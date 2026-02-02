【オープン記念！生ビール何杯飲んでも1杯8円！】同ブランド3号店目となる「豊田熱狂酒場ごくらく荘」がグランドオープン日の2月4日(水)限定でキャンペーンを実施！
三代名物の濃厚鶏白湯おでん、炭火串焼、肉豆腐が推しのニューレトロ大衆酒場
「熱狂酒場ごくらく荘」(運営：株式会社Rai&Co、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 鈴木拓摩)が、同ブランド3号店目となる「豊田熱狂酒場ごくらく荘 豊田市駅前店」を、2026年2月4日(水)にグランドオープンいたします。
これを記念して、【生ビール何杯飲んでも1杯8円キャンペーン】を、2026年2月4日(水)限定でキャンペーンを実施いたします。
【オープン記念キャンペーン】生ビール何杯飲んでも1杯8円！
＜キャンペーン概要＞
「豊田熱狂酒場ごくらく荘 豊田市駅前店」のグランドオープンを記念して、生ビール何杯飲んでも1杯8円となるキャンペーンを2026年2月4日(水)限定で実施いたします。
<提供条件>
・2026年2月4日(水)の17時～22時まで限定。
・8円対象ドリンクは生ビールのみ。
・入店時、スタッフにキャンペーンを利用する旨をお伝え下さい。
・他クーポン券、サービスの併用は不可となります。
・混雑時は90分制とさせていただきます。
・お通し代として396円（税込）を頂戴いたします。
・別途、おひとり様につき、お料理2品以上のご注文必須となります。
・「栄熱狂酒場 ごくらく荘 栄本店」「今池再生酒場ごくらく荘」は、キャンペーンの実施をしていません。
【店舗情報】
豊田熱狂酒場ごくらく荘 豊田市駅前店
〒471-0026 愛知県豊田市若宮町１丁目２３ GSEVENS7階
【月～木】17:00～24:00
【金】17:00～朝5:00
【土】16:00～朝5:00
【日祝】16:00～24:00
席数:80席
TEL: 0565-41-6733
Instagram:https://www.instagram.com/gokurakusou_toyotashi/
URL:https://tabelog.com/aichi/A2305/A230501/23095063/
【コンセプト】
～ニューレトロ大衆酒場～
昔ながらのアットホームな雰囲気と新しさを兼ね備えた大衆呑処。
三代名物は濃厚鶏白湯おでん、炭火串焼、肉豆腐。
生中180円（税別）
炭火串焼90円～（税別）
生ビール付き飲み放題付きコース料理2500円（税込）～
【毎月13日は炭火串焼全品半額デー】&【曜日別激安イベント】
毎月13日は炭火串焼何本食べても半額！
毎日曜日別で激安イベント！
【メニュー一覧】
フードメニュー
ドリンクメニュー
【おすすめメニュー】
1本90円ガリ豚
1本90円豚巻き紅生姜
濃厚鶏白湯おでん（各種）
肉豆腐
株式会社Rai&Co
東海地方を中心に居酒屋と台湾まぜそば専門店を運営。本社は東京の恵比寿に構える。