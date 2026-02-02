デジタルアイドルIP【1MB Project】本格始動。
株式会社 Global Growth（本社：東京都品川区、代表取締役：上野 和孝）は、TikTok LIVEで活動するデジタルアイドルグループ【1MB Girls】のIP化を推進し、新プロジェクト【1MB Project】を
2026年2月1日より本格始動することをお知らせいたします。
本プロジェクトでは、従来の【1MB Girls】の活動を発展させ、【1MB】というデジタルアイドルIPのもとで、複数グループ体制による展開を開始いたします。
第一弾として、【1MB DEAR】【1MB Twinkle】の2グループを立ち上げ、活動をスタートします。
TikTok LIVE Fest 2025世界最終決戦：ダンスで入賞。デジタルアイドルとしての実績
【1MB Girls】は2025年4月にデビューし、TikTok LIVEでの配信活動を中心に活動を展開してきました。
▼実績
「TikTok LIVE Fest 2025世界最終決戦：ダンス」5位入賞
「TikTok LIVE All Stars 2025人気部門」ノミネート
「TikTok LIVE All Stars 2025トレンド部門(グループ配信)」受賞
最大月間インプレッション数：14,410,892回を記録
最大月間リーチユーザー数：7,517,398人を記録
リアルタイムでの双方向コミュニケーションを通じて、ファンとともに「応援・参加・成長」の物語を育てる、新しいデジタルアイドルの在り方を築いてきました。
【1MB Project】についてデジタル発エンターテインメント型IPとしての展開へ
本プロジェクトでは、【1MB Girls】という単一グループの枠を超え、【1MB】という世界観そのものをIPとして育てていくことを目的としています。音楽・ダンス・ファッション・アート・ストリートカルチャーなど、多様なジャンルとのコラボレーションを通じて、【1MB】の表現領域を拡張し、デジタル発のエンターテインメントIPとして国内外への展開を目指します。
1MBの構造（グループ展開イメージ）
今後も新たなコンセプトのグループを順次立ち上げていく予定です。
第一弾グループ紹介【1MB DEAR】
ダンスパフォーマンスを軸としたグループ。
表現力・完成度・身体性を追求し、「踊りで心を動かす」体験を届けます。
公式TikTok： https://www.tiktok.com/@1mb.dear
【1MB Twinkle】
ダンスに加え、歌（ボーカル）表現を本格導入したグループ。
メロディや感情表現を通じて、より豊かなストーリーと世界観の表現を目指します。
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@1mb.twinkle
既存アカウント【1MB Girls】の今後の活用について
これまで【1MB Girls】として運用してきた公式アカウントは、今後も引き続き【1MB（IP）】全体の公式アカウントとして活用してまいります。例えば、各チームが集結する【1MB】全体イベントや、特別配信、記念企画など、全てのチームが一つの場所に集まるタイミングでは、この【1MB Girls】アカウント上で大型企画・配信を実施する予定です。
これからも【1MB Girls】のアカウントは、【1MB】全体の“ハブ”となる大切な場所として展開いたしますので、ぜひフォローしたまま、今後の動きもチェックしていただけたら嬉しいです。
今後の展開
デジタルを活動の軸としながらも、デジタルの枠にとどまらない展開を積極的に進めていく予定です。
◼︎リアルイベントの開催
ファンの皆様と直接お会いできる機会を創出してまいります。
◼︎音楽アーティストとしての活動
本年度中に、【1MB】としての音楽を皆様にお届けできるよう準備を進めています。
◼︎オーディションの実施
魅力ある【1MB】の世界を共につくっていく新たな仲間を募集するため、多くの方が参加したくなるようなオーディションの開催も予定しています。
◼︎映画・ドラマなど映像作品への出演
アイドル活動の一環として、国内外の映画・ドラマなどの映像作品への出演にチャレンジし、表現の幅を広げる活動にも取り組んでいきます。
今後も【1MB Project】は、進化を続けながらさまざまな形で展開いたします。
ファンの皆様へ
【1MB Girls】として歩み始めた私たちの活動は、いつもファンの皆様の応援によって支えられてきました。配信のひとつひとつ、コメントのひとつひとつが、私たちにとってかけがえのない原動力です。
今回スタートする【1MB Project】は、より多様な形で皆さんと一緒に物語を育てていくための新しい一歩です。これからも【1MB】は、ファンの皆様とともにつくり上げていく存在であり続けたいと考えています。今後の展開にも、ぜひご期待ください。
関連リンク
【1MB】公式アカウント
https://www.tiktok.com/@1mb.girls
【1MB DEAR】
https://www.tiktok.com/@1mb.dear
【1MB Twinkle】
https://www.tiktok.com/@1mb.twinkle
株式会社Global Growth with 株式会社キズナテレポート
https://globalgrowth.jp/
株式会社 Global Growthについて
多様な才能を支援し、新しいエンターテイメント文化を創出するデジタルエンターテイメント会社。独自の視点で個性豊かな才能を輝かせ、次世代のエンターテイメントをリードし、eスポーツメディアサイト「eスポーツニュースジャパン」/ 音楽番組「GGTK LIVE」/ 日本で始めてのTikTok LIVE向け配信スタジオ「GGTK東京第一スタジオ」/ 「GGTK川崎KDスタジオ」などを運営し、閲覧者に刺激的な体験を提供している。TikTok LIVE配信における累計ギフティング総額が200億円を突破し、現在は日本国内で5,000名以上のクリエイターを擁する。
「誰もが持つ可能性を育て、無限の力に。そして、その力を世界に届ける」というミッションのもと、TikTok LIVE配信を通じて培ったイベントの企画・運営、マネジメント、スタジオ運営のノウハウを、TikTok Shop領域にも展開している。