オープンハウスＴＶＣＭシリーズ『マイホームマン』第7弾公開記念！CMの世界観を再現した非売品グッズやデジタルギフトが当たるX・Instagramキャンペーンをスタート！

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：福岡良介、以下「当社」)は、堺雅人さんを起用したTVCMシリーズ『マイホームマン』の第7弾「参観日篇」（30秒、15秒）を、2026年2月2日（月）より放送開始します。CM公開を記念して、CMの世界観を再現した非売品グッズやデジタルギフトが当たるX・Instagramキャンペーンを開始します。キャンペーンの応募期間は、2026年2月2日（月） から2月9日（月） 19:00までです。

キャンペーン概要

新CM公開記念、CMオリジナルグッズが当たるX・Instagramキャンペーンの応募期間は、2026年2月2日（月）から2月9日（月）19:00までです。

Xキャンペーン

「オープンハウスグループ（公式） (@OpenhOfficial)(https://x.com/OpenhOfficial)」のアカウントで投稿される新CMにまつわるクイズに回答していただいた方の中から抽選で、CMの世界観を再現した非売品グッズやデジタルギフトが当たるキャンペーンです。デジタルギフト500円分が50名様に、さらにその中から5名様にCMオリジナルグッズセットが当たります。CMオリジナルグッズセットの中身は、藤本唯千夏さんサイン入り「変身バッジ型メジャー」＆チェキと、「かいじゅうキーホルダー」です。

https://x.com/OpenhOfficial(https://x.com/OpenhOfficial)

※「QUOカードPay」には発行日より3年間の有効期限がございますのでご注意ください。

※「QUOカードPay」は、スマートフォンの画面にバーコードを表示させて利用する前払式支払手段です。スマートフォン以外の携帯電話およびタブレットではご利用できません。

▲変身バッジ型メジャー▲チェキ▲かいじゅうキーホルダー

Instagramキャンペーン

「オープンハウスグループ【戸建】公式openhouse.gr(https://www.instagram.com/openhouse.gr/)」のアカウントをフォローし、コメントをしていただいた方の中から抽選で各5名様に「変身バッジ型メジャー」と「かいじゅうキーホルダー」が当たります。

https://www.instagram.com/openhouse.gr/(https://www.instagram.com/openhouse.gr/)

＜ 企業概要 ＞

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡良介

資本金 202億3,549万円

従業員数（連結）6,620名（2025年9月末時点）





