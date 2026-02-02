世界の高品質石材を使用し、日本の卓越した加工技術で生み出されるプロダクトブランド「AVVENZA（アヴェンツァ）」発表

株式会社クリエストン

株式会社クリエストン（本社：岐阜県）は、日本が誇る石材、セラミック等の加工工場であり、素材の特性を深く理解し、高品質な加工技術によって素材の可能性を最大限に引き出す高品質加工のプロフェッショナル企業です。

高品質素材と洗練されたデザインを掛け合わせることで、永く価値を保つものづくりとして、独自のブランド「AVVENZA」を造りました。

「AVVENZA」は世界の高品質石材やセラミック素材を使用し、卓越した加工技術で生み出されるプロダクトブランドです。

石の表情には個性があり、全く同じ製品は二つと存在しません。あなたの感性に触れた唯一無二のプロダクトで空間を華やかに演出してください。

Brand Introduction

【公式サイト】https://avvenza.com/

※3月上旬販売開始予定

AVVENZAはイタリア語で「前進」を意味するAvanza、「困難に立ち向かう」を意味するAvventuraに、世界的な大理石の都市カッラーラの街、Avenzaを由来とする造語です。

【Quality】

世界の高品質石材を使用し、国内自社工場の精密な加工技術で、常に最高のクオリティを追求したモノづくりを行います。

【Passion】

石材加工で培った高い加工技術をベースにしながらも、心のこもった情熱的なモノづくりを大切にし、お客様へ感動を与えます。

【Elegant】

ミニマルで機能的なデザインでありながらも、様々なシーンに違和感なく馴染み、洗練された空間をエレガントに演出します。

Product

Event

トレイアロマストーンブックエンドケーキスタンドお香立てペンスタンド万年カレンダープランター※ブースデザインはイメージです東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026 第19回LIFE×DESIGNに出展します

ブランドデビューを飾るイベントとして、2026年2月4日（水）～6日（金）の3日間、東京ビッグサイトにおいて開催されます『東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026』に初出展致します。

当日のブースでは実際の製品をご覧頂けるのはもちろん、参加型のイベントも予定しております。

この機会に是非とも弊社ブースへお立ち寄りいただきますようお願い申し上げます。

弊社一同皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

日時：2026年2月4日（水）～6日（金）10:00-18:00（最終日17時まで）

会場：東京ビッグサイト東ホール ブース No.『西1-T02-08』（第19回LIFE×DESIGN）

URL：https://www.giftshow.co.jp/tigs/life19/