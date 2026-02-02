K2パートナーリングソリューションズ株式会社、アジア太平洋地域マネージングディレクターに元SAPジャパンバイスプレジデントの富田　裕史氏が就任

Ｋ２パートナーリングソリューションズ株式会社

アジア地域全体のビジネス戦略およびコンサルティング事業をリード

エンタープライズ・テクノロジー向けの人材ソリューションおよびコンサルティングの世界的リーダーであるＫ２パートナーリングソリューションズ株式会社（以下 K2）は、本日、アジア太平洋地域（APAC）のマネージングディレクターに富田 裕史氏が就任したことをお知らせいたします。

富田 裕史氏は今後、日本市場をはじめとするAPAC各国のローカルリーダーと連携しながら、地域全体のビジネス戦略、ビジネス開発、およびコンサルティング事業の拡大をリードします。市場における更なる顧客価値の向上と、地域を跨いだ戦略的なパートナーシップの強化に注力してまいります。

特に日本市場においては、既存の経営体制のもとで培ってきた顧客基盤と知見を活かし、継続性と成長性を両立させた事業運営を推進していきます。

■ 就任の背景：APACにおけるビジネス成長の加速

富田 裕史氏は、エンタープライズ・ソフトウェアおよびITサービス業界において25年以上の豊富な経験を有しています。前職のSAPジャパンでは、営業統括としてコンサルティング事業、カスタマーエクスペリエンス（CX）事業の責任者を歴任。組織の変革をリードし、日本でのビジネスをグローバルでも極めて重要なポジションへと成長させた卓越した実績を持っています。

同氏の持つ広範なネットワークと、複雑な組織を成長へと導くリーダーシップは、K2がAPAC地域で提供する「SAP, Salesforce、ServiceNow等のハイエンドな技術コンサルティング」を次なるステージへ引き上げるための鍵となります。

■ 富田 裕史氏の略歴

元SAPジャパン バイスプレジデント コンサルティング事業およびCX事業の日本営業責任者を歴任。数々の主要プロジェクトを成功に導き、グローバル規模でのアワード受賞や、社内のリーダーシップ育成（SAP Catalyst）にも貢献。

三井情報開発（現・三井情報）、SAS Institute Japan等の大手IT企業にて、長年にわたり製造・小売セクターの営業部門を牽引。

■ 富田 裕史氏のコメント

「K2のアジア太平洋地域のマネージングディレクターとして、新たな挑戦をスタートできることを大変嬉しく思います。企業のデジタルトランスフォーメーションが加速する中、APAC地域、とりわけ日本及び東南アジア市場における質の高い専門人材とコンサルティングへの需要はかつてないほど高まっています。私のこれまでの経験を活かし、K2のグローバルな知見を地域ごとのニーズに最適化させ、各国のリーダーと連携しながらお客様がビジネス価値を最大化できるよう全力を尽くしてまいります。」

■ K2日本法人の提供サービスと強み

K2日本法人は、SAP、ServiceNow、Salesforce、AI といったエンタープライズ・テクノロジーに特化し、コンサルティングサービス、人材サービス、トレーニング事業を通じて、企業の成長を支援しています。コンサルティングサービスでは、業務・ITの両面から企業の課題解決を支援し、人材サービスにおいては、業務委託および正社員紹介を通じて、専門性の高い即戦力人材の提供を行っています。

またトレーニング事業では、企業向けおよび個人向けに、アップスキル・リスキリングを目的とした実践的なプログラムを提供し、テクノロジー人材の継続的な育成を支援しています。

本件に関するお問い合わせ先

Ｋ２パートナーリングソリューションズ株式会社

Webサイト：https://k2partnering.com/ja/about-k2/

メール：info_jp@k2partnering.com