【岡山大学】中四国・播磨HeReNet-HeliGet 岡山大学が岩手大学・岩手医科大学実施の使用済MRIからのヘリウム回収に参画～500L超のヘリウムを回収～

2026（令和8）年 2月 2日

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の研究機器共用体制・整備等強化促進に関するタスクフォースは、2025年12月22日、23日に岩手医科大学矢巾キャンパス（紫波郡矢巾町）を訪問し、岩手大学と岩手医科大学が連携して実施する「使用済MRIからのヘリウム回収作業」に参加しました。



本学からは畑中耕治副タスクフォース長・機関連携部門長（主任URA）と研究協力課の山崎秀顕専門員、友定良太事務職員、研究・イノベーション共創機構の彭子澴コーディネーターが参加。岩手大学からは技術部理工学系千葉寿第一技術室長と中村光輝技術専門員らが、岩手医科大学からは医歯薬総合研究所超高磁場先端MRI研究センターの早川勧主任放射線技師が参加。さらにNMR装置の保守・管理の指導助言者として大阪大学大学院理学研究科の稲角直也技術専門職員が参加しました。



本学は、2025年10月以降、「中四国・播磨HeReNet」のフェーズ2（連携機関からヘリウムガスを回収し、その一部を液化し連携機関に供給）および「HeliGet」（使用済設備などから液体ヘリウムを回収）を見据えて岩手大学・岩手医科大学が実施する、「使用済MRIからのヘリウム回収」に参画し、本回収に向けて協議や準備を行ってきました。



本学の参加者は、12月22、23日のMRI装置からの専用容器であるデュワーへの液体ヘリウムの回収およびガスバッグへのヘリウムガスの回収作業に協力しました。また、12月23日の岩手大学・岩手医科大学による報道機関への説明会にも出席するなど、機関同士の取り組みを進めながら今回に至っています。今回の回収では、液体ヘリウム500Lと作業の過程で気化した約3㎥のヘリウムガスの回収に成功。沸点（1気圧）が約-269℃のヘリウムをMRIからデュワーに液体で回収するという難度が高い回収方法の計画や実行に本学が関与し成功を収めたことは、本学の「HeliGet」の本格実施に向けて大きな弾みとなりました。



なお12月23日には、岩手大学（上田キャンパス）で本学と岩手大学が「中四国・播磨HeReNet」におけるスマートスピーカー制御器“WAN-WANシステム”の活用や「HeliGet」の実施に向けた協議も行いました。



本学は、地域の中核特色ある研究大学として「中四国・播磨HeReNet」および「HeliGet」を通じて、学内のみならず近隣の大学、研究機関、高等専門学校、企業等に液体ヘリウムを供給することで、液体ヘリウムを使った研究・開発の裾野を大いに拡げることを目指します。またヘリウムは100%海外に依存しているため、本取り組みは経済安全保障の点からも極めて重要なものです。



引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と参画機関らが進めるわが国の研究力向上・イノベーション創出強化、そして経済安全保障の枠組みにおける重要な取り組みへの挑戦に、どうぞご期待ください。

本情報は、2026年1月27日に岡山大学から公開されました。

岩手医科大学での液体ヘリウム回収の様子

岩手医科大学でのヘリウムガス回収の様子

岩手医科大学で液体ヘリウムを回収したデュワー（100L）5本

岩手医科大学でのヘリウム回収参加者の集合写真

中四国・播磨HeReNet概要

◆参 考

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学総合技術部

https://techall.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学コアファシリティポータルサイト（CFPOU）

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

・岩手大学・岩手医科大学と連携したヘリウム回収プロジェクト

https://eng.tech.iwate-u.ac.jp/top/?p=11996

・スマートスピーカー制御器“WAN-WANシステム”

https://eng.tech.iwate-u.ac.jp/top/?tag=wan-wan

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学が米子工業高等専門学校、鳥取大学、徳島大学においてヘリウムガスの回収（フェーズ1）を開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003739.000072793.html

・【岡山大学】電気通信大学とヘリウムリサイクル事業などについて意見交換を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003624.000072793.html

・【岡山大学】岩手大学とのヘリウムリサイクル事業について意見交換を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003540.000072793.html

・【岡山大学】使用済み核磁気共鳴装置（NMR）からヘリウムガスを回収～「中四国・播磨ヘリウムリサイクルネットワーク」に向けた大きな一歩～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003541.000072793.html

・【岡山大学】「中四国・播磨ヘリウムリサイクルネットワーク」始動 ヘリウム回収実証実験を開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003365.000072793.html

・【岡山大学】「中四国・播磨ヘリウムリサイクルネットワーク」始動に向けた学外説明会を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003329.000072793.html

・【岡山大学】「中四国・播磨ヘリウムリサイクルネットワーク」始動に向け学内説明会を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003254.000072793.html

・【岡山大学】液体ヘリウムの利用促進・安定供給に向けて、文部科学省科学技術・学術政策局長らと意見交換の場を開催～「ヘリウム供給拠点構想」実現に向けた具体的な制度設計について大学、研究機関、高等専門学校とも意見交換を実施～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002564.000072793.html

・【岡山大学】わが国の研究力の基盤を支える液体ヘリウムの利用促進・安定供給に向けて11大学・高専等と意見交換を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002451.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・【岡山大学】“人機一体”の研究基盤を強化推進するために「研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（チーム共用）」が始動！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003103.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（チーム共用） 機関連携部門

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-8705

E-mail：herenetoffice◎adm.okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えてください

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

