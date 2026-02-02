真っ白なワンピースでふわりと宙を舞う！「無重力感を体現し」軽やかに走り出す姿に注目「サンカット(R)」ミューズ今田美桜さん出演 新TVCM公開

コーセーコスメポート株式会社

コーセーコスメポート株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長:小林 孝雄）は、日やけ止めブランド『サンカット(R)』から新たに「サンカット(R) 無重力感UV エッセンス」、「サンカット(R) プロテクトUV スティック」を2026年２月2日（月）より発売します。

その発売に伴い、今田美桜さんが出演する新TVCM「体感！無重力感」篇を公開します。2026年2月2日（月）よりYouTubeにて先行公開、2月4日（水）より全国TVCMにて順次放映を開始します。

このたび発売する「サンカット(R) 無重力感UV エッセンス」は、まるで空気のように軽い“無重力感”を追求した、日やけ止めです。肌にのせた瞬間にすっとなじむような軽い使い心地で、重さや圧迫感を感じさせないのにピタッと密着します。毎日のメイク前はもちろん、外出時やアクティブシーンでもストレスなくご使用いただけます。

同時に登場する「サンカット(R) プロテクトUV スティック」は、超さらさらなテクスチャーでベタつきストレスを解消し、手を汚さずにサッと塗れるため、外出先でも気軽にUVケアが可能なスティックタイプの日やけ止めです。

新CMでは、爽やかな真っ白のワンピースを身にまとった今田さんが、軽やかに駆け出した後ふわりと宙に舞い上がり、「サンカット(R) 無重力感UV エッセンス」ならではの“無重力感”を体現しています。新商品の軽い付け心地に驚く今田さんの表情や、自然とこぼれる柔らかな笑顔が新商品の軽やかさと心地よさを象徴する印象的なシーンとなっています。「私は手に入れた。解放された夏を。」というメッセージとともに、晴れやかな夏へ踏み出す今田さんの姿にご注目ください。

撮影時の無重力感を表現するシーンでは、今田さんがまるで本当に宙に浮いているかのような演出の中で自然な角度をどう作り上げるのかを現場スタッフと丁寧に確認し、表情づくりにもこだわりながら挑戦されていました。また、真っ白なワンピースで夏の日差しの中を軽やかに駆け抜ける姿も必見です。

■今田美桜さん インタビュー

Q.撮影を終えた感想をお願いします。

A.今回は無重力感UVということで、軽やかにみんなでリラックスしながら和気あいあいと撮影が進みました。

Q.今回撮影で新商品「サンカット(R) 無重力感UV エッセンス」や「サンカット(R) プロテクトUV スティック」を初めて使っていただきましたが、使用してみた率直な感想を教えてください。

A.ほんとに軽さにびっくりです。軽さとか、あと伸び。伸びがすごく良くて、それがすごく軽やかで、着け心地が本当に気持ち良くて、これから夏使うのが楽しみだなと思っています。スティックは何といっても軽いし、片手でいけるし、手が汚れないというラクさもあって、どっちも欠かせないアイテムになりそうだなと思っています。

Q.日やけ止めを使っていて、特に“助かるな”と感じるタイミングはありますか？

A.できればやきたくないというのはありますが、陽の光は気持ち良いから私は好きなんです。なので、ずっとではなくても定期的に（陽の光に）当たりたいなとは思うんですけど、やっぱりそれでもやけたくないという良いとこ取りをしたいので、なくてはならない存在だなと思って毎日使っています。

Q.今回のCMでは、商品特長の“無重力感”を表現し今田さんがふわっと飛ぶシーンが印象的ですが、思わず体が飛んでしまうくらい嬉しかったエピソードがあれば教えてください。

A.昨日のだし巻き卵がすごく上手にできました。本当に上手にできたんです！（ご自身で作られましたか？）自分で作りました！自分で作って、すごくきれいな色味とふわふわ感ができて、飛び上がるぐらい嬉しかったです！

Q.新商品の特長の１つである「負担感0」（肌へのストレスがフリーであること）にちなんで、日常をストレスフリーに過ごすための秘訣があれば教えてください。

A.毎日、食事とかお洋服を着るとか、日常的なところをストレスフリーにしたいなとは思うので、好きなものは我慢せず食べるとか、あとは、着心地がいいお洋服を選ぶようになりました。徐々に年齢を重ねてきて。それがすごく、ストレスフリーで、気持ちよく過ごせる毎日だなと思って、最近はそういうものを選ぶことが多いです。

