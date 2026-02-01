【大阪】「孤立をなくす！」堺・富田林で不登校児の『居場所と学び』を朝から夜まで支え続ける。

特定非営利活動法人 志塾フリースクールラシーナ

特定非営利活動法人志塾フリースクールラシーナ（大阪府堺市・富田林市、代表：田重田勝一郎）は、「自ら学びを選択し、自ら未来を思い描く」という理念のもと、不登校児童生徒やその家族が社会から孤立しないための包括支援を強化いたします。

■「孤立」に立ち向かう私たちの想い

不登校児童生徒数が過去最多を更新し続ける中、家庭の経済状況に関わらず、子どもたちが安心して過ごせる場所の確保が急務となっています。日中の「まなびの場」のみならず、夕方・夜間の「孤独」や「つながりの格差」など、深刻な社会課題に対し、私たちは子どもたちが社会と繋がり続けるための生命線として活動を続けています。





■地域に根ざした3つの拠点と、多角的な支援機能

【城山台教室（泉北BASE）】切れ目ないセーフティーネット

フリースクール、宿題カフェ、そして夜間の「よなよなハイスクール」。朝から夜まで、いつ来ても安心できる居場所を提供する。

【富田林教室】教育と福祉が融合した専門支援

フリースクール、放課後等デイサービス、個別指導の塾を併設。一人ひとりの特性に合わせた「自ら学ぶ」環境を整備する。

【泉北教室】教育と夜間支援が循環する包括的学習拠点

フリースクール、夜の居場所「よなよなハイスクールサテライト」、個別支援塾など、昼夜を通じて学習を支援。

宿題カフェの様子フリースクールの様子志塾＠の様子

■「持続可能な支援」への挑戦：すべての子どもに居場所と学びを

志塾ラシーナでは、経済的理由で学びを諦める子どもを一人も出さないという信念のもと、無償または安価での事業提供を続けてまいりました。今後もこの「心の安全基地」を絶やさず、支援の質を維持・向上させるため、一部事業において「受益者負担」による運営体制へ移行することを決断いたしました。

しかし、これは「経済的理由による通所断念」を招くリスクも孕んでいます。すべての子どもに門戸を開き続け、地域の大切な場を存続させるため、私たちはクラウドファンディングへの挑戦を決定いたしました。

■ 資金の使い道：すべての子どもに「学びの選択肢」を

募る目標金額500万円は、主に以下の活動へ充当させていただきます。

・減免制度・経済支援の拡充： 経済的理由で利用を諦める家庭をなくすための利用料サポート。

・「働く」へ繋がる実践的な就労体験： カフェ運営やアルバイト体験を通じた職業体験プログラムの充実。

・特性に合わせた「個別学習支援」： 発達特性に応じた指導と個別支援の質の向上。

・社会への啓発活動： 不登校や発達特性への理解を広める地域文化の醸成。

■ 代表 田重田勝一郎のメッセージ

自ら学びを選択し、自ら未来を思い描く。経済的理由や発達の特性、家庭の状況でその機会が閉ざされてはいけません。地域の中に『つながるきっかけ』をデザインし続けたい。皆様の温かいご支援をお願い申し上げます。

■ クラウドファンディング プロジェクト概要

プロジェクト名：「ここが唯一の居場所」不登校・困窮世帯の子を守る泉北BASE。継続へ力を貸して！

URL： https://for-good.net/project/1003121

目標金額： 500万円

実施期間： 2026年2月1日 ～ 3月29日

【告知】

泉北BASE内【でんでんカフェ】にて、「宿題カフェ 子どもの作品展示イベント」を開催します。

期間：2026年3月4日（水）～18日 （水）

場所：泉北BASE 〒590-0137 大阪府堺市南区城山台２丁２－８

営業時間

月・水・木：9時30分～17時00分

火曜日：9時30分～20時00分

金曜日：15時30分～20時00分

土・日：11時00分～17時00分

ぜひ、お越しください！