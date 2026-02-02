株式会社SonicBoom Entertainment、ストリーマーSPYGEAとマネジメント業務提携を開始

株式会社SonicBoom Entertainment

株式会社SonicBoom Entertainment（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井手剛志）は、ストリーマーSPYGEAと、2026年2月1日付けでマネジメント業務に関するパートナーシップを開始いたしました。

今後は、イベント出演や企業タイアップ、オリジナルプロジェクトの企画・展開など、活動領域を多方面へと拡張する支援を行ってまいります。

両者の強みを生かした継続的な取り組みを通じて、従来の枠組みにとらわれない新たなエンターテイメントの創出を目指し、eスポーツ/ゲームシーンに新たな可能性を提示してまいります。

SPYGEAについて

SPYGEAは、Twitchを中心に活動する日本を代表するストリーマーの一人です。

スペシャルフォースやオーバーウォッチにおいてプロプレイヤーとして第一線で活躍してきた経歴を持ち、その経験に裏打ちされた高いFPSゲームスキルを強みとしています。

現在はFPSタイトルを中心に、幅広いゲーム配信や企画コンテンツを展開。競技シーンで培われた確かな実力を持ちながらも、きわめてクリーンで誠実な配信スタイルと、誰とでも自然に打ち解けるコミュニケーション力により、共演者・視聴者を問わず高い信頼を獲得しています。

軽快でありながら相手を選ばない柔軟なトークと、長時間配信でも安定した空気感を保つ進行力は、多くのファンから支持を集める理由の一つです。

長年にわたり第一線で活動を続けながら、高いゲームスキルと人間性の両立を体現する存在として、日本のストリーミングカルチャーを牽引してきました。

また、ファンベースはSNS総フォロワー数が135万フォロワー超えという規模を誇り、デジタル世代における新しい形を体現しています。

提携に至った背景と当社が担う役割

SonicBoom Entertainmentは、eスポーツイベントの企画・制作・運営をはじめ、タレントキャスティングやコンテンツ開発など、ゲームカルチャーを起点とした多様なプロジェクトを手がけてまいりました。

その中で、本人主催によるイベント開催や、グッズ展開、コンテンツのさらなる拡大といった新たな挑戦を見据えるSPYGEAの意向と、当社がこれまで培ってきた企画力・制作体制・運営リソースが高い親和性を持つことから、本提携に至りました。

当社は本提携を通じて、SPYGEAが持つ本質的な魅力と発信力を最大限に引き出しながら、活動領域の拡張と価値創出の加速を図り、新たなエンターテイメント体験を共に創出してまいります。

SPYGEAのコメント

このたび、SonicBoom Entertainmentさんと一緒に活動していくことになりました。これまで以上に面白い企画や挑戦ができるよう、そして応援してくださる皆さんに楽しんでもらえるよう取り組んでいきます。今後ともよろしくお願いします。

今後の展開について

本提携を通じて、以下の取り組みを中心に展開してまいります。

- SPYGEA主催イベントの企画・制作・運営- eスポーツイベント、配信企画、リアルイベント等への出演支援- コラボレーション企画およびオリジナルグッズの企画・展開- ファンコミュニティを軸とした新規施策・体験価値の創出- 各種メディア露出およびPR活動の強化

単なる活動支援にとどまらず、共に新たなエンターテイメント価値を創出していくパートナーとしてSonicBoom Entertainmentは、SPYGEAの持つ魅力と影響力を最大限に引き出しながら、ファンの皆さま、ならびに企業の皆さま双方にとって価値ある取り組みを継続的に創出してまいります。

企業概要

株式会社SonicBoom Entertainment株式会社SonicBoom Entertainmentについて

株式会社SonicBoom Entertainmentは、2019年の設立以来、eスポーツおよびゲーム業界に特化した広告代理業・イベント企画運営・マーケティング支援を行うサービス「SELeCT」を運営してまいりました。

国内外のゲーミングデバイスブランドやeスポーツチームとの協業実績を有し、ファンとブランドをつなぐ多彩なプロモーションを展開しています。

代表者：代表取締役 井手 剛志

設 立： 2019年1月

事業内容：

１）eスポーツやゲームに特化したPR・プロモーション

２）イベント企画運営・施工・協賛の仲介

３）インディゲーム開発

ホームページ：https://sonic-boom.tokyo

メールアドレス：contact-database@esports-select.com

お問い合わせ先

SPYGEAへのイベント出演などのご依頼は以下よりお問い合わせください。

E-mail：spygea.official@gmail.com