株式会社Rubicon9、オフィス移転に関するお知らせ

株式会社Rubicon9

株式会社Rubicon9（代表取締役社長：市川 博久）は、事業の拡大に伴い、2026年2月に新オフィス（東京都渋谷区千駄ケ谷４丁目２０－１ Verdex神宮北参道ビル 8F）へと移転しましたのでお知らせいたします。




移転の概要


株式会社Rubicon9は、「自己を耕し、まだ見ぬ自分に挑み、次代へとつなぐ。」というフィロソフィーのもと、2025年9月に創業しました。



この度、事業の拡大に伴い、新オフィスへと移転いたしました。





会社概要

法人名：株式会社Rubicon9


代表取締役社長 ：市川　博久


所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷４丁目２０－１ Verdex神宮北参道ビル 8F


事業概要：


・一般企業向け経営／テクノロジー・DXコンサルティング


・IT事業会社向け新規事業コンサルティング、M&A伴走支援


・PEファンド、その他投資家向けポートフォリオプランニング、投資先のバリューアップ支援


企業HP：https://www.rubicon-9.com/