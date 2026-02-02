主演：浜辺美波、目黒蓮。映画と原作小説の世界観を凝縮！　映画「ほどなく、お別れです」(2/6公開) 15秒CMが、本日2/2よりJR東・西日本25駅 (計468面) 柱サイネージで放映！！

株式会社小学館

あたたかな涙が心をほどく、感動の小説シリーズ「ほどなく、お別れです」（長月天音・著、小学館文庫・既刊4巻）。本作を原作とした、実写映画「ほどなく、お別れです」（主演：浜辺美波、目黒蓮） が2026年2月6日(金) 、ついに全国ロードショーとなります。映画公開を目前に控え、原作シリーズへの注目が一層高まり、発行部数はついに累計80万部を突破しました。

ただいま、映画×原作小説が連動した、公開直前カウントダウン特別広告全3弾を実施中！ いよいよ公開が間近に迫った2月2日(月) 開始の第3弾は、「JR東・西日本25駅 (計468面) 柱サイネージ広告」です。

放送されるCMは本企画に向けて制作された縦型15秒CM。静かに言葉を紡ぎながら葬祭プランナーを全うする漆原礼二（目黒蓮）と、故人の想いに耳を澄ませる清水美空（浜辺美波）のやり取り。そして、誰よりも真摯に寄り添い、“最高の区切りの儀式” を目指す2人の姿が描かれた、映画と原作小説の世界観を凝縮する15秒となっています。

抽選でプレゼントが当たる、X投稿キャンペーンも開催中！ 詳細は原作小説シリーズ公式X（https://x.com/hodonakuowakare ）の投稿をご確認ください。

広告掲出場所：

JR東日本19駅（池袋・高田馬場・新宿・恵比寿・五反田・品川・新橋・有楽町・東京・秋葉原・上野・巣鴨・吉祥寺・赤羽 ・八王子・浦和・大宮・横浜・桜木町）

JR西日本6駅（大阪、京都、三ノ宮、天王寺、新大阪、京橋）の柱サイネージ

掲出期間：

2026年2月2日(月) ～2月8日(日)

※電鉄の運行時間に合わせて放送予定です。

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※広告をご覧になる際は周囲の安全への配慮をお願い致します。

『ほどなく、お別れです』は、「キッチン常夜灯」シリーズなどでも話題の作家・長月天音が小学館文庫小説賞の大賞を受賞したデビュー作。ある理由から “気” に敏感な体質で、時に霊の存在を感じることができる大学生・清水美空が、訳あり葬儀ばかりを担当する葬祭ディレクター・漆原礼二と共に、旅立つ人と遺される人、双方にとって最高の「区切りの儀式」を目指し奮闘する感動の物語です。

≪小説「ほどなく、お別れです」公式サイト≫

https://dps.shogakukan.co.jp/hodonakuowakare

映画「ほどなく、お別れです」はW主演に初共演となる浜辺美波氏・目黒蓮氏、監督に三木孝浩氏を迎え、森田望智氏、光石研氏、鈴木浩介氏、永作博美氏、夏木マリ氏等の豪華キャストが勢揃いした注目の一作です。

≪映画「ほどなく、お別れです」公式サイト≫

https://hodonaku-movie.toho.co.jp/

コピーライト： (C)2026「ほどなく、お別れです」製作委員会 (C)長月天音／小学館

現在、原作小説シリーズ全４巻は、映画ビジュアルを使用した新帯版で販売中。原作小説と映画をぜひ、あわせてお楽しみください。

【映画×原作小説連動、公開直前カウントダウン特別広告】

1月19日(月) ～第一弾：全国4書店特大広告

1月26日(月) ～第二弾：新宿駅メトロプロムナード特大キャンペーン広告

2月2日(月) ～第三弾：JR東・西日本25駅 (計468面) 柱サイネージ広告

■書籍内容紹介

人より “気” に敏感で、時に霊の存在を感じることができる大学生の清水美空は、スカイツリー近くの小さな葬儀場「坂東会館」でアルバイトをするうち、訳あり葬儀ばかりを担当するフリーの葬祭ディレクター・漆原礼二と出会う。その体質を見込まれ漆原のアシスタントをするようになった美空は、漆原の厳しい指導を受けながら、遺族と故人に寄り添う仕事とその姿勢に惹かれ、成長していく。悲しみの先にある光に涙がこぼれる、あたたかな「区切り」の物語。

■原作小説への推薦コメント

大切な人を見送る日はいつか必ずくる。その前に読んでほしい物語。

――三木孝浩（映画「ほどなく、お別れです」監督）

■著者紹介：長月天音（ながつき あまね）

1977年新潟県生まれ。「ほどなく、お別れです」で第十九回小学館文庫小説賞を受賞しデビュー。『ほどなく、お別れです』シリーズのほか、自身の経験が色濃く反映された『私が愛した余命探偵』、『たい焼き・雑貨 銀座ちぐさ百貨店』『泊日文のおひとりさまノート』、『神楽坂スパイス・ボックス』シリーズ、『キッチン常夜灯』シリーズなど著書多数。

■シリーズ書籍データ

小学館文庫

『ほどなく、お別れです』

長月天音

定価：726円(税込)

発売日：2022年7月6日

体裁：文庫判 288ページ

ISBN：978-4-09-407163-4

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09407163

小学館文庫

『ほどなく、お別れです

それぞれの灯火』

長月天音

定価：792円(税込)

発売日：2023年3月7日

体裁：文庫判 336ページ

ISBN：978-4-09-407240-2

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09407240

小学館文庫

『ほどなく、お別れです

思い出の箱』

長月天音

定価：825円(税込)

発売日：2025年5月2日

体裁：文庫判 352ページ

ISBN：978-4-09-407456-7

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09407456

小学館文庫

『ほどなく、お別れです

遠くの空へ』

長月天音

定価：847円(税込)

発売日：2026年1月7日

体裁：文庫判 368ページ

ISBN：978-4-09-407537-3

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09407537

■コミック版も発売中！

コミック版『ほどなく、お別れです』

原作：長月天音 漫画：込由野しほ

1~4巻発売中。2月12日、最新第5巻発売。

定価・各770円（税込）

「マンガワン」にて好評連載中。

https://manga-one.com/viewer/201232