突然の「ビックマウス」に揺れる養成所。その時、新米教官は・・・？　ボートレース2026年CMシリーズ『ゼロからプロへ マチダ教官物語』　第2話「訓練生カナタの熱き想い」篇

一般財団法人BOATRACE振興会

一般財団法人ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会（東京都港区六本木）は、町田啓太さん、ファーストサマーウイカさん、生瀬勝久さん、細田佳央太さん、安斉星来さん、吉田晴登さんが出演するボートレース2026年CMシリーズ『ゼロからプロへ マチダ教官物語』の第2話「訓練生カナタの熱き想い」篇を2026年2月2日（月）より公開いたします。




“カナタ”の熱い眼差しが、“マチダ”の「教官魂」に火を付ける！？

第2話「訓練生カナタの熱き想い」篇は、細田佳央太さん演じる”カナタ”を主軸にしたストーリー。教官との初対面の場で、入所早々から途方もない意気込みを語り出したカナタ。他の訓練生や教官たちが一斉に目を向けるほどのビッグマウス、そしてカナタの眼差しに接した新米教官“マチダ”は、はたして何を思うのか？笑わない主任教官“ナマセ”の決意、意識の高い優等生”セイラ”の独白と、早くも波乱の展開を見せる第2話にぜひご注目ください。


撮影後のインタビューでは、町田さん、細田さん、安斉さんの3名が登場。こちらも「ビッグマウス」で本CMシリーズに出演する意気込みを語ってくれました。お三方の意気込みにもご注目ください。


■CMストーリー


ボートレーサー養成所では、教官と訓練生との初めての顔合わせが行われた。自己紹介をする新任教官のマチダとウイカに続いて、主任教官のナマセが鋭い目で訓練生を見つめ「君たちを"ゼロからプロに"する！」と決意を示した。


「よろしくお願いします！」と一斉に礼をする訓練生たち。セイラが「誰にも負けない」と静かに闘志を燃やす中、カナタは唐突に「オレは、賞金王になりにきました！」と意気込んでみせた。大人しいハルトだけでなく、セイラや教官たちも思わずカナタに目を向ける。早くも波風が立ち始める養成所。その中で、カナタの真っ直ぐな眼差しを見たマチダだけは、教官として静かに心を奮い立たせるのであった。



第2話「訓練生カナタの熱き想い」篇　概要


■タイトル　『ゼロからプロへ マチダ教官物語』の第2話「訓練生カナタの熱き想い」篇（全12話）


■放送開始日　2026年2月2日（月）


■放送地域　全国


■音楽　BLUE ENCOUNT「幻日」（書き下ろし）


■CMサイト　https://lets-boatrace.jp/entertainment/cm/


■視聴URL　https://youtu.be/gmYTQSgQ4FU


出演者インタビュー（一部）


■CM出演の意気込みを「ビッグマウス」でお願いします


細田さん：


　このCMが放送されるまでにボートレースの希望者数を倍にします。養成所に入りたいと志願してくださる生徒さんの人数の桁を変えたいですね。
　（町田さんから言い間違いを指摘された後）1年後ですね、この1年で（笑）。100人だったら1000人の希望者が募るぐらい、気合を入れてやりたいなと思ってます。


町田さん：


　このCMでアカデミー賞を狙います。
　（細田さんからのツッコミに照れながら）皆さんに熱量がパッと伝わるぐらいの熱い感じで撮ってますからね。本当に真剣勝負と言いますか、そういう場所での物語なので、熱量が伝わったらいいなという思いで、ビックマウスさせていただきました（笑）。


安斉さん：


　私はこのCMで女性にもっとボートレースに興味を持ってもらいたいです。
　確か10%以下だったんですよね。実際にボートレース場に足を運んでいる（女性の）方が少なかったとお聞きしたんです。なので、もっと女性の方にも広めていきたいなと。


細田さん：


　女性のレーサーもいるんですよね。


安斉さん：


　いらっしゃいますよね。私もその方のモデルをやらせていただいているので、レーサーにもなってほしいです。



CM公開キャンペーン


「ドルツプレミアムW音波振動ハブラシ＋CMオリジナルグッズ」や「Amazonギフトカード5,000円」が当たるキャンペーンを実施！2026年2月2日（月）～2月8日（日）18時の期間中、各種公式SNSアカウントからご応募いただけます。詳しくはキャンペーンサイトまで！


URL：https://lets-boatrace.jp/entertainment/cm/cp/2026episode/