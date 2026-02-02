【2/2発売】人気作続編！抱きしめたい キスがしたい でも 今を変えたくない── BLコミック『同じではいられないから』│大洋図書
株式会社大洋図書
『同じではいられないから』日暮くれ
『同じではいられないから』特典一覧
●コミコミスタジオ
●ホーリンラブブックス
『同じではいられないから』日暮くれ
抱きしめたい キスがしたい
でも 今を変えたくない
『愛だなんて言わないから』から半年。
ふたり、空白の時間を取り戻していく
大好評発売＆配信中！
https://hc.bs-garden.com/onazidehairarenaikara/
あらすじ
八千代と藤次、再会から半年──
会って飲んで、泊まって…お互いの“今”を知っていく。
どんな関係でもいい、一緒にいられたら
それは本当の気持ち、だけど…
わがままでいてほしい 甘えてほしい 抱きしめたい
膨らんでいく欲望に、ないまぜな感情が影を落とし…
『愛だなんて言わないから』続編
名前のない関係は、形を変えていく。
見どころ一部ご紹介
今を変えたくない 今がいい 確かにそう思ってた───
膨らむ欲望からもう、目を逸らせない
購入はこちら
https://hc.bs-garden.com/onazidehairarenaikara/
特典情報
『同じではいられないから』特典一覧
●アニメイト限定4Pリーフレット
●コミコミスタジオ
<有償特典>アクリルカード
<無償特典>8P小冊子
●とらのあな限定4Pリーフレット
●ホーリンラブブックス
<有償特典>アクリルコースター
<無償特典>4Pリーフレット
●協力書店限定ペーパー
●電子書店限定漫画1P
詳しくはこちら
https://bs-garden.com/information/32017/
公式WEB＆SNS
●「iHZ［アイハーツ］編集部」Xアカウント
@iHZ_BL(https://x.com/iHZ_BL)
●b's-garden WEBサイト
https://bs-garden.com/
●ご感想フォーム＆作品ラインナップ
https://lit.link/ihz