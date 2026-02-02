ディップ ブランドアンバサダー 大谷翔平選手出演 新 TVCM 「自分の好きを見つけよう」篇　2026年2月2日（月）より全国で放映開始

ディップ株式会社

ディップ株式会社（以下「当社」）は、ブランドアンバサダーを務めるメジャーリーガー、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手を起用した新TVCM「自分の好きを見つけよう」篇（15 秒）（以下「本CM」）を2026年2月2日（月）より全国で放映を開始いたします。また、大谷翔平選手と当社CEO冨田の特別対談動画も同日公開いたします。

当社は「私たち dip は夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」という企業理念のもと、「Labor force solution company」をビジョンに掲げ、人材サービスと DX サービスの提供を通して、労働市場における諸課題を解決し、誰もが働く喜びと幸せを感じられる社会の実現を目指しています。

大谷翔平選手は、世界一のプロ野球選手になるという大きな夢、⼆⼑流という世界を驚かせたアイデア、世界中を熱くする情熱を持ち、dip の社名である dream idea passion を体現する人物です。

本CMは、“様々な仕事を経験する過程で「自分の好き」を見つけよう”というメッセージを、大谷翔平選手の野球人生と重ね合わせ、内面を表現する繊細な演技と圧巻のホームラン映像で表現しています。

また本CMの公開と同時に、当社CEO冨田との特別対談動画の新エピソードを、新たに公開いたします。特別対談動画は、大谷翔平選手のこれまでの軌跡や「WBCへの思い」について語られたエピソードなどを、2025年12月4日より順次公開しています。新たに公開する動画では「野球選手以外にしてみたい仕事」について語られています。本CMと併せて、ご注目ください。

◼️撮影現場レポート

クールな私服スタイルでスタジオに登場！スタッフも思わず「かっこいい！」と大絶賛

スタジアムのロッカールームを彷彿させる空間にて撮影はスタートしました。大谷翔平選手は、デニムジャケットにTシャツ、ブラック系のパンツを合わせたクールな私服スタイルで登場。ロッカールームのベンチに腰掛け、カメラに向かってキリッと鋭い目線を向けるカットの撮影では、モニター越しでも伝わるその圧倒的な存在感に、現場スタッフから思わず「かっこいい……」と感嘆の声が漏れ、スタジオのボルテージは一気に高まりました。

野球ボールを片手に、内面を表現する繊細な演技

大谷翔平選手はベンチに座り、野球ボールを手のひらで転がしたり、握りしめたりしながら、思案する表情を見せました。ボールを触る繊細な動きや、時折見せる横顔の表情一つ一つが、経験を通じて「自分の好き」を発見するという内面的なメッセージを伝える重要なシーンを構成しており、大谷翔平選手は終始、高い集中力でこの演技に臨み、監督は「カット！完璧です！」と声を上げ、現場スタッフからも拍手が沸き起こりました。

■新 TVCM 概要

・タイトル ：「自分の好きを見つけよう」篇

・秒数 ：15 秒

・放映開始日 ：2026年2月2日（月）

・放映エリア ：全国

・URL：https://youtu.be/5K-edOrNc8s

■特別対談動画「野球選手以外の選択肢」について

・公開日：2026年2月2日(月)

・公開先：ディップ公式 YouTube チャンネル

・出演者：ブランドアンバサダー 大谷翔平選手

ディップ代表取締役社長 兼 CEO 冨田英揮

・URL ：https://youtu.be/8IeSjLVLt6A

■当社概要

労働市場における諸課題を解決し、誰もが働く喜びと幸せを感じられる社会の実現を目指“Labor force solution company”をビジョンに掲げ、人材サービス事業とDX事業を運営しています。「私たちdipは夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」の企業理念のもと、事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

当社は2026年3月5日（木）より東京ドームで開催される「2026 World Baseball Classic(R)︎ Tokyo Pool」のメインスポンサーに就任しています。（※）

（※）https://www.dip-net.co.jp/news/2070

社名：ディップ株式会社（英語表記：dip Corporation）

代表：代表取締役社長 兼CEO 冨田 英揮

本社：東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー31F

電話：03-5114-1177（代表）

設立：1997年3月

資本金：1,085百万円 （2025年2月末現在）

従業員数：2,780名（2025年4月1日現在の正社員）※契約・アルバイト・派遣社員除く

事業内容：人材サービス「バイトル」「スポットバイトル」「バイトルNEXT」「バイトルPRO」

「はたらこねっと」、看護・介護業界の転職支援サービス「ナースではたらこ」「介護ではたらこ」などの運営、DXサービス「コボット」の開発・提供、他

上場証券取引所：東京証券取引所（プライム市場）

売上高：563億円（2025年2月期）

URL：https://www.dip-net.co.jp/