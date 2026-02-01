【岡山大学】岡山大学総合技術部医学系技術課の渡邉治之技術専門職員と岡山大学病院医療技術部の岩藤晋臨床工学技士が「令和7年度医学教育等関係業務功労者表彰」を受賞

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 2月 1日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の技術統括監理本部を構成する総合技術部医学系技術課の渡邉治之技術専門職員と岡山大学病院医療技術部の岩藤晋臨床工学技士が、2025年12月2日に文部科学省特別講堂において開催された「令和7年度医学教育等関係業務功労者表彰式」にて表彰されました。



医学教育等関係業務功労者表彰は、国公私立大学において、医学または歯学に関する教育・研究・患者診療等に係る業務に熱心に従事し、周囲の規範となっている職員を対象に行われるものです。関係職員の士気向上を図り、医学・歯学教育の一層の充実を目的として実施されています。



今年度は、国立大学57人、公立大学10人、私立大学33人の計100人（医学・歯学の教育研究に係る業務に従事する職員20人、大学病院における患者診療等に係る業務に従事する職員80人）が表彰されました。



本学からは渡邉技術専門職員と岩藤臨床工学技士が選ばれ、松本洋平文部科学大臣より表彰状および記念品を授与されました。



渡邉技術専門職員は、「本日の栄えある表彰を賜り、身に余る光栄と感謝申し上げます。これを励みに、医学教育ならびに医療のさらなる発展に微力ながら貢献できるよう、今後も一層精進してまいります」と述べ、岩藤臨床工学技士は、「喜びとともに責任の重さを感じております。大学病院の医療は多職種の連携によって成り立っております。これまでご指導・ご支援くださった皆さまに心より感謝申し上げます。これからも初心を忘れず、患者さんに安心・安全な医療を受けていただける環境づくりに貢献できるように精進してまいります」と述べました。



総合技術部の本部長である佐藤法仁副理事・副学長・技術副総監・上級URAは、「渡邉技術専門職員と岩藤臨床工学技士の受賞を心からうれしく思います。自身の研鑽のみならず、大学と大学病院という人材育成を含めた教育研究・診療の場において、他者への働きかけを続け、組織全体の高度化につなげていく取り組みは大変重要です。引き続き、両氏の絶え間ない活動を大学全体で支援するとともに、後に続く人材の育成、高度化も強化推進していきたいと思います」とコメントしました。



岡山大学総合技術部は、全学の技術職員の連携を深めるとともに、多様な研修プログラムを通して技術職員のスキルアップを図ることにより、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の研究・教育・臨床活動などのパートナーとして取り組みの強化を推進していきます。



今後も「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の採択大学であり、地域と地球の未来を共創し、社会変革を実現させる研究大学：岡山大学の絶え間ない変化と挑戦と、それを担う技術職員の活動にどうぞご期待ください。

本情報は、2026年1月28日に岡山大学から公開されました。

業務作業（パラフィン切片作製）をする渡邉技術専門職員

医学教育等関係業務功労者表彰状（渡邉技術専門職員）

医学教育等関係業務功労者表彰状（岩藤臨床工学技士）

◆参 考

・岡山大学総合技術部

https://techall.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学病院医療技術部

https://okayama-u-ce.jp/

・令和7年度医学教育等関係業務功労者表彰式

https://www.mext.go.jp/b_menu/activity/detail/2025/20251202.html

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学総合技術部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-8802

E-mail：sougougijutsubu◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15005.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html