【祝・令和の虎ALL達成！】代々木周辺勤務、居住の方向け　フィットネスジム【バディトレ】　2週間無料キャンペーンを本日開始！！

祝・令和の虎ALL達成！

株式会社バディトレ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dsM_h4huKo4 ]

株式会社バディトレ（本社：東京都、以下「バディトレ」）は、

祝・令和の虎ALL達成のキャンペーンとして代々木エリアのコワーキングスペース利用者、周辺居住者を対象に、バディトレを2週間無料で利用できるキャンペーンを開始いたしました！

本取り組みは、働き方が多様化する中で、

「仕事の合間に無理なく運動を取り入れる生活は、実際に習慣化するのか」

という仮説を検証することを目的とした、実証型プログラムです。

■ 背景

働き方は変わったが、運動習慣は定着していない

リモートワークやコワーキングスペースの普及により、

働く場所や時間の自由度は大きく向上しました。

一方で、運動のために別途時間を確保する必要がある

・ジムへの移動自体が負担になる

・忙しさを理由に運動が後回しになる

といった理由から、

定期的な運動習慣が定着しないビジネスパーソンが多いという課題も顕在化しています。

バディトレでは、これらの課題を「個人の意志の弱さ」ではなく、

生活動線や環境設計の問題であると捉えています。

■ 取り組み概要

ジムを“通う場所”から“立ち寄るインフラ”へ

本キャンペーンでは、代々木周辺のコワーキングスペース、周辺居住者を日常的に利用している方を対象に、短時間・高効率のトレーニングを、仕事の合間に取り入れられる環境を提供します。

特徴は以下の通りです。

・1回あたり短時間で完結するトレーニング設計

・仕事前・休憩時間・業務後など、柔軟な利用が可能

・「継続できること」を重視した運動プログラム

運動を特別な予定として切り出すのではなく、

日常の延長線上に自然に組み込むことを目指しています。

■ 2週間無料の理由：まずは「生活に組み込めるか」を体感

本キャンペーンを2週間・完全無料とした理由は、

契約や継続を前提とせず、「自分の働き方・生活リズムに合うかどうか」を実際に体感していただくためです。

・無理なく通えるか

・仕事との相性はどうか

・習慣として成立しそうか

これらを冷静に判断できる期間として設計しています。

■ キャンペーン概要

対象：代々木エリアのコワーキングスペース利用者、周辺居住者

内容：フィットネスジム【ディトレ】週間無料利用

実施目的：仕事×運動の習慣化モデルの実証

実施期間：2/1~2/28まで抽選10名。定員に達し次第終了

申込方法：公式サイトより申込み（申込時に「PRを見た」と一言ください）

代々木店：東京都渋谷区代々木1丁目32-1 おしろビル4F

代々木店URL：https://buddy-training.com/place-yoyogi/

※コワーキングスペースの利用、周辺居住を証明できるものをご提示いただく場合があります。

■ 今後の展望

代々木店入り口

バディトレは今後も、

「運動を続けられない原因」を個人に求めるのではなく、

仕組みや環境によって解決するフィットネスの再設計を進めてまいります。

本キャンペーンで得られた知見をもとに、

働く人の健康維持・集中力向上・生産性向上に寄与する

新たなフィットネスモデルの構築を目指してまいります。

■ 会社概要

社名：株式会社バディトレ

代表：星野 雄三

事業内容：フィットネスジム運営、運動習慣化プログラムの開発

所在地：東京都品川区戸越

公式サイト：https://buddy-training.com/