【2/2発売】人気作続編！抱きしめたい キスがしたい でも 今を変えたくない── BLコミック『同じではいられないから』│大洋図書

【2/2発売】人気作続編！BLコミック『同じではいられないから』│大洋図書

株式会社大洋図書

『同じではいられないから』日暮くれ

抱きしめたい キスがしたい


でも 今を変えたくない


『愛だなんて言わないから』から半年。


ふたり、空白の時間を取り戻していく



https://hc.bs-garden.com/onazidehairarenaikara/



あらすじ


八千代と藤次、再会から半年──


会って飲んで、泊まって…お互いの“今”を知っていく。



どんな関係でもいい、一緒にいられたら


それは本当の気持ち、だけど…



わがままでいてほしい 甘えてほしい 抱きしめたい


膨らんでいく欲望に、ないまぜな感情が影を落とし…



『愛だなんて言わないから』続編


名前のない関係は、形を変えていく。



見どころ一部ご紹介


今を変えたくない 　今がいい 　確かにそう思ってた───


膨らむ欲望からもう、目を逸らせない












特典情報



『同じではいられないから』特典一覧

●アニメイト限定4Pリーフレット



●コミコミスタジオ
<有償特典>アクリルカード
<無償特典>8P小冊子



●とらのあな限定4Pリーフレット



●ホーリンラブブックス
<有償特典>アクリルコースター
<無償特典>4Pリーフレット



●協力書店限定ペーパー



●電子書店限定漫画1P



