり」「琥珀糖」に加え、限定描き下ろしデザイングッズもセットになり、それらを完全オリジナルデザインのパッケージでお届けするという、本企画だけの特別仕様となっています。

114年の歴史を持つ老舗菓子メーカーと、現代のデジタルカルチャーを象徴するVTuberが出会うことで生まれた、これまでにない“お菓子×推し活”の新しい取り組みとなります。

創業114年 老舗菓子メーカーと現代カルチャーの融合

津山屋製菓は、「菓子処つやま屋」として出雲市斐川町にて、大正元年（1912年）に創業しました。

以来、出雲の風土や文化、自然を大切にしながら、地域に根ざしたお菓子づくりを続けてきました。

多くの神話の舞台として知られる出雲地方は、京都・金沢と並ぶ“菓子処”としても名高い土地です。

「縁結びの神様のおひざ元で、人と人との縁を結ぶような、よろこびのあるお菓子を作りたい。」

そんな想いから、「菓子処つやま屋」の新たなブランドとして誕生したのが「いづも寒天工房」です。

いづも寒天工房では、主に島根県の農産物等を使用し、この土地ならではの恵みを活かしたお菓子づくりを行っています。中でも琥珀糖は、長年培ってきた寒天加工技術を活かした代表的な商品です。現在では、日本有数の琥珀糖生産量を誇る菓子メーカーのひとつとして、品質に徹底的にこだわった製造を続けています。

近年は、時代の変化とともに多様化する価値観やライフスタイルに寄り添いながら、お菓子の楽しみ方そのものを広げていく取り組みとして、従来の枠にとらわれない商品開発にも積極的に挑戦しています。

その一環として今回実現したのが、表現や発信の形が広がる現代において、多くのファンに支持され、新たな文化を生み出しているVTuberとの新商品共同開発です。

VTuber本人が出雲の工場を訪れ、共に作り上げた商品

本企画では、杏戸ゆげ、瑚白ユリの両名が、実際に島根県出雲市にあるいづも寒天工房の本社工場を訪問し、製造現場の見学や職人との交流を行いながら、複数のフレーバーを味見し、意見を交わしつつ、

- どの味の組み合わせで自分の好みや個性を表現するか- ファンやお客様に届けたい世界観は何か- セットとしてのバランスはどうあるべきか

といった点を、自分たちの視点で一つひとつ丁寧に検討しました。

こうして完成したのが、VTuberそれぞれの個性と“好き”を詰め込んだ、今回のコラボセットです。

新商品概要

１. 杏戸ゆげ コラボセット

セット内容

- 琥珀糖（空：ラムネ味／翠：青りんご味）- 雪ふわり（いちご・巨峰・珈琲味）- 限定描き下ろしアクリルスタンド（杏戸ゆげ）- オリジナルデザインメールボックス

販売価格：3,000円（税込）

２. 瑚白ユリ コラボセット

セット内容

- 琥珀糖（桜：グァバ味／藤：巨峰味）- 雪ふわり（メロン・ラムネ・みかん味）- 限定描き下ろしアクリルスタンド（瑚白ユリ）- オリジナルデザインメールボックス

販売価格：3,000円（税込）

杏戸ゆげ＆瑚白ユリの直筆サイン入りグッズが当たるキャンペーンも実施！

キャンペーン概要

「杏戸ゆげ コラボセット」と「瑚白ユリ コラボセット」の2種類のコラボセットをご購入いただいた方の中から【抽選で15名様】に、杏戸ゆげ＆瑚白ユリ両名の直筆サインが入ったアクリルスタンドが当たる！

※キャンペーンの詳細は、いづも寒天工房公式オンラインショップにてご確認ください。

“開ける瞬間から楽しい”オリジナルパッケージ(オリジナルメールボックス)

商品パッケージおよび商品を入れて送るメールボックスは、すべて本企画限定のオリジナル描き下ろしデザインです。

杏戸ゆげ、瑚白ユリのキャラクタービジュアルをあしらい、開封する瞬間から“推し活”を楽しめる仕様となっています。

コメント

杏戸ゆげ コメント

この度、いづも寒天工房さんとコラボさせていただけたことを、とても嬉しく思っています。

実際に味見をしながら「これが好き！」「これも捨てがたい！」と悩んだ時間も、すべて大切な思い出になりました。

私の“好き”をぎゅっと詰め込んだセットになっていますので、ぜひ楽しみながら味わっていただけたら嬉しいです。

皆さんのおやつの時間が、きらきらと素敵なひとときになりますように。

瑚白ユリ コメント

琥珀糖は、伝統あるお菓子というどこか特別で、少し敷居の高いイメージが強かったのですが、今回実際に津山屋製菓さんを訪れ、琥珀糖が作られる工程を拝見し、お話を伺う中で、たくさんの思いが込められた上品であたたかい、とても素敵なお菓子だと感じました。

