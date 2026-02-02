boshu株式会社、保険代理店向けAIアシストサービス「boshu assist」を正式リリース

boshu株式会社

boshu株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：富阪 尚司、以下「当社」）は本日、保険代理店向けAIアシストサービス「boshu assist」を正式にリリースしたことを発表いたします。金融庁による「顧客本位の業務運営」の徹底や改正保険業法への確実な対応を支援するとともに、代理店様の事務プロセスを効率化し、顧客への最適な提案活動に専念できる環境を構築します。

プロダクト開発の背景：規制強化とアナログな業界の歪み

現在、保険業界では金融庁が主導する「顧客本位の業務運営」の徹底に向けた監督指針の改正や、保険業法改正による体制整備義務の強化が進んでいます。これにより、保険代理店は比較推奨義務の厳格化や情報管理・記録保存義務など、コンプライアンス順守のための事務負担が大幅に増加しており、本来注力すべき顧客への価値提供が困難になるという業界構造の歪みが生じています。

当社は「保険の安心を、すべての人の当たり前に」というミッションを掲げ、このアナログな業務環境と利益構造のジレンマをテクノロジーの力で解決すべく、「boshu assist」を開発しました。

「boshu assist」の目的と提供価値：品質と利益のトレードオフを解消

「boshu assist」は、AI（人工知能）技術を活用し、保険代理店経営における「品質」と「利益」のトレードオフを解消します。保険募集AIが顧客利益と代理店利益を一致させ、業界の非効率な現状の課題を解決し、新たな提供価値を創出します。

提供価値は以下の通りです。

- AIによる業務代行の実現AIがノンコア業務を代行し、募集人の労働環境を劇的に改善。代理店の生産性・収益性を向上させます。- 最適な提案のサポート顧客の意向と全保険会社の商品データをもとに、AIが検討材料を整理・提示し、募集人の判断と提案をサポートします。- 業法準拠の運用AIが最新の業法に準拠した業務運用をサポートし、代理店のコンプライアンスリスクを大幅に低減します。

第一弾リリース：AI見積作成アシストを2月より提供開始

当社は「boshu assist」の第一弾として、「AI見積作成アシスト」機能を2月1日より提供開始します。

本機能は、顧客データ・見積もり条件に基づき、複数の保険会社の自動車保険・火災保険の見積書をAIが一括で自動で作成するものです。

■ 主な機能

- AIスキャン機能保険証券をはじめ、注文書や建物登記簿など、形式を問わない各種書類をAIが自動で読み取り、必要な情報をほぼ100%の制度でデータ化します。- 自動見積もり機能全保険会社合計で約3分という短時間で、各保険会社の見積システムを同時に自動操作し、見積書を作成。完成した見積書は指定フォルダへ自動で格納されます。

※対応保険会社は、東京海上、損保ジャパン、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保。対応種目・対応保険会社は順次拡大予定です。

■ 特徴

- 共同ゲートウェイや直接ログイン方式など様々なログイン方式に対応- デスクトップアプリなので、各募集人が自分のPCで自由に使える- 直観的なUI/UXでシステムに慣れていない募集人でも使いやすい- 商品改定や保険会社システムの画面改修にもスピーディに対応1. 見積もりフォームを開く

2. 証券や注文書等をアップロード

3. 見積もり対象の保険会社を選択し実行

4. 複数社同時に見積もり開始

従来の属人的で時間のかかる手作業を撤廃することで、以下のメリットを提供します。

- 業務効率の飛躍的向上見積作成にかかる時間を大幅に削減し、人件費を大幅に削減します。- 正確な情報提供とミスの低減AIによる自動作成でヒューマンエラーを防ぎ、コンプライアンスを強化します。- 監督指導指針への対応支援監督指導指針における推奨販売の規制強化に対応するため、複数社の見積書を一括で作成します。- 迅速な顧客対応迅速かつ正確な提案により、顧客満足度を向上させます。

これにより、公平性・客観性の高い情報提供プロセスをテクノロジーで担保し、より高度な「顧客本位の業務運営」を実現します。

プロダクトサイトURL: https://assist.boshu.ai(https://assist.boshu.ai)

優位性と今後の展開・将来像

「boshu assist」の最大の優位性は、従来の自動化ツールでは難しい「判断を伴う業務」をAIが実行できる点にあります。これにより、これまで効率化が困難だった保険募集の中核業務を最適化します。

当社は「AI見積作成アシスト」を皮切りに、保険募集プロセスの各フェーズをサポートする機能を順次展開する計画です。

boshu株式会社について

boshu株式会社は、「保険の安心を、すべての人の当たり前に。」というミッションを掲げています。単なる保険代理店支援ではなく、AI技術を通じて保険募集プロセス全体を変革し、消費者一人ひとりが「納得して選べる」透明性の高い保険選びを実現することを目指します。InsureTechスタートアップとして、業界特有の深い課題にテクノロジーで切り込み、人とAIが協働する新たな保険業界の未来を創造します。

お問い合わせ先

boshu株式会社 広報担当：contact@boshu.ai

|会社名 | boshu株式会社|

|所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C|

|代表者 | 富阪 尚司|

|事業内容 | 保険代理店向けAIアシストサービスの開発・提供|

|ミッション | 保険の安心を、すべての人の当たり前に。|

|コーポレートURL | https://www.boshu.ai|

|プロダクトURL | https://assist.boshu.ai|