倉敷アブレイズ　2/10 JR倉敷駅前でチラシ配布　ホーム最終4試合「市民・県民無料招待」実施へ

株式会社アブレイズ

倉敷アブレイズは、2025-26シーズンのホーム最終4試合に向けて実施する「市民招待デー」「県民招待デー」の周知を目的に2月10日（火）朝にJR倉敷駅前にてチラシ配布を行います。

対象エリアにお住まいの方は、事前申込みによりホームゲームを2階自由席で無料観戦することができます。

倉敷アブレイズは、今シーズン「挑戦にこそ、私たちの価値がある。」をスローガンに、地域に根ざしたクラブづくりを進めてきました。

シーズン終盤となる今回のホーム最終4試合は、地元、倉敷で「挑戦のラスト」を勝ちに行く重要な試合となります。

そこで、これまでバレーボール観戦の機会がなかった市民・県民の皆さまにも気軽に会場へ足を運んでいただけるよう、市民招待デー・県民招待デーを企画しました。

2月10日の倉敷駅前でのチラシ配布は、その第一歩として、通勤・通学の時間帯に直接地域の皆さまへご案内する取り組みです。

チラシ配布概要

日時：2026年2月10日（火）7:30～8:30

場所：JR倉敷駅前（北口・南口）

内容：市民招待デー・県民招待デー告知チラシの配布

無料招待デー概要

※市民招待デーは事前申込み制です。定員に達し次第、受付を終了します。市民招待デー実施内容

[対象試合]

2月14日（土）・15日（日）

vs フォレストリーヴズ熊本

[会場]

水島緑地福田公園体育館

[招待対象]

倉敷市、浅口市、瀬戸内市、矢掛町、和気町、

高梁市、新見市、備前市、吉備中央町

[招待内容]

2階自由席 無料（事前申込み制）

県民招待デー実施内容

[対象試合]

3月7日（土）・8日（日）

vs 東京サンビームズ

[会場]

水島緑地福田公園体育館

[招待対象]

岡山県内全域

[招待内容]

2階自由席 無料（事前申込み制）

ホーム最終4試合の見どころ

※県民招待デーは事前申込み制です。定員に達し次第、受付を終了します。市民・県民招待デーのお申込みはこちら :https://forms.gle/kkqJV9DuYbTubfRd6

ホーム最終4試合では、勝ちTシャツや応援タオル、スティックバルーンの配布、ガラガラ抽選会、ゲスト出演など、来場者参加型の演出を多数実施予定です。

赤で会場を染め、声援で選手を後押しする「勝ちに行くホームゲーム」として、クラブ一体となって会場を盛り上げます。

メッセージ

倉敷アブレイズは、スポーツを通じて地域に挑戦と感動を届けるクラブを目指しています。

「挑戦のラスト」をぜひホームで見届けてください。