そんな素敵なお菓子を作られている津山屋製菓さんと今回ご縁をいただけたことを、とても嬉しく思います。

琥珀糖、そして雪ふわりの魅力が、今回のコラボを通して少しでも多くの方に伝わったら嬉しいです。

津山屋製菓（株） 代表取締役 川田 康二 コメント

今回の取り組みは、琥珀糖がYouTubeやVTuberさんの配信を通じて、ASMRコンテンツとして楽しまれている様子を目にしたことがきっかけでした。

長年つくり続けてきた琥珀糖が新しい形で親しまれていることに喜びを感じ、VTuberさんとの取り組みを模索する中で出会ったのが、「瑚白（こはく）」という名前を持つ瑚白ユリさんでした。

琥珀糖と響き合うその名前に、不思議なご縁と可能性を感じ、本企画が動き出しました。

さらに同じ事務所に所属されている杏戸ゆげさんが、幼少期に津山屋製菓のお菓子を食べて育ち、思い出の味として記憶に残っていたことを知り、114年続く菓子づくりが誰かの人生の一部になっていたことに、作り手として胸が熱くなりました。

お二人には出雲の工場へお越しいただき、味や組み合わせを共に検討し、「一緒につくる」共同開発として商品づくりを進めてまいりました。

伝統の技とVTuberさんの感性が重なって生まれた本商品が、新しいお菓子の楽しみ方として多くの方に届くことを願っております。

発売記念ライブ配信を実施

本コラボ商品の発売を記念し、杏戸ゆげのYouTubeチャンネルにて、商品発売記念ライブ配信を実施いただきました。

配信内では、本商品の発売発表に加え、開発の裏話や商品への想いなどを語っていただいております。

【商品発売記念ライブ配信概要】

- 配信日：2026年2月1日（日）21時～- 出演：杏戸ゆげ、瑚白ユリ- 配信URL：https://youtube.com/live/PVXZ-iYZNt0

※アーカイブは、上記URLよりご視聴いただけます。

さらに、実際に杏戸ゆげ、瑚白ユリのお二人が津山屋製菓の工場にお越しいただいた際の様子を、別の動画でご紹介いただく予定です。こちらも是非ご覧ください。

【津山屋製菓工場見学動画概要】

販売情報

商品紹介

- 動画投稿予定日：2026年2月8日（日）18時- 出演：杏戸ゆげ、瑚白ユリ、津山屋製菓社員- 瑚白ユリ チャンネルURL：https://www.youtube.com/@Yuri_Kohaku- 予約販売期間2026年2月1日（日）～2月28日（土）- 販売場所いづも寒天工房 公式オンラインショップ（https://kanten-tenchan.com/）いづも寒天工房 出雲大社参道本店（島根県出雲市大社町杵築南1364-11）※店舗リニューアルのため、実店舗での予約販売は2月21日（土）からとなります。琥珀糖

琥珀糖は、寒天と砂糖を主原料とした日本の伝統菓子です。

外側はシャリッと、内側はぷるんとした独特の食感が特徴で、まるで宝石のような透明感のある見た目も魅力のひとつ。

やさしい甘さと美しい彩りで、視覚でも味覚でも楽しめるお菓子です。

雪ふわり

雪ふわりは、寒天にメレンゲをあわせて、小粒の寒天ゼリーをちりばめた寒天お菓子です。

口に入れた瞬間のふわっと軽やかな食感とやさしい甘さが特徴のお菓子です。

カラフルで可愛らしい見た目で、世代を問わず楽しめるいづも寒天工房の人気商品です。

津山屋製菓株式会社について

津山屋製菓株式会社は、1912年（大正元年）創業の島根県出雲市に本社を構える老舗菓子メーカーです。

寒天菓子を中心とした菓子の製造・販売を行い、琥珀糖をはじめとする伝統菓子で全国から高い評価を得ています。

「お菓子とともに笑顔と夢を届ける」「お菓子文化を継承、革新する」という理念のもと、

長年培ってきた寒天加工技術と職人の知恵を大切にしながら、時代の変化や多様化する価値観に寄り添った商品開発にも積極的に取り組んでいます。

伝統を守るだけでなく、新しい表現や発想を取り入れることで、世代を超えて愛されるお菓子づくりを目指し、これからも挑戦を続けてまいります。

お問い合わせ先

【報道関係者様からのお問い合わせ先】

津山屋製菓株式会社

広報担当 小柳・小林

TEL：090-6164-5521（小林）

MAIL：koyanagi@tsuyamaya.co.jp