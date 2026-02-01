【岡山大学】カーボンフットプリント活動成果報告会を開催

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 2月 1日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2026年1月19日、本学津島キャンパスの共育共創コモンズ（OUX、オークス）にて、「カーボンフットプリント活動成果報告会」を開催しました。

本報告会は、県内外で大きな話題となっている「きびだんご」のカーボンフットプリント（CFP）算定プロジェクトの成果と、本学経済学部の学生が地域企業と連携して取り組んできた「カーボンフットプリントチャレンジ」の活動を広く共有することを目的に実施されたものです。



報告会では、冒頭に経済学部長の村井浄信教授があいさつに立ち、続いて第一部として「きびだんごカーボンフットプリント実証」の成果発表が行われました。株式会社廣榮堂社長室の小西祐貴室長からは取り組みの背景や会社概要が紹介され、MS＆ADインターリスク総研株式会社リスクコンサルティング本部上席コンサルタントの浅井良純氏が詳細なCFP算定結果や共同研究の概要を説明。さらに、経済学部の天王寺谷研究室が、消費者へのアンケートやインタビューを通じた意識調査の結果を報告し、質疑応答が行われました。



第二部の「経済学部 カーボンフットプリントチャレンジ」では、地域企業と連携した実践的な学びの成果が発表されました。シバムラグループ（株式会社吉備高原サツキ育英会）取締役社長の芝村啓介氏による取り組み背景の説明に続き、天王寺谷研究室の学生たちが主体となり、同グループが手掛ける「ブルーベリージュース」と「ポン菓子」を対象とした算定成果を報告しました。学生たちは、製造工程におけるエネルギー使用量や原材料の調達ルートなど、詳細な一次データに基づいた精緻な算定に挑戦した過程を自ら発表。あわせて、中電環境テクノス株式会社事業推進部の高田舜也氏からJ-クレジットの活用可能性についての提言がなされ、学生と企業の協働による具体的なプロセスや学びが共有されました。



後半のトークセッションでは、天王寺谷達将准教授のファシリテーションのもと、CFPチャレンジ参画企業と学生3人が登壇し、実務や経験に基づいた熱意あふれる意見交換が行われました。企業側からは、メディア露出による社員のモチベーション向上や、地球の未来を考える契機となったことが語られる一方、データ収集が手探りで難しかったことについても言及がありました。これに対し天王寺谷准教授は、今回のシバムラグループの取り組みは大部分で一次データ収集を行ったという意味で最先端であると評価。学生からは、CFPの知識を得たことで日常生活や就活での環境意識が高まったことや、按分計算などの実務的な苦労、環境価値を含めた価値創出の重要性についての気づきが述べられました。また、支援側の立場から浅井氏は、企業側の理解と協力の不可欠さと、一方的な支援にならない関係性の重要性を強調しました。



最後は、岡山県商工会連合会の志田氏によるあいさつで締めくくられ 、終了後にはJテラスカフェにて交流会も実施されました。本学は今後も、地域企業や支援機関との連携を通じて学生の環境リテラシー向上を図るとともに、産官学の力を結集して地域の脱炭素化と持続可能な発展に貢献していきます。

引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

取り組み背景を説明する小西社長室長

CFP算定結果について報告する天王寺谷ゼミ学生たち

トークセッションの様子

集合写真

会場となった共育共創コモンズ（OUX、オークス）（岡山大学津島キャンパス）



◆参 考

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学 学術研究院 社会文化科学学域（経済）天王寺谷達将准教授ゼミ

https://www.e.okayama-u.ac.jp/seminar/%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E5%AF%BA%E8%B0%B7%E9%81%94%E5%B0%86%E3%82%BC%E3%83%9F/

◆参考情報

・【岡山大学】洋菓子メーカー株式会社サンラヴィアンとCFPを通じた企業ブランド価値向上に関する共同研究を開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003728.000072793.html

・【岡山大学】CO2を「見える化」せよ！ 岡山大学生が再生フロンの現場を学ぶ

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003686.000072793.html

・【岡山大学】CO2を「見える化」せよ！～前回の現地見学を踏まえ、ライフサイクルを可視化する実践型ワークショップを開催～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003571.000072793.html

・【岡山大学】「カーボンフットプリントを起点とした価値創造ワーキンググループ （CFP Nexus WG）」第3回WGを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003533.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学と株式会社廣榮堂が「きびだんご」の伝統継承と新たな価値創造へ総合的連携を開始～農学・経済学の知見を結集し、地域農業の課題解決とイノベーションに挑む～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003627.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学事務職員が岡山日経懇話会で講演～カーボンフットプリントを起点とした新たな価値創造について～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003457.000072793.html

・【岡山大学】CO2を「見える化」せよ！岡山大学生と地域企業が挑むCO2削減プロジェクトが始動

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003449.000072793.html

・【岡山大学】きびだんごにカーボンフットプリントを表示！ ～学生と観光客が語り合う脱炭素の未来～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003407.000072793.html

・【岡山大学】CO2の「見える化」に挑戦！学生と地域企業が連携する削減プロジェクトが始動

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003317.000072793.html

・【岡山大学】OI-Start 第2回「カーボンフットプリントを起点とした価値創造ワーキンググループ （CFP Nexus WG）」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003302.000072793.html

・【岡山大学】OI-Start「CFP Nexus WG」が発足-産学官金の連携でCFPから価値創出へ-

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003129.000072793.html

・【岡山大学】地域ぐるみでCO2削減へ！岡山大学の挑戦が環境省「環境・循環型社会・生物多様性白書」に掲載されました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003172.000072793.html

・【岡山大学】令和6年度地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築モデル事業 最終報告会にて取り組みを発表 ～産官学金で中小企業の脱炭素経営を推進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002897.000072793.html

・環境省「令和6年度地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築モデル事業」に採択～産官学金で中小企業の脱炭素経営を推進～〔2024年7月定例記者会見学長発表〕

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r6/press20240730-2.pdf

・【岡山大学】環境省「令和6年度地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築モデル事業」に採択～産官学金で中小企業の脱炭素経営を推進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002336.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学生による製品のCO2排出量可視化チャレンジ成果報告会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002889.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学第2回「企業のCO2排出量可視化を目的としたワークショップ」を開催～学生たちが工場を見学

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002567.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学生による製品のCO2排出量可視化チャレンジ成果報告会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002000.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学カーボンフットプリント勉強会を初開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002390.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学学生が企業と製品のCO2排出量可視化にチャレンジする取り組みを開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001566.000072793.html

・CO2排出量の可視化を目指して学生たちが工場を見学しました

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id12437.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 副本部長 舩倉隆央

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL: 086-251-7151

E-mail：co-creation◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15023.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