Q.新商品の特長である“軽いのに強い”という言葉にちなんで、今田さんご自身のこだわりが強いと感じるポイントはありますか？

A.多分人から見たら、いっぱいあるのでしょうけど、バスタオルのたたみ方です。（どのように畳んでいますか？）引っ越したりとかすると、その都度たたみ方が変わります。というのも、その棚にピッタリはまる形に折るというのがこだわりです。丸まっている期間もあれば、畳んで丸めて収納している期間、正方形に畳んでいる期間、三つ折りにしている期間など様々ですが、棚に合わせるこだわりがあります。

■メイキングカット

■TVCM概要/ストーリーボード

・タイトル：「体感！無重力感」篇

・出演者：今田美桜さん

・YouTube先行公開日：2026年2月2日（月）

・TVCM放送開始日：2026年2月4日（水）

・「体感！無重力感」篇：https://youtu.be/K1fZynx1qMA

・インタビューメイキング：https://youtu.be/peS_VD3WAeo

■今田美桜さんプロフィール

1997年3月5日生まれ。福岡県出身。

ドラマ「花のち晴れ～花男Next Season～」に出演し注目を集める。2022年には、映画「東京リベンジャーズ」で第45回 日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。

近年は映画「私の幸せな結婚」「AT THE BENCH」、ドラマ「いちばんすきな花」「花咲舞が黙ってない」などに出演。

昨年はNHK連続テレビ小説「あんぱん」 で主演を務め、「映画ラストマン-FIRST LOVE-」に出演。日韓共同制作ドラマ「メリーベリーラブ」（仮）がNTVで放送・Disney+で世界配信予定。

■スタッフリスト

Agency

AE：吉澤 直輝、大建 朗子、井上 光、小林 美乃

クリエイティブディレクター：若勇 裕紀

Production

統合プロデューサー：山口 実、神戸 詩門

アートディレクター：榎本 弐輝、水野 希美

デザイナー：佐々木 雅美、中島 純、シュレスタ まな、串間 碧

コピーライター：七尾 裕美

フォトグラファー：KINYA

レタッチャー：志村 亮

映像プロデューサー：柳沼 裕樹

フォトプロデューサー：望月 可奈、清水 大輔

プロダクションマネージャー：沖野 笑花、来栖 澄香

ディレクター：上條 亜希子

カメラマン：中原 昌哉

照明技師：松村 龍

美術：酒井 俊英

ヘアメイク：渡嘉敷 愛子、大見 萌夏、KIRI

スタイリスト：松居 瑠里

オフラインエディター：石井 元啓

オンラインエディター : 神門 正彦

ミキサー : 齋藤 亘

■「サンカット(R)」について

2009年にデビューした、日やけ止めブランドです。髪を含めた全身の徹底ガードを叶える日やけ止めとして、日常からレジャーのシーンまで幅広く使えるラインアップを豊富に取り揃えています。使用感や肌へのやさしさにこだわった処方で、紫外線ダメージから肌や髪をまもります。世界12の国と地域（日本、中国、香港、マカオ、台湾、モンゴル、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム、フィリピン）で展開しています。

■新商品情報について

【商品名・特長・容量】

１. サンカット(R) 無重力感 UV エッセンス 50g

〔SPF50＋ PA＋＋＋＋ ＵV耐水性★★〕

まるで空気のような無重力感覚のつけ心地×紫外線カット効果最強値のUVエッセンス。ノンケミカル 紫外線吸収剤フリー

２. サンカット(R) プロテクト UV スティック 20g

〔SPF50＋ PA＋＋＋＋ ＵV耐水性★★〕

サッと取り出して手を汚さず簡単に使えるUVスティック。超さらさらな使用感で全身の塗り直しにも。

■『コーセーコスメポート』について

『コーセーコスメポート株式会社』は、株式会社コーセーホールディングスが100％出資するグループ会社でお客さまが手に取って自由に選べるセルフ販売を中心に展開しています。既存の概念にとらわれることなく、新しいチャレンジと自由な発想でお客さまに喜んでいただける商品をお届けすることを目指す事業体です。