北海道出身芸人タカアンドトシさん出演「サッポロ　クラシック」新CM「どんな母だった？」篇を2月2日(月)から公開

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、北海道限定ビール「サッポロ クラシック」の新CM「どんな母だった？」篇を2月2日(月)から北海道エリアで公開します。

本商品は地域限定ビールの先駆け商品として1985年に誕生し、今年で発売41周年を迎えるロングセラー商品です(注1)。

今回のCMは“家族”をテーマに、タカさんのお母様にもご出演いただき、タカさんの幼少期の懐かしい思い出話を楽しく語らう様子を撮影しました。家族で「サッポロ クラシック」を片手に飲み語らう、心温まる作品となっています。



当社は「サッポロ クラシック」を通じて、生まれ育った北海道に感謝の気持ちを込めて、これからも北海道の皆さまに北海道で暮らすしあわせを提供し続けます。

(注1)https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000017323/

■CM概要

1.タイトル

サッポロ クラシック「どんな母だった？」篇（15秒/30秒）

2.公開日

2026年2月2日(月)

3.内容

新CMは“家族”をテーマに、タカさんのお母様にもご出演いただき、テレビではなかなか見られない幼少期の知られざるエピソードに花を咲かせ、和やかに語らう様子を撮影しました。普段は聞くことのできない、タカさんの新しい一面もお母様から明かされ、トシさんも懐かしそうにお話を聞かれていました。

4.エピソード

タカさんのお母様は初めてのテレビCM出演ということでしたが、息子のタカさんと昔からお付き合いのあるトシさんとの撮影だったこともあり、リラックスされた様子でした。「そんなこともあったね～。」と懐かしい思い出に浸る和やかなひとときでした。

5.キャラクター

タカアンドトシ

■キャラクター

【タカアンドトシ】〈芸人／タレント〉

中学校の同級生だった2人が1994年5月にコンビ「タカ＆トシ」を結成。デビュー当時は地元北海道で活動を続ける。東京進出後、2004年の「M-1グランプリ」で決勝進出したほか、2005年と2006年の「爆笑オンエアバトル チャンピオン大会」（NHK総合）で優勝。特に漫才中の「欧米か！」に代表されるフレーズ「○○か！」が流行した。全国ネットから北海道ローカルまでバラエティ番組を中心として長期的にMCを務め、漫才でも舞台に立ち続けている。

タカ （写真左）

生年月日：1976年4月3日生

出身地 ：北海道札幌市

トシ（写真右）

生年月日：1976年7月17日生

出身地 ：北海道旭川市

■サッポロ クラシックについて

北海道で生まれ育ったサッポロビールが、地域限定ビールの先駆けとして1985年に北海道への感謝の気持ちを込めてつくった北海道限定ビールです。北海道産ホップ、北海道産大麦麦芽を一部使用し、副原料を一切使わない麦芽100％で、北海道の食や気候と合わせた爽やかな味わいが特長です。

サッポロ クラシック ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/classic/



＜消費者の方からのお問い合わせ先＞

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800