やる気スイッチグループ監修！毎朝15分、遊びながら英語とライフスキル※を育む幼児向け番組『リッスン♪リッスン Hello English !』TVerで2月2日(月)より配信スタート

総合教育サービス企業の株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司、以下 やる気スイッチグループ）は、バイリンガル幼児園※1「キッズデュオインターナショナル（KDI: Kids Duo International/以下、KDI）(https://www.kdi.ac/)の監修のもと、TBSテレビ（東京都・港区、代表取締役社長：龍宝 正峰、以下 TBS）と共同で英語×幼児教育番組『リッスン♪リッスン Hello English !(https://tver.jp/lp/series/sr4n47e58a)』を制作しました。TVer では2026年2月2日（月）朝6:00より配信開始、BS-TBSでは3月30日(月)朝6:45より放送開始します。

近年「スマホ育児」という言葉に象徴されるように、幼児に動画を見せることに対して「見せすぎかな」「発達に影響はないかな」と心配になる保護者は少なくありません。一方で専門家によると幼児期の動画視聴は、年齢や発達段階に合った内容を選べば、子どもの知的好奇心を広げ、語彙力や集中力を育てるきっかけになると言われています。

『リッスン♪リッスン Hello English !』は、そうした背景を踏まえ「子どもが夢中になる」ことと「教育」の両立を大切にして生まれた英語×幼児教育番組です。幼児教育の現場で実績を重ねてきたバイリンガル幼児園 Kids Duo International(キッズデュオインターナショナル) の知見を活かし、企画・監修されています。

本番組は、「いつでも・どこでも、親が安心して子どもに見せられる英語のファーストステップ !」をコンセプトに、歌や体を動かす遊び、仲間とのやりとりなどの体験を通して、自然に英語を使う構成としています。短時間でも学びにつながるよう、幼児教育のプロが内容を設計し、保護者が納得して選べる確かな教育的価値を提供します。

■『リッスン♪リッスン Hello English !』がおすすめの理由

1.親が安心して選べる、英語のファーストステップ番組

本番組は、保護者が安心して子どもに見せられ、英語も一緒に学べる番組です。「これからの未来、英語は小さいうちから触れさせたい」―そんな、親の想いに寄り添い、動画視聴の時間そのものが学びにつながるようになっています動画を見ている時間が、そのまま学びにつながる設計で、安心して日常に取り入れることができます。

2. 遊びと体験を通して、英語とライフスキルを自然に身につける構成

番組では、英語「で」遊ぶ（歌・ダンス・工作）、英語「で」考える（知能教育・探究学習）、英語「で」体を動かす（運動・職業体験）、英語「で」コミュニケーションする（ライフスキル）といった体験を重ねていきます。等身大のキャラクターたちと一緒に、楽しいリズムにのせて、子どもの「知りたい！」「やりたい！」をまるごと刺激します。

3. 幼児教育のプロKDI監修だから実現できる、幼児期に寄り添った安心設計

子どもの英語耳が大きく育つ2～6歳は、音やリズムを自然に吸収できる「ゴールデンエイジ」と呼ばれる重要な時期です。

本番組は、その特性を熟知したバイリンガル幼児園KDIが企画を監修。TBSグループの一員であるやる気スイッチグループの幼児教育ノウハウを活かし、年齢や発達段階に配慮しながら、子どもが楽しみながら学べる内容に仕上げています。ほんものの発音と楽しい体験をお届けします。

4．TVer 配信で、いつでも・どこでも・無料で学べる！

さらに今回は無料配信のTVer でお届けすることで、いつでも・どこでも・無料で動画を見ることができます。思い立ったときにすぐ視聴できる環境を活かし、KDI の学びを家庭にそのまま届けることを目指しました。家庭の生活リズムやすきま時間に合わせて視聴できるため、日常の中に無理なく取り入れられる点が特長です。

番組情報

・番組名：「リッスン♪リッスン Hello English !」

・配信開始：

TVer 2026年2月2日(月) 6:00～

BS-TBS 2026年3月30日(月) 6:45～

・放送曜日/期間：

TVer 毎週(月)～(金)朝6:00(3ヶ月間)

BS-TBS 毎週(月)～(金)朝6:45(3ヶ月間)

