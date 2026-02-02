【岡山大学】岡山大学総合技術部の中村有里技術専門職員が「令和7年度日本学術振興会男女共同参画推進シンポジウム」に事例紹介の講演者・パネリストとして登壇

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 2月 2日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の技術統括監理本部を構成する総合技術部の教育支援技術課の中村有里技術専門職員が、2026年1月14日、日本学術振興会（JSPS）主催の「令和7年度日本学術振興会男女共同参画推進シンポジウム」の事例紹介の講演者・パネリストとしてオンラインで参加しました。技術職員としては初めての登壇になります。



同シンポジウムは、大学等の研究機関を中心として、さまざまな分野における男女共同参画の取り組みに関するグッドプラクティス等の有意義な情報を提供するために実施されており、第5回となる本年度は「地域」に焦点をあて、ジェンダー・アカデミア・地域の未来を考えました。



基調講演では、東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構の横山広美教授が「高専機構のDEIの取り組みと近年の研究動向について」と題して講演。その後に、大学等の事例紹介とパネルディスカッションが開催されました。



中村技術専門職員は大学等の事例紹介とパネルディスカッションを通じて、本学の紹介とともに、岡山発信で東アジアにおける理工系女子学生や若い世代向けの工学教育を軸として実施してきた事業について紹介。また、本学が次世代にも選ばれる大学となるための今後の取り組み等についてコメントもしました。



中村技術専門職員は講演者・パネリストとして参加した感想を「国立高等専門学校機構の理事をはじめとした皆さまから具体的な活動を含めて学ばせていただき、意見交換ができてとても光栄でした。今後の岡山発信の取り組みにぜひ反映させたい」と述べました。



また、総合技術本部長の佐藤法仁副理事・副学長・上級URAは「今回のシンポジウムにお声がけいただきましたJSPSの関係者の皆さまに厚く御礼申し上げます。中村技術専門職員らの取り組みは本学のみならず、わが国の技術職員（技術者）らにとって新しい知見やノウハウを得るものだと感じています。本学でも中村技術専門職員が核となり、他の技術職員とともにより良い環境の変化が進んでいます。今回のシンポジウムでの出会いも含めて、今後も新しい取り組みの実施と組織の強化、社会変革への貢献等を続けて行きたいと思います」とコメントしました。



中村技術専門職員は、これまで実施してきた女性技術者の次世代人材育成活動等が評価され、一般社団法人技術同友会「第10回女性技術者育成功労賞」を受賞しています。今回の登壇もこれまでの活動を評価されてのことであり、今後も次世代の工学教育に関する持続的な貢献が期待されます。



また、本学は文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」（実施主体：日本学術振興会）に採択されており、特色のある研究力向上や国際展開・社会実装などを戦略的に進めています。それらを支える研究基盤改革として、技術職員の高度化やキャリアパスの整備促進なども重要です。今後も技術職員の人財育成を戦略的に進めます。今後も岡山大学技術職員らの活動にご期待ください。

講演する中村技術専門職員

講演者らとの集合写真（右端：杉野剛 日本学術振興会理事長）

◆参 考

・日本学術振興会（JSPS）「令和7年度日本学術振興会男女共同参画推進シンポジウム」

https://cheers.jsps.go.jp/event-2/

・岡山大学総合技術部

https://techall.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】技術職員として初！中村有里技術専門職員が「JSEE AWARD」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003211.000072793.html

・【岡山大学】令和6年度TCカレッジ認定式および技術・研究支援発表会表彰式に総合技術部の技術職員が参加～医工系TCコース開講以来、初のテクニカルマスター（TM）に認定！岡山大学職員の「高度化」を推進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003077.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学総合技術部の中村有里技術専門職員が「女性技術者活躍を推進支援するシンポジウム」のパネリストとして登壇

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002982.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学総合技術部の中村有里技術専門職員が「第10回女性技術者育成功労賞」を受賞～女性技術職員のキャリア形成と次世代人材育成の諸活動が高く評価～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002452.000072793.html

・【岡山大学】総合技術部の中村有里技術専門職員が「中国・四国工学教育協会賞」を受賞！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001550.000072793.html

・【岡山大学】工学部 中村有里技術専門職員「化学コミュニケーション賞2022（個人）」受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001283.000072793.html

・【岡山大学】工学部「日本工学教育協会 2022 International Session Award」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001042.000072793.html

・【岡山大学】第6回金光功労賞授賞式、第3回金光奨励賞授賞式を執り行いました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001780.000072793.html

・【岡山大学】総合技術部 中村有里技術専門職員がTCカレッジ技術・研究支援発表会で「TCカレッジ長賞」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002409.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学総合技術部 技術専門職員・SDGsアンバサダー 中村有里

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-8263

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15006.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html