AI駆動型Headless SCMを提供するVALANCE株式会社、シードラウンドで総額2.7億円を調達

VALANCE株式会社

AI駆動型Headless SCM（サプライチェーンマネジメント）プラットフォーム「VALANCE」を開発・提供するVALANCE株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:渡邉俊、以下当社）は、シードラウンドにおいて、デライト・ベンチャーズをリード投資家とし、SMBC Edge、三菱UFJキャピタルを引受先とする資金調達を実施しました。これにより、累計調達額は3.1億円となりました。

VALANCEのサービス概要

当社が提供する「VALANCE」は、日本の産業を支える中堅・中小企業向けのAI駆動型Headless SCMプラットフォームです。証憑書類やSCMデータをアップロードするだけで、AIが企業専用のSCM基盤を自動構築する、日本初の仕組みを備えています。この基盤上で基幹データが整理・統合され、経営情報をリアルタイムに可視化でき、チャットを通じて容易に呼び出せます。

資金調達の目的

本調達資金は、SCM領域に特化したAI基盤の機能強化と、プロダクト開発体制の拡充に充当します。既存プロダクトの改善と人材採用を進めることで、提供価値の向上を図るとともに、日本の中堅・中小企業の生産性を、段階的にではなく、急速に発展(リープフロッグ)させるための基盤開発を加速してまいります。

投資家からのコメント

- デライト・ベンチャーズ 坂田 卓也様VALANCEは、freeeの急成長を支えた渡邉さんと、DeNA等で数々の事業をスケールさせてきた山口さんの二人が、中小企業の生産性を劇的に改善するべく立ち上げたスタートアップです。彼らが掲げる「ヘッドレスSCM」は、複雑なレガシー環境を置換せず、AIで価値を「上書き」する革新的なアプローチです 。現場を熟知した二人だからこそ辿り着いた、まさに市場を勝ち切るための最適解だと信じています。VALANCEが日本の産業をAIで劇的にアップデートする瞬間を、デライト・ベンチャーズ一同、全力で支援していきます。- SMBC EdgeVALANCE社は、中小企業にとって複雑かつ高単価で導入ハードルが高かったSCM領域のサービスに対し、AIを活用することでシンプルで拡張性の優れたサービスを提供するスタートアップです。本サービスは中小企業が導入しやすいコスト感を実現するとともに既存の現場業務を大きく変えることなくデータ基盤を構築し、生産性を飛躍的に向上させる点で中小企業のデータ管理を根本的に変えるものだと考えております。本投資を通じて、資金提供にとどまらず、営業支援や人材支援を一体で推進し、同社の中長期的な成長を支援してまいります。- 三菱UFJキャピタル株式会社 投資第二部 藤本光様従来のSCMシステムは、書類のデータ化やデータクレンジング、業務オペレーションに応じた個別カスタマイズが必要であり、多額の投資が可能な大企業を中心に導入されてきました。VALANCE社はAIシステム基盤と独自のデータ構造化技術を活用することで、SCM導入時の主要な障壁を大幅に軽減し、中小企業においても導入可能な価格帯での提供を実現しています。 今後は、高いリーダーシップと実行力を備えた渡邉社長率いる経営陣のもと、MUFGのネットワークを活用し、VALANCE社のさらなる事業拡大を支援してまいります。

今後の展望

今後は、SCM領域におけるAI基盤の高度化と、現場データを活用した自動化機能の強化を進めてまいります。中堅・中小企業が専門知識なしにAIを使いこなせる環境を整え、より多くの企業が短期間で生産性を高められる仕組みづくりを推進していきます。



VALANCEの創業メンバー

多様なバックグラウンドを持つエキスパートが集結し、クライアントに価値のあるプロダクト創造に取り組んでいます。

- 創業者 代表取締役CEO 渡邉 俊アクセンチュア株式会社に新卒入社。その後フリー株式会社に入社し、Small事業責任者、SMB事業責任者、会計事業責任者、パートナー事業責任者と幅広く担当し、退任時は専務執行役員CBO。上場後のfreeeの黒字化を牽引。大学院生時に、ニューラルネットワークの研究開発経験から、AI時代の新事業としてVALANCEを創業。- 創業者 取締役COO 山口 公大株式会社ディー・エヌ・エーに新卒入社した後、米国発ソフトウェア企業Sprinklrやインド発ホスピタリティ企業OYOの日本法人創業・Fintech事業を行うARIGATOBANKの創業等、複数の会社の垂直立ち上げ＆スケールを主導する連続起業家。新たに渡邉とVALANCE株式会社を創業。- 取締役 CSO 小村 充広株式会社三井銀行を経て、日本初のインターネット専業銀行であるジャパンネット銀行の設立を主導し、代表取締役社長・会長として事業を牽引。退任後もfreee finance lab株式会社の代表取締役社長、一般社団法人DIGITAL CAMPの代表理事に就任するなど、金融・テクノロジー領域の第一線で活動を続ける。VALANCE株式会社のCSOとして参画。- 執行役員 CTO リンドン クレイグGriffith University卒業。アーズ株式会社の技術統括の取締役として無線センサネットワーク向けFW、OS開発に従事。構想から発売まで20年以上にわたり製品を設計し、100以上の製品を出荷。AI、インメモリシステム、スケーラブルなクラウドプラットフォームの専門家。VALANCE株式会社の創業CTOとして参画。- 執行役員 CDO 河津 拓哉NTTアドバンステクノロジにてクラウド基盤構築、Yahooでニュース領域のエンジニア／PMを経験後、NTTデータ等で金融サービスのアーキテクト、ARIGATOBANK・Crezit等での金融事業でのCTO、カブアンドピース立ち上げのシステム責任者など複数社で技術統括の経験をもつ。VALANCE株式会社の創業CDOとして参画。



事業の垂直立ち上げに伴い積極採用開始

VALANCEでは、今回の資金調達を機に、事業開発および顧客開拓をリードする人材を中心に採用を本格化していきます。日本の産業構造そのものをアップデートする挑戦に、創業メンバーの一員として取り組むフェーズです。

今すぐの転職を前提としないカジュアルな面談も歓迎しています。ご興味がある方、お気軽にご連絡ください。



カジュアル面談はこちら：

https://youtrust.jp/companies/ae910f485b250d600f9cc21e87deb7d3/recruit

応募はこちら：

https://valance.co.jp/recruit



VALANCE株式会社概要

会社名：VALANCE株式会社 (https://valance.co.jp/)

代表者：渡邉俊

設立日：2025年7月14日

事業内容: AI駆動型Headless SCMプラットフォーム開発