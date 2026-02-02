株式会社Rubicon9、オフィス移転に関するお知らせ
株式会社Rubicon9
[表: https://prtimes.jp/data/corp/170845/table/7_1_9be7a4bd9be3d44615ff6ebe55d39913.jpg?v=202602020951 ]
株式会社Rubicon9（代表取締役社長：市川 博久）は、事業の拡大に伴い、2026年2月に新オフィス（東京都渋谷区千駄ケ谷４丁目２０－１ Verdex神宮北参道ビル 8F）へと移転しましたのでお知らせいたします。
移転の概要
株式会社Rubicon9は、「自己を耕し、まだ見ぬ自分に挑み、次代へとつなぐ。」というフィロソフィーのもと、2025年9月に創業しました。
この度、事業の拡大に伴い、新オフィスへと移転いたしました。
会社概要
法人名：株式会社Rubicon9
代表取締役社長 ：市川 博久
所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷４丁目２０－１ Verdex神宮北参道ビル 8F
事業概要：
・一般企業向け経営／テクノロジー・DXコンサルティング
・IT事業会社向け新規事業コンサルティング、M&A伴走支援
・PEファンド、その他投資家向けポートフォリオプランニング、投資先のバリューアップ支援
企業HP：https://www.rubicon-9.com/