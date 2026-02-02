日本企業の海外展開を“構想から実行まで”支える体制をマレーシアに構築Global Gateway Advisorsと国際会計事務所のAvic NACが資本業務提携を締結

GLOBAL GATEWAY ADVISORS PTE. LTD.

海外展開コンサルティングを手がける Global Gateway Advisors Pte. Ltd.（本社：シンガポール共和国、代表：山下 英男、以下「GGA」）は、日本企業の海外展開におけるワンストップ支援体制を一層強化するため、NAC国際会計グループ傘下で、シンガポールおよびマレーシアにて、会計事務所を展開する Avic NAC Pte. Ltd.（本社：シンガポール共和国、代表社員：山鹿 雅夫、以下「Avic NAC」）と、2026年2月2日付でマレーシアにおける資本業務提携を締結いたしました。

本提携により、世界27か国で海外展開支援実績を有するGGAの戦略・M&A・経営コンサルティング力と、アジアパシフィックに強固な基盤を持つNAC国際会計グループの会計・税務・人事領域の専門性を融合し、今後、成長が見込まれるマレーシア市場において、日本企業が直面する市場参入・事業運営・再編・撤退に至るまでの全フェーズを、一気通貫で支援する体制を構築いたします。

■ 提携の背景と目的

GGAは「顧客の公平な意思決定と、持続的な成長の実現」をミッションに掲げ、20年以上にわたり東南アジアを中心に、戦略策定、クロスボーダーM&A、会計・人事領域において、日本企業および外資系企業の経営課題解決を支援してまいりました。

これまでに、27か国・800件超の市場開拓支援、200件超のクロスボーダーM&A取引、4,000件超の人事・労務エンゲージメントを手がけ、企業の成長と変革を現地で実行してきた実績があります。近年、特にマレーシア進出に関する日本企業からの相談が急増しており、GGAとAvic NACは案件ベースでの協業を通じて、戦略立案から実務支援までを一体で提供してきました。この1年間で、両社に寄せられたマレーシア関連の相談件数は想定を大きく上回り、数多くのコンサルティングプロジェクトおよび会計・税務支援を実行してまいりました。こうした実績と市場ニーズを踏まえ、単発的な

連携ではなく、恒常的かつ実行力のある支援体制を現地に構築することが、クライアントの成功確率を高める最善策であるとの判断に至り、今回の資本業務提携を決定いたしました。

■マレーシア法人における提供サービス

マレーシア進出を“構想から定着まで”支える一気通貫型コンサルティング

GGA NAC Malaysia Sdn Bhdでは、以下の領域において、日本企業向けに包括的な支援を提供します。

■ マレーシア法人 企業概要

会社名：GGA NAC Malaysia Sdn Bhd

設立日：2020年1月6日

資本提携日：2026年2月2日

経営陣：山下 英男、泉 美帆、ウィニー・タム、ニコラス・ウオン

（東南アジアにおいて10年以上の企業支援実績を有するメンバーで構成）

クアラルンプールオフィス：Level 25, Menara Worldwide, 198 Jalan Bukit Bintang 55100 Kuala Lumpur

ジョホールバルオフィス：Level 28, MVS North Tower, Mid Valley Southkey 1 Persiaran Southkey 1, Southkey 80150 Johor Bahru

■ GGA 代表 山下 英男 コメント

Avic NAC様との継続的な協業が実を結び、マレーシアに拠点を構えることができたことを大変嬉しく、また心より感謝しております。

近年、純粋なマレーシアへの進出のみならず、シンガポール・ジョホールバル経済特区の指定や、事業運営コスト最適化を目的とした業務移管などを背景に、マレーシア進出に関するご相談が急増しています。こうしたニーズに対し、私たちは構想を描くだけでなく、実行まで責任を持って支援できるハンズオン体制を現地に構築してきました。

「クライアントの成功を支援し続けるためには、まず自らが現地に根を張り、目となり、手となり、足となること」、この案件ベースでの協業時点から共有してきた価値観を大切にしながら、今後もAvic NAC様と共に、日本企業の東南アジアでの成功を支え続けてまいります。

■ NAC 国際会計グループ代表 中小田聖一コメント

この度、GGA様との資本業務提携により、マレーシアにおいてより包括的な支援を提供できることを大変嬉しく思っております。弊グループのAvic NACは1999年よりシンガポール、2020年にマレーシア・クアラルンプールとジョホールバルに拠点を構え、会計・税務を軸に多くのクライアント様をご支援してまいりました。

本提携を通じて、GGA NAC Malaysia Sdn Bhdに継続的に関与し、会計・税務に加え、戦略コンサルティングやM&Aアドバイザリー領域においても、これまで培ってきた知見を最大限に活かしてまいります。

マレーシア市場は高い成長性を有する一方で、情報の不透明さや特有のリスクも存在します。日本企業様が正確かつ確かな情報に基づき意思決定を行える環境を整えることが、今回の取り組みを通じて実現できることを期待しています。

■GGAの紹介

会社名：Global Gateway Advisors Pte. Ltd.

所在地：200 Cantonment Road, Southpoint #06-01 Singapore 089763

経営陣：山下 英男、板倉祐希、泉 美帆

設立：2010年（グループ創業は2000年）

親会社：株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング（GPCグループ）

従業員：150名（グループ全体）

支援実績等：シンガポールをはじめとしたアジア圏にて計800件を超える日本企業の海外での成功を支援し、GGAを含む、GPCグループは、過去20年にわたり、日本やアジアにおける多国籍企業や中小企業の企業アドバイザーを務めています。より多くの企業が国境を越えた戦略的業務提携や投資の機会を求めている中、私たちの大切なお客様の戦略的利益やニーズを満たすために、弊グループ一丸となり、革新的で実用的なソリューションとサポートを提供し、追求し続けていきます。

企業HP： https://www.global-gw.com/

■AVIC NACの紹介

会社名：Avic NAC Pte Ltd

所在地：180 Cecil Street #12-01, Singapore 069546

代表社員：越智 真、デスモン・ヨン、錦戸 傑宜、ジョー・タン、ケイ・ナザン、サンジェイ・モノット、山鹿 雅夫、アデリン・タン、中小田 聖一

創業：1999年

グループ本部：NAC Global Co., Ltd. （香港）

従業員：280名（グループ全体）

企業HP： https://www.nacglobal.net/sg/

【お問い合わせ先】

Global Gateway Advisors Pte. Ltd.

200 Cantonment Road #06-01 Southpoint Singapore 089763

E-mail : info@global-gw.com