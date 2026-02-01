【丸十大屋・太郎兵衛そば本舗・皿谷食堂】100年企業の世界への挑戦。山形を代表する3社「醤油・麺・味づくり」で生まれる鼻に抜ける絶妙な風味と甘味のラーメン「皿中」を海外に向けスタート。

有限会社皿谷食堂

山形県寒河江市の老舗食堂「皿谷食堂」（代表取締役：皿谷一巳）は、創業100年を超える「太郎兵衛そば本舗」の伝統製麺技術と、山形を代表する醤油メーカー「丸十大屋（まるじゅうおおや）」の醤油を融合させたオリジナル乾麺「皿中（さらちゅう）」を、2026年2月3日より海外クラウドファンディング「Kickstarter」で国外に向けて流通を開始します。



100年を超える伝統を持つ3つの企業（丸十大屋・太郎兵衛そば本舗・皿谷食堂）が、山形が誇る食文化の担い手として、地域の伝統製法を活かした「そば屋のラーメン」を海外に発信し、地方飲食業の海外展開モデルケースを目指します。地方の食文化として、「ラーメン県そば王国」といわれている山形独自の麺文化と、寒河江ならではの食の伝統や想いを世界に向けて発信致します。

クラウドファンディングが成功することで、山形県内の飲食業だけでなく小規模事業者にも元気を与え、郷土愛を育むことに繋がると思っています。そして、10～20代の若い世代が、山形に根を張って生きていきたいと思う場所にする一助を担いたいと考えています。

https://www.kickstarter.com/projects/saraya-shokudo/taste-100-years-of-yamagata-ramen-tradition-in-your-own-home

◆背景と歴史的意義である日本一のラーメン消費量と醤油消費量の山形から

皿谷食堂は1924年（大正13年）に創業し、2026年に102年を迎えるそば屋で、現在は先代の孫である皿谷一巳が三代目として継いでいます。また、製麺を担当する太郎兵衛そば本舗も、創業100年を超える老舗製麺所です。

山形県はラーメンと醤油の消費量が日本一で、「ラーメン県そば王国」と言われています。その背景には戦前から続く独特な「そば屋のラーメン」文化があります。この伝統を支えてきたのが、丸十大屋をはじめとする山形の醤油メーカーです。山形の気候風土が生み出す醤油の味わいは、そば屋のラーメンに欠かせない要素です。山形県の麺文化は、そば店がラーメンも提供するという珍しいスタイルから生まれました。100年前の外食は、地域の食堂が現在のファミリーレストランのように利用されており、メニューは様々で、皿谷食堂は麺類に絞ったメニューですが、チャーハンやとんかつ、オムライスや牛丼などが提供されている店が今もあります。このように地域のニーズに根付いた形で、皿谷食堂と太郎兵衛そば本舗は100年以上寒河江の伝統を継承し、丸十大屋の醤油とともに、山形の食文化を担ってきました。

ほつれた暖簾は沢山の来店客をお出迎えしてきた証

◆事業の現状と取り組み

同社は店舗での飲食提供、出前サービスに加え、製造部門で冷凍ラーメン、手打ち蕎麦、各種冷凍商品の製造販売を展開し、近年は伝統技術と現代のニーズを融合させた新たな価値創造に取り組んでおります。

◆Kickstarterプロジェクト詳細

※Kickstarter（キックスターター）は、アメリカ発の世界最大級のクラウドファンディングサイトです。

クリエイターが新しいアイデアや試作品を公開し、支援者（バッカー）が資金を提供することで、そのプロジェクトの実現をサポートします。特徴は、目標金額に達した場合のみ資金がクリエイターに支払われる（All or Nothing方式）ことと、支援額に応じて製品の予約や限定品などのリターン（報酬）が得られる点です。単なる購入ではなく、「クリエイティブな挑戦を応援する」プラットフォームです。

【開始日時・期間】

2026年2月3日開始予定。プロジェクト期間は45日間を予定しています。

kickstarterで返礼品「皿中」

【商品概要】

創業100年を超える太郎兵衛そば本舗の伝統製麺技術により製造された麺に本商品は、丸十大屋の醤油を用いて皿谷食堂の「そば屋のラーメン」の特徴である鰹節をふんだんに使用した製法によって独自のスープを実現した3社の技術を駆使したオリジナルラーメンです。



