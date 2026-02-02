冬の傑作「プレミアムクルス」が今年も販売終了間近！2月末までの限定公開、長崎の“旬のご褒美”を全国へ。

小浜食糧株式会社2月28日までの限定販売。自分へのご褒美に選ばれる、冬だけの贅沢プレミアムクルス。

長崎の地で誕生以来60年以上の歴史を持ち、長崎を代表する銘菓として愛され続けてきた「クルス」。小浜食糧株式会社（本社：長崎県雲仙市、代表取締役：金澤昌江 ）は、毎年冬にのみ解禁される最高級ライン『プレミアムクルス』が、2月28日の販売終了に向けて最終受付を開始したことをお知らせいたします。

「これを楽しみに冬を待つ」という熱烈なファンに支えられ、今年も1月の解禁以来、好評を博している冬の限定品。バレンタインという愛の季節にふさわしい「長崎の真心」を込めた一皿を、全国へお届けします。

■ 六十年の伝統が刻む、長崎のアイデンティティ

「クルス」の表面に刻まれた十字架「花十字」は、異国情緒あふれる長崎の歴史そのものを象徴しています。誕生以来、変わらぬ製法で一枚一枚丁寧に焼き上げられる生地。そこには、和と洋が溶け合う長崎ならではの「歴史」と「真心」が宿っています。この伝統を現代の技術で磨き上げたのが、冬季限定の『プレミアムクルス』です。

苺の果実感が贅沢な三層構造。濃厚なチョコとのハーモニーが楽しめます。冬の贈り物にふさわしい、気品あるパッケージ。自分へのご褒美やバレンタインギフトにも最適です。

■ 長崎県産いちご「さちのか」を贅沢に使用

素材には、力強い甘みと爽やかな酸味が特徴の長崎県産苺「さちのか」を使用（※）。

苺果汁を練り込んだ生地に、苺のフリーズドライ粉末を混ぜた特製チョコをサンド。さらに全体をクーベルチュールチョコレートでコーティングしました。長崎県産素材を大切に、生産者と共に歩んできた老舗だからこそ実現できた、期間限定の特別な味わいです。

（※使用している苺のうち、長崎県産さちのかを75％使用）

■ 2月末までの限定体験。バレンタインを彩るラストチャンス

毎年大人気の「プレミアムクルス」は11月の販売開始以来、オンラインショップ等でも「自分へのご褒美」として多くの反響をいただいております。冬の終わりの訪れと共に今季の幕を閉じる『プレミアムクルス』。バレンタイン、そして2月28日の終売に向け、「長崎の逸品」をぜひご賞味ください。

【 プレミアムクルス 詳細・ご購入はこちら】

■楽天市場店 https://item.rakuten.co.jp/e-cruz/10000049/

■ 小浜食糧株式会社について

1932年、長崎県小浜町にて創業。看板商品の「長崎銘菓クルス」をはじめ、直営洋菓子店「ボンパティ」などを展開。長崎の歴史を背景に、長崎県産素材を大切にしたお菓子作りに尽力しています。伝統的な製法を守りつつ、地元農家との連携やナショナルブランドとの共同開発など、郷土の魅力を全国へ発信する新しい挑戦を続けています。

長崎県雲仙市にある直営店ボンパティ本店。長きにわたって地元の方々に愛されています。

【商品概要】

● 商品名： 長崎銘菓プレミアムクルス

● 販売期間： 2026年2月28日（土）まで（※在庫がなくなり次第終了）

● 販売場所： 長崎銘菓クルス 公式オンラインショップ、楽天市場店、ボンパティ実店舗 各店

● 公式オンラインショップURL：https://www.nagasaki-cruz.net/

● 楽天市場店URL https://www.rakuten.ne.jp/gold/e-cruz/