【2/2発売】人気作続編！抱きしめたい キスがしたい でも 今を変えたくない── BLコミック『同じではいられないから』│大洋図書

抱きしめたい キスがしたい

でも 今を変えたくない

株式会社大洋図書『同じではいられないから』日暮くれ

『愛だなんて言わないから』から半年。

ふたり、空白の時間を取り戻していく

あらすじ

八千代と藤次、再会から半年──

会って飲んで、泊まって…お互いの“今”を知っていく。

どんな関係でもいい、一緒にいられたら

それは本当の気持ち、だけど…

わがままでいてほしい 甘えてほしい 抱きしめたい

膨らんでいく欲望に、ないまぜな感情が影を落とし…

『愛だなんて言わないから』続編

名前のない関係は、形を変えていく。

見どころ一部ご紹介

今を変えたくない 今がいい 確かにそう思ってた───

膨らむ欲望からもう、目を逸らせない

