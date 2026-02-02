チョコプラ＆高島礼子・柏木由紀も驚がく 「まだまだ買い物って奥が深い！」　「買い主」の計り知れない情熱に迫る密着バラエティ！

名古屋テレビ放送株式会社左からチョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）、高島礼子、柏木由紀

メ～テレ（名古屋テレビ放送）では昨年2月の放送から約1年、パワーアップした「買い主が見てみたい」を2026年2月15日（日）午後1時55分～午後3時20分にテレビ朝日系列全国ネットで放送します。

世の中には「え！？これ誰が買うんだろう？」と驚く商品がたくさんあります。この番組では、

そんな「買い主」を直撃！価値観が多様化する今、様々な買い物の形を通して人生を楽しむヒントを

お届けします。

MCは、メ～テレのレギュラー番組「超町人！チョコレートサムネット」（毎週日曜夕方4時25分放送）でもお馴染みのチョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）。ゲストに俳優の高島礼子と元AKB48の柏木由紀を迎え、買い主の価値観や生き方を応援しながら見守ります！

【見どころ１. チョコプラ＆ゲストがフリマアプリに私物を匿名出品！その買い主を大追跡】

今回の出演者4名（チョコレートプラネット、高島礼子、柏木由紀）の私物コレクションを、名前を明かさずにフリマサイトに出品！その売れ行きをスタジオでウォッチングします。

果たして4人はどんな私物を出品するのか？

そしてどんな人が、どんな目的で、いくらで買うのか？を知るために買い主に直撃！

【見どころ２. “こだわりをもつ買い物客が集まる場所”で買い主探し】

日本全国に目をやると、なかなか普段は目にできない、一風変わったものを購入することができる展示即売会が数多く開催！今回は特徴的な買い主たちが集まる以下2つの展示即売会に潜入。

１.覆面や仮面、かぶりもの、着ぐるみ、甲冑…マスク好きのためのマスク展示即売会

２.かわいい小動物から爬虫類や両生類、猛禽類まで…エキゾチックアニマルの展示即売会

そこに現れる買い主たちは果たしてどんな目的で、いくらで何を購入するのか！？

密着することでその答えを明かします！

さらにスタジオには全身を覆う“リアルな犬の着ぐるみ”を特注で購入した買い主も登場！

その出来ばえに出演者たちも驚きの表情！

【見どころ３. 廃校に“人生を懸けた”買い主の物語】

アルパカに昭和家電、山を丸ごと…これまで番組では “自らの人生をかけた買い主”を数多く紹介してきましたが、今回は「廃校となった小学校」を購入した女性買い主を紹介。

若い頃はログハウスに住むことが夢だったという86歳の女性。彼女が30年ほど前に500万円で購入したのは廃校となった現在築72年の小学校。かつての職員室は玄関に、教室だった場所はその面影を残したまま25畳のリビングに！果たして彼女はなぜ小学校を購入したのか？その生活の様子とは？

【出演者コメント】

チョコレートプラネット長田庄平（以下、長田）

：まだまだスゴイ買い主がいるのを思い知らされましたね。

チョコレートプラネット松尾駿（以下、松尾）

：たしかに！こんな買い主の集まりがあるんだとか。

高島礼子（以下、高島）：楽しすぎました！奥が深いですね、お買い物って！

長田：理解できない買い物も色々ありましたし、今回は我々の私物も出したりしていて…

ゆきりん（柏木由紀）なんかもね！

柏木由紀：みなさんには、初めてお見せする家にあるものを出品しました。

どんな人に自分のものが売れたのか是非楽しみにしてほしいですね。

松尾：高島さんは今回色々お話を聞いていて、あまりお買い物が上手じゃないのかなって一面が…

高島：なるべく無駄な買い物は控えたい…、怒られちゃいました（笑）

～出演者全員が驚いた高島礼子の買い物事情とは？

そしてスゴイ買い主も続々登場！詳しくはぜひ番組でお確かめください！～

＜番組概要＞

■番組タイトル： 買い主が見てみたい

■放送日時： 2026年2月15日（日）午後1時55分～3時20分（テレビ朝日系列全国ネット）

■出演： チョコレートプラネット、高島礼子、柏木由紀

■番組公式ホームページ： https://www.nagoyatv.com/program_sp/kainushi.html

■制作協力： ジャンプコーポレーション、Nadacks

■制作著作： メ～テレ