太郎兵衛そば本舗が厳選した小麦粉を使用した麺は店舗同様の食感と風味を実現し、スープには山形を代表する丸十大屋の醤油をふんだんに使用し、皿谷食堂が長年培ってきた牛と鰹節を基調とした山形伝統の味わいを追求しています。伝統的な製法と現代の品質管理技術を融合させた逸品で、常温保存が可能なため海外配送にも対応。本格的な山形寒河江の味を世界各地で再現できます。

日本の文化として根付いた伝統の醤油ラーメンに触れ、日本の食文化の可能性を知ってほしいです。

そして、今まで味わったことがない食体験をしてほしいと願っております。

【プロジェクト目標】

・山形県「ラーメン県そば王国」の国際的認知度向上

・地方中小飲食業の海外発信成功モデル確立

・伝統技術と現代マーケティング手法の効果的な融合の実証

・日本の地方食文化の多様性を海外に発信する

・地域住民への勇気を与えること、支援金の地域還元

【技術継承システムの特徴】

同社では高校生アルバイトから 90代のベテランまで総勢10名のスタッフが世代を超えた絆で結ばれ、理念‧技術伝承に励んでおります。この多世代協働システムは、持続可能な事業運営の基盤となっています。

【製品の差別化要因】

一般的なラーメン乾麺とは異なり、100年以上の歴史を持つ太郎兵衛そば本舗が、うどんやそばを製造してきた老舗製麺所独自の製法により製麺することで、麺の食感と風味に特別な特徴を持たせています。

また、山形を代表する丸十大屋の醤油と、皿谷食堂が101年間の試行錯誤を重ねて完成させたスープ独自のレシピは、山形寒河江の気候風土と深く結びついており、他地域では再現困難な味わいとなっています。

この3社のコラボレーションにより、山形寒河江の伝統と技術が結集した、唯一無二の味わいが実現しました。

三代目店主 皿谷一巳

【有限会社皿谷食堂 代表取締役 皿谷一巳プロフィール】

1989年生まれ。広島での修行やカナダ・東京での経験を通じ、日本・山形文化の価値を再認識。帰国後、家業の「皿谷食堂」を継ぎ三代目となりました。

現在は創業の精神「食を通じた地域の拠り所」を具現化に取り組んでいます。

手間を惜しまぬ中華そばで働く人々の明日への活力を支える一方、その情熱は一軒の食堂の枠を超えて「食×観光×コミュニティ」を繋ぐ架け橋として、100年の伝統を守りつつ家族層を中心に多世代が集う場を創出。寒河江の魅力を内外へ発信する原動力となり、訪れる誰もが「この街を愛する気持ち」を再確認できる、希望に満ちた地域活性化の拠点を築いていくために努めております。

◆社会的意義と地方創生への影響

本プロジェクトは、人口減少と高齢化が進む地方において、伝統産業が如何にして新たな市場を開拓し、持続的成長を実現するかを示す重要な実例になります。特に以下の観点で社会的意義が大きいと認識しています。

【地方企業のデジタル変革モデル】

クラウドファンディングという現代的なマーケティング手法を活用し、創業100年を超える伝統企業が如何にデジタル時代に適応するかを実証できます。この取り組みは、同様の課題を抱える全国の地方企業にとって参考となるモデルケースになる可能性を秘めております。

【文化継承の新たな手法確立】

国際的な文化発信を通じた継承へ繋げます。国際市場での評価を通じて、地域文化の価値を再認識し、次世代への継承意欲を高める効果が期待されます。

◆今後の展開戦略

【短期展開（1年以内）】

Kickstarter成功を受けて本格的な海外販売チャネル構築 山形県「ラーメン県そば王国」ブランドの国際的認知度向上 国内メディアでの成功事例発信による地方企業への啓発

【中長期展開（2-3年）】

山形県内の他の食文化事業者との連携による地域ブランド統合 山形食文化の体系的な国際発信プログラム確立 地域経済への波及効果

成功による波及効果として、山形県内の小規模事業者への好影響が期待されると信じています。若い世代が山形で生きていきたいと思う場所を作っていきたい。

取材協力について

Kickstarter開始に向けた準備過程、伝統製法の実演、多世代スタッフによる技術継承の様子など、積極的な取材協力を行わせていただきます。特に山形県の食文化の国際発信という観点での取材を歓迎します。事前調整により、製麺作業の見学や代表者インタビューも可能ですのでご連絡ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

有限会社 皿谷食堂

所在地：〒991-0031 山形県寒河江市本町二丁目6番54号

代表取締役：皿谷一巳

電話：0237-84-2188

メール：sarayashokudou@gmail.com