・分数：１話15分

・製作・著作：TBSテレビ

・企画監修：やる気スイッチグループのバイリンガル幼児園Kids Duo International

・TVerの番組ページ：https://tver.jp/lp/series/sr4n47e58a

視聴方法

以下よりご視聴いただけます。

https://tver.jp/lp/series/sr4n47e58a

バイリンガル幼児園KDIとは？

幼児教育のプロが監修する「ゴールデンエイジ※」に寄り添う英語体験

「インターナショナルスクールはハードルが高い」、「でも、英語力はしっかり身につけさせたい」、「英語だけでなく、将来につながる力も育てたい」―そんな保護者の声が、近年ますます高まっています。

特に共働き世帯では、仕事と子育てを両立しながら、教育の質も、生活のしやすさも、どちらも妥協したくないというニーズが顕在化しています。KDIは、そうした声に応えるために生まれた2014年に誕生したバイリンガル幼児園です。

英語・日本語のバイリンガル教育を土台に、20種類以上の職業になりきり、英語を使いながら社会のしくみを楽しく学ぶ「英語×職業体験プログラム」をはじめ、知育・運動・ライフスキル・探究学習など、多彩なカリキュラムを展開。複数の習い事に通わなくても、園の中で学びが完結する「オールインワン型の教育環境」を整えています。

また、標準保育（午前9時～午後5時）に加え、午前7時半からの朝延長、午後8時までの延長保育、ご自宅近くまでのバス送迎など、共働き家庭の生活リズムに寄り添い、共働き世帯にも安心の環境を提供しています。

※ゴールデンエイジ

脳科学の研究から、子どもが音や言葉、動きを吸収しやすい「学びの適齢期」とされる時期。この時期に適切な刺激を受けることで、知能や運動能力、ことばの力の土台が育つと考えられています。

※ライフスキル

生活の基盤となる基本的生活習慣と、集団生活を通して育まれる社会性を総称した力です。あいさつや身の回りのこと、順番を守る、気持ちを伝えるといった基本的生活習慣に加え、集団の中での関わり方や思いやりを学ぶ社会性も含まれます。

◇◇◇

株式会社TBSテレビ（Tokyo Broadcasting System Television, Inc.）

TBSグループの中核会社で、日本の民放テレビネットワークであるJNN（Japan News Network）のキー局です。

1951年に設立され、ドラマ、バラエティ、報道、スポーツ、アニメ、映画などの制作・放送・配信をしています。

TBSグループは、長期経営ビジョン「TBSグループ VISION2030」を掲げ、コンテンツクリエイティブの革新を目指しています。

さらに、創り出したコンテンツを「デジタル」「海外市場」「エクスペリエンス（体験型リアル事業）」の3分野を最重点領域として拡張する戦略「EDGE」を推進していると共に「エデュテインメント事業」にも積極的に取り組んでいます。

公式サイトURL： https://www.tbsholdings.co.jp/tbstv/(https://www.tbsholdings.co.jp/tbstv/)

株式会社やる気スイッチグループ

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,400以上※の教室を展開し、13万5千人以上※の子どもたちの学びをサポートしています。また、やる気スイッチグループは英検協会より英語教育への貢献が評価され、「英検(R)プラチナパートナー」に認定されております。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾などを展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。

やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもたちの夢と人生を応援します。

公式サイトURL： https://www.yarukiswitch.jp/(https://www.yarukiswitch.jp/)

※2025年2月末時点

やる気スイッチグループは、私たちと共に子どもたちの学びを支援していくフランチャイズオーナーを募集しています。

フランチャイズオーナー募集サイトURL： https://www.yarukiswitch.jp/fc/(https://www.yarukiswitch.jp/fc/)

Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）

内容：幼稚園と保育園の機能を一体化させたバイリンガル幼児園。全国に14園展開。2026年4月、港区に初めて「KDIアカデメイア御成門」を開園します。

特徴：

１.バイリンガル教育（英語、日本語）を中心に、知能教育、運動指導、ライフスキル教育を展開

２.共働き世帯が使いやすい「オールインワン」な環境を実現。忙しいママ・パパにも嬉しいバス送迎や長時間保育、放課後の課外授業も

３.英語を使用するプログラムは4年間で約4,000時間。人気の「職業体験」では警察官・消防士・獣医・考古学者など20種類以上の仕事を通して社会を学ぶ

４.インターナショナルスクールと異なり、日本語と英語による教育で両言語を自然に習得できるカリキュラム。各クラスに常駐する英語のネイティブスピーカーと日本人スタッフがお子さまをサポート

公式サイトURL：https://www.kdi.ac/