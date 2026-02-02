障がい者支援施設職員向けeラーニング「サポカレ」新コンテンツ「障がい者福祉とは？（新版）」

特定非営利活動法人ＮＰＯ人材開発機構

障がい福祉サービス施設で働く支援員のためのeラーニング「サポーターズカレッジ（サポカレ）： https://live-learning.jp/ 」を運営するNPO人材開発機構（理事長：水谷正夫、本社：東京都新宿区）は、新たな研修コンテンツを制作いたしました。

概 要

障がい福祉サービス施設で働く支援員のためのeラーニング「サポーターズカレッジ（サポカレ）」２月の配信コンテンツは「障がい者福祉とは？（新版）（ https://live-learning.jp/post-kougi/01260200/ ）」です。

2016年に配信されたサポカレ初回配信講座を、今回リニューアルいたしました。「障がい者ってどんな人？」という問いを起点に、障がい者観の変化や支援を必要とする背景、障がい者福祉の基本的な考え方をわかりやすく解説します。さらに、支援者に求められる姿勢や役割、バイスティックの7つの原則、支援計画の考え方、現場で生じやすい葛藤への向き合い方、信頼関係を築くための接遇マナーまで、今日の支援現場に即した実践的な内容を体系的に紹介します。ぜひご視聴ください。

講 師

山内 哲也 氏 （社会福祉法人武蔵野会本部事業企画室長）

新コンテンツより

◆第１回「障がい者ってどんな人？」

「障がい者ってどんな人？」という問いから、「固い障がい者観」と「やわらかい障がい者観」の違い、支援を必要とする背景や制度、そして支援者に求められる姿勢について、障がい者福祉の基本的な考え方をわかりやすく解説します。

→ https://live-learning.jp/post-kouza/01260201/

◆第２回「障がい者支援と支援者への期待」

障がいのある人を支えるうえで大切な支援の基本的な考え方や姿勢について解説します。バイスティックの7つの原則をはじめ、パーソンプランニングとシステムプランニングの違い、支援者が抱えるジレンマやその対処法など、実践に役立つ視点をわかりやすく紹介します。

→ https://live-learning.jp/post-kouza/01260202/

◆第３回「支援者のマナー」

支援者として信頼関係を築くために欠かせない「接遇マナー」について、基本から丁寧に解説します。挨拶・表情・言葉づかいなどの5つの基本、接遇応対12か条、非言語コミュニケーションの工夫や、マナーを日常的に習慣化するコツまで、現場で活かせる具体的なポイントを紹介。支援の質を高め、安心と信頼を届けるための“心の実践”を学びます。

→ https://live-learning.jp/post-kouza/01260203/

→ 「障がい者福祉とは？（新版）」はこちらhttps://live-learning.jp/post-kougi/01260200/

制作担当者からのコメント

2016年に制作したコンテンツを改めて撮り直し、よりわかりやすく、情報も充実させてリニューアルしました。支援の根本にある考え方は大切にしつつ、現場や社会の変化に応じて内容を更新し、具体的で理解しやすい解説を加えています。また、これまでQ＆Aで扱っていた内容も各回に組み込み、学びをより深められる構成としました。入職したばかりの方はもちろん、キャリアを重ねた支援者の方にも、原点に立ち返る機会として、改めてご視聴いただきたいと思います。

→ 「障がい者福祉とは？（新版）」はこちらhttps://live-learning.jp/post-kougi/01260200/

【サポーターズカレッジの概要】

「サポーターズカレッジ（サポカレ）」は、障がい者支援施設で働く新人～施設長・経営層までのすべての職員を対象としたオンライン研修サービス（eラーニング）です。毎週配信される「15分で学べる『Web講義』」と、インターネット会議システムでつながりを通じて多様な法人、施設の職員が学び合う『Liveゼミ』を中心に、障がい者支援施設における計画的な人材育成、そして全国の障がい者支援施設で働く人たちの「働きがい」×「支援力」の向上を目指します。

利用方法

毎週配信されるWeb講義は、年間受講料165,000円（税込）で何回でも何名でも受講し放題です。一般的なeラーニングと異なり1名あたりの受講料は不要。同じ施設にいる方は、何名であっても受講可能ですので、常勤・非常勤など、雇用形態に関わらず、すべての職員のみなさまにご受講頂け、パソコンやタブレット、スマホから視聴可能です。

また、5施設までは追加料金無しでご利用頂けますので、財政規模、職員数など、法人の大小に関係なく、職員の方達へ教育機会を提供頂けます。

※6事業所以降は追加で年間11,000円（税込）／事業所となります。

※ご契約時の際、初期登録費11,000円（税込）がかかります。

→「サポーターズカレッジ」はこちら https://live-learning.jp/

NPO人材開発機構について

NPO人材開発機構は、障がい者支援施設で働く職員のみなさまが支援の現場に居ながらにして、支援の現場で求められる知識やスキルを高め、障がい者福祉のミッションを深めていく機会を提供することを通じて、一人一人の職員の方達の「働きがい」や「仕事への誇り」を醸成し、業界全体のサービスと社会的ステイタスの向上を目指しています。また、企業の障がい者雇用にも貢献していくことを目指しております。「サポーターズカレッジ（サポカレ）」の趣旨にご理解とご賛同を頂き、多くの法人、施設の方達にご参加頂けますようご案内申し上げます。

【会社概要】

団体名：特定非営利活動法人NPO人材開発機構

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂2-4 結城ビル4階

代表者：理事長 水谷 正夫

設立：2000（平成12）年5月（東京都認証）

Tel: 03-5206-7831

Fax: 03-5206-7883

URL： http://www.npo-jinzai.or.jp/

事業内容：福祉サービス第三者評価事業、ソーシャルネットワーク事業、ライブラーニング事業（障がい福祉サービス施設向けeラーニング）、調査・研究・広報事業（WEBアンケート事業：福祉サーベイQuill（クウィル））

資格証明：東京都福祉サービス評価推進機構「福祉サービス第三者評価機関」（機構02-005 ）

WEBアンケート事業：福祉サーベイQuill： https://fukushisurvey.jp/quill/

●サポーターズカレッジ

URL： https://live-learning.jp/

製作・運営協力／株式会社ラーニングスクエア(https://learning2.co.jp/)

