医療法人ＯＳＨＩＭＵＲＡ ＭＥＤＩＣＡＬ

おしむら歯科・こども矯正歯科クリニック（所在地：愛知県名古屋市、院長：押村侑希）は、地域貢献活動の一環として、院内イベント「無制限あそび」を実施しています。

本取り組みは、歯科医院を歯科診療の場としてだけでなく、地域の子どもとその家族が、安心して過ごせる居場所とすることを目的としたものです。

「無制限遊び」とは

無制限あそびでは、小麦粉、寒天、水、食紅など、口に入っても安全な素材を使用し、子どもたちが自由に触れ、混ぜ、こねる体験を行います。

- 食紅と小麦粉を使った色づくり- 寒天の型抜きや感触あそび- 小麦粉粘土をこねて形をつくるあそび

など、家庭では「汚れてしまう」「片付けが大変」として制限されがちな体験も、院内という安心できる環境の中で、親子で思いきり楽しめる時間として提供しています。

地域の子どもたちの「今」を支える取り組み

このイベントを始めた背景には、口の健康だけでなく、全身の健康や成長を地域で支えたいという当院の想いがあります。

床に座る、立ち上がる、手を伸ばす、こねる、潰す。無制限あそびで自然に生まれる動きは、

特別な運動を意識しなくても、全身を使った体験や体幹を意識する時間につながります。

「遊び」は、子どもにとって学びであり、成長の土台でもあります。

当院では、そうした時間を地域の中で守り、支えることも、医療に携わる立場としての役割の一つだと考えています。

歯科医院を安心の原体験の場に

院長の押村侑希は、この取り組みについて次のように述べています。

小さい頃から「歯医者は怖いところ」ではなく、

「安心できる」「楽しい記憶がある場所」として関われることが、

将来の医療との向き合い方にもつながっていくと思っています。

診療の有無にかかわらず、地域の子どもたちが気軽に足を運べる場所として歯科医院をひらくことは、長い目で見た地域医療の質を高める一助になると考えています。

空いている時間帯とスぺースを有効活用

無制限あそびは、学校のある時間帯のため平日午前中に使用頻度が少なくなりがちなMRCルーム（歯並びを改善する治療具「Myobrace(R)（マイオブレース）」専用のトレーニングスペース）を活用して実施しています。

次回開催予定について（参考情報）

おしむら歯科では、無制限あそびを継続的に実施しています。

次回は以下の内容での開催を予定しています。

- 開催日：2026年2月27日（金）- 時間：11:00～12:00- 対象：0歳～未就学児（親子参加）- 内容：安全な素材を用いた感触あそび・自由表現

※本情報は取り組み紹介の一環としての参考情報です。

今後に向けて

おしむら歯科では今後も、歯科診療にとどまらず、地域の子どもたちとその家族が安心して過ごせる環境づくりを通じて、地域とともに歩む歯科医院であり続けたいと考えています。

おしむら歯科・こども矯正歯科クリニック

おしむら歯科・こども矯正歯科クリニックは、昭和56年（1981年）開業、40年以上の歴史をもつ歯科医院として、愛知県名古屋市で小児矯正を軸とした総合歯科医療を提供しています。歯並びだけでなく、呼吸・姿勢・口腔機能など成長全体を見据えた診療を重視し、子どもから大人まで安心して通える環境づくりに取り組んでいます。医療の質と患者体験の両立を追求し、歯科医療の新しいあり方を発信しています。



【おしむら歯科・こども矯正歯科クリニック公式HP】

https://oshimura-dc